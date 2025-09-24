iPhone 17 Pro Max की कीमत पर मिल रही Royal Enfield Bullet 350, जानिए किन बाइक्स से मुकाबला?

जीएसटी कटौती के बाद रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 खरीदना अब पहले से ज्यादा सस्ता हो गया है. सरकार ने 350cc तक की बाइक्स पर जीएसटी रेट 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया है. ऐसे में अब बुलेट 350 की कीमत में करीब 8.2 फीसदी यानी 14 हजार रुपये से 20 हजार रुपये तक की कटौती की गई है. ऐसे में आपके लिए जानना जरूरी है जीएसटी कटौती के बाद आपको रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 कितनी सस्ती मिलने वाली है? आइए रॉयल एनफील्ड की नई कीमत और परफॉर्मेंस के बारे में जान लेते हैं.

Royal Enfield Bullet 350 की शुरुआती कीमत अब सिर्फ 1.62 लाख रुपये हो गई है, जो कि iPhone 17 Pro Max से थोड़ी महंगी मिल रही है. इस फोन की कीमत लगभग 1.50 लाख रुपये है, जो कि बाइक की कीमत से थोड़ी ही सस्ती है. Royal Enfield Bullet की ये कीमत एक्स-शोरूम प्राइस है. ऑन-रोड कीमत में RTO, इंश्योरेंस और बाकी चार्जेस में मिलते हैं. ऐसे में आपके लिए जानना जरूरी है कि बुलेट के सभी वेरिएंट कितने सस्ते मिल रहे हैं.

कितनी सस्ती हो गई रॉयल एनफील्ड बुलेट 350?

Royal Enfield Bullet 350 के मिलिट्री ब्लैक/रेड वेरिएंट की पुरानी एक्स-शोरूम कीमत 1.76 लाख रुपये है. वहीं इस वेरिएंट पर 13 हजार 775 रुपये की बचत मिल रही है, जिसके बाद इस बाइक की नई कीमत 1.62 लाख रुपये हो गई है. इसके अलावा बुलेट 350 के स्टैंडर्ड (ब्लैक) वेरिएंट की पुरानी कीमत 2 लाख 950 रुपये है. कटौती के बाद इस वेरिएंट की कीमत 1 लाख 85 हजार रुपये हो गई है. रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 के स्टैंडर्ड मैरून वेरिएंट की नई कीमत 1 लाख 85 हजार रुपये तो ब्लैक गोल्ड वेरिएंट की कीमत 2 लाख 2 हजार रुपये के करीब है.

किन बाइक्स को देती है टक्कर?

रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 Honda H'ness CB350 और CB350 RS जैसी बाइक्स को टक्कर देती है. इसके अलावा जावा 42, येज्दी रोडकिंग और BSA Gold Star 650 जैसी दूसरी बाइक्स भी इस सेगमेंट भी आती हैं.

