हिंदी न्यूज़ऑटोTVS iQube ST vs Ather Rizta Z: फीचर्स और रेंज के मामले में कौन-सा इलेक्ट्रिक स्कूटर ज्यादा बेहतर? जानें अंतर

TVS iQube ST और Ather Rizta Z दोनों स्कूटर अपने सेंगमेंंट में काफी पॉपुलर है. आइए जानें फीचर्स, रेंज और बजट के हिसाब से कौन-सा इलेक्ट्रिक स्कूटर ज्यादा बेहतर है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 01 Jan 2026 01:04 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटरों की पॉपुलेरिटी तेजी से बढ़ रही है, खासकर उन मॉडल्स की जो पूरे परिवार के लिए आरामदायक और भरोसेमंद हों. इसी वजह से TVS iQube ST और Ather Rizta Z आज के समय में दो सबसे पसंद किए जाने वाले फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर बन चुके हैं. दोनों ही स्कूटर अच्छे फीचर्स, ठीक-ठाक रेंज और आरामदायक राइड का वादा करते हैं. लेकिन अगर आप कंफ्यूज हैं कि इनमें से कौन सा स्कूटर आपके लिए ज्यादा सही रहेगा, तो ये खबर आपके काम की है. आइए विस्तार से जानते हैं.

TVS iQube ST में क्या-क्या मिलता है?

  • TVS iQube ST में 7 इंच का बड़ा TFT टचस्क्रीन डिस्प्ले दिया गया है, जिस पर स्पीड, बैटरी लेवल, रेंज, ट्रिप और टाइम जैसी जरूरी जानकारी साफ दिखाई देती है. इसमें Bluetooth कनेक्टिविटी मिलती है, जिससे कॉल और मैसेज अलर्ट, म्यूजिक कंट्रोल और वॉइस असिस्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है. नेविगेशन के लिए टर्न-बाय-टर्न दिशा निर्देश भी दिए गए हैं. इसके अलावा USB चार्जिंग पोर्ट, रिवर्स मोड और TPMS जैसे फीचर्स इसे रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए आसान बनाते हैं. ये स्कूटर Eco और Power दो राइडिंग मोड देता है. कुल मिलाकर iQube ST एक सिंपल और बेहतर फैमिली स्कूटर है.

 कितनी एडवांस है Ather Rizta Z ?

  • Ather Rizta Z भी 7 इंच की TFT स्क्रीन के साथ आती है, लेकिन इसका नेविगेशन सिस्टम ज्यादा एडवांस माना जाता है क्योंकि इसमें Google Maps का पूरा मैप सपोर्ट मिलता है. इसमें भी स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, वॉइस असिस्ट, USB चार्जिंग और रिवर्स मोड जैसे फीचर्स मौजूद हैं. राइडिंग के लिए Zip, Eco और SmartEco तीन मोड दिए गए हैं, जिससे बैटरी और परफॉर्मेंस को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है. सेफ्टी के मामले में Rizta Z आगे निकल जाती है, क्योंकि इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, स्कूटर गिरने पर मोटर कट-ऑफ और चोरी होने पर अलर्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसका 34 लीटर का स्टोरेज भी फैमिली यूज के लिए फायदेमंद है, हालांकि कुछ खास फीचर्स के लिए AtherStack Pro पैकेज लेना पड़ता है.

कौन-सा स्कूटर आपके लिए है सही ?

  • अगर आप कम बजट में एक भरोसेमंद, आरामदायक और जरूरी फीचर्स वाला फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहते हैं, तो TVS iQube ST एक अच्छा विकल्प है. वहीं अगर आप ज्यादा स्मार्ट फीचर्स, बेहतर सेफ्टी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहते हैं और थोड़ा ज्यादा खर्च करने को तैयार हैं, तो Ather Rizta Z आपके लिए ज्यादा बेहतर साबित हो सकती है.

Published at : 01 Jan 2026 01:04 PM (IST)
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
