Triumph ला रही 4 नई बाइक्स, जानिए कौन-कौन सी होंगी लॉन्च

Triumph Motorcycles 6 अक्टूबर 2026 को अपनी चार नई मोटरसाइकिलों से पर्दा उठाने वाली है. कंपनी ने इन चारों बाइक्स का टीजर जारी किया है, लेकिन अभी इनके नाम और पूरी जानकारी आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आई है. Triumph की भारतीय वेबसाइट भी इन मॉडलों को 2027 के लिए आने वाली चार नई बाइक्स के तौर पर दिखा रही है.

टीजर में नजर आ रही मोटरसाइकिलों के डिजाइन और पहले सामने आए टेस्ट मॉडल को देखते हुए इनमें सबसे ज्यादा चर्चा Bonneville 400 की है. इसके अलावा तीन अन्य बाइक्स में एक Street Triple और दो Tiger मॉडल होने की उम्मीद है. कंपनी का यह ग्लोबल रिवील 6 अक्टूबर को भारतीय समयानुसार शाम करीब 4:30 बजे होगा.

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Bonneville 400 पर रहेंगी सबसे ज्यादा नजरें.

चारों बाइक्स में Bonneville 400 को लेकर सबसे ज्यादा उत्सुकता है. Triumph की नई रेट्रो बाइक को कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है और टीजर में दिखाई गई बाइक भी Bonneville परिवार से मिलती-जुलती है. इसमें गोल हेडलैंप, टियरड्रॉप शेप फ्यूल टैंक, फ्लैट सीट, पारंपरिक फेंडर और ट्विन रियर शॉक जैसे डिजाइन एलिमेंट देखने को मिल सकते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत में Bonneville 400 में करीब 349cc का सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन मिल सकता है. पावर को करीब 29hp और टॉर्क को 31Nm के आसपास रखा जा सकता है, हालांकि Triumph ने अभी आधिकारिक स्पेसिफिकेशन की पुष्टि नहीं की है.

Street Triple का नया मॉडल भी आ सकता है.

टीजर में दूसरी बाइक का सिल्हूट Street Triple परिवार से मिलता हुआ माना जा रहा है. हालांकि Triumph ने अभी यह नहीं बताया है कि यह कौन सा वेरिएंट या अपडेटेड मॉडल होगा. कंपनी के मौजूदा पोर्टफोलियो को देखते हुए यह बाइक Bonneville 400 से बिल्कुल अलग रोडस्टर कैटेगरी में होगी. Street Triple नाम Triumph के स्पोर्टी नेकेड बाइक सेगमेंट से जुड़ा है और नए मॉडल में डिजाइन, फीचर्स या इंजन से जुड़े अपडेट मिलने की संभावना है. इन बदलावों की सही जानकारी 6 अक्टूबर के आधिकारिक ग्लोबल रिवील के बाद ही सामने आएगी. इसलिए फिलहाल इसे संभावित मॉडल के तौर पर ही देखा जाना चाहिए.

दो नई Tiger बाइक्स भी होंगी खास.

चार नए मॉडल में बाकी दो मोटरसाइकिलों के Tiger परिवार से होने की उम्मीद है. मौजूदा टीजर के सिल्हूट के आधार पर इन्हें Tiger 900 और Tiger 1200 से जोड़ा जा रहा है, लेकिन Triumph ने इनके नामों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. अगर ये मॉडल वास्तव में Tiger परिवार का हिस्सा होते हैं, तो कंपनी के एडवेंचर मोटरसाइकिल पोर्टफोलियो में नए अपडेट देखने को मिल सकते हैं. वहीं Bonneville 400 के भारत में आने पर इसका मुकाबला Royal Enfield Classic 350, Bullet 350 और Honda CB350 जैसी रेट्रो बाइक्स से हो सकता है. फिलहाल कीमत, लॉन्च टाइमलाइन और भारत में उपलब्धता जैसी जानकारी का इंतजार है.

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