भारत का इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार तेजी से आगे बढ़ रहा है और नवंबर 2025 इसका साफ सबूत है. इस महीने इलेक्ट्रिक स्कूटर की मांग काफी मजबूत रही, जिसमें TVS ने सबसे ज्यादा बिक्री दर्ज की. बेहतर प्रोडक्ट क्वालिटी, भरोसेमंद ब्रांड इमेज और मजबूत सर्विस नेटवर्क की वजह से TVS ने इस सेगमेंट में पहला स्थान हासिल किया है. बढ़ती पेट्रोल कीमतों और EV के प्रति लोगों की रुचि ने इस बाजार को और तेज कर दिया है.

TVS iQube की दमदार बिक्री से कंपनी बनी नंबर-1

नवंबर 2025 में TVS ने कुल 27,382 यूनिट इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बेचे. इस शानदार प्रदर्शन के पीछे TVS iQube की बड़ी भूमिका रही. iQube को इसकी अच्छी रेंज, स्मूद ड्राइव और आसान इस्तेमाल की वजह से शहरों में काफी पसंद किया जा रहा है. आम परिवारों के लिए यह स्कूटर एक भरोसेमंद विकल्प बनकर उभरा है. TVS की आफ्टर-सेल्स सर्विस और देशभर में फैला सर्विस नेटवर्क भी ग्राहकों का भरोसा बढ़ा रहा है.

Bajaj Chetak ने प्रीमियम सेगमेंट में दिखाई मजबूती

दूसरे नंबर पर Bajaj Auto रही, जिसने नवंबर में 23,097 इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचे. बजाज चेतक अपनी मजबूत बॉडी, साफ डिजाइन और प्रीमियम फील के लिए जानी जाती है. जिन ग्राहकों को टिकाऊ और भरोसेमंद स्कूटर चाहिए, उनके लिए चेतक एक पसंदीदा विकल्प बनी हुई है. बजाज का पुराना ब्रांड नाम और क्वालिटी पर भरोसा उसे EV रेस में मजबूती देता है.

युवाओं की पसंद बनी Ather Energy

तीसरे स्थान पर Ather Energy रही, जिसने इस महीने 18,356 यूनिट की बिक्री दर्ज की. Ather के स्कूटर खासकर युवाओं को काफी पसंद आ रहे हैं. इसका स्टाइलिश डिजाइन, स्मार्ट फीचर्स और फास्ट चार्जिंग इसे बाकी स्कूटर्स से अलग बनाते हैं. Ather 450X और 450 Apex जैसे मॉडल कंपनी की पहचान बन चुके हैं.

बढ़ती कंपटीशन से ग्राहकों को हो रहा फायदा