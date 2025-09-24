हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोiPhone 17 Pro Max की कीमत पर मिल रही Royal Enfield Bullet 350, जानिए किन बाइक्स से मुकाबला?

iPhone 17 Pro Max की कीमत पर मिल रही Royal Enfield Bullet 350, जानिए किन बाइक्स से मुकाबला?

GST Reforms 2025: जीएसटी कटौती के बाद रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 खरीदने की प्लानिंग है तो यहां हम आपको बाइक की नई कीमत के बारे में बताने जा रहे हैं. आइए डिटेल्स जान लेते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 24 Sep 2025 01:29 PM (IST)
Preferred Sources

जीएसटी कटौती के बाद रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 खरीदना अब पहले से ज्यादा सस्ता हो गया है. सरकार ने 350cc तक की बाइक्स पर जीएसटी रेट 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया है. ऐसे में अब बुलेट 350 की कीमत में करीब 8.2 फीसदी यानी 14 हजार रुपये से 20 हजार रुपये तक की कटौती की गई है. ऐसे में आपके लिए जानना जरूरी है जीएसटी कटौती के बाद आपको रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 कितनी सस्ती मिलने वाली है? आइए रॉयल एनफील्ड की नई कीमत और परफॉर्मेंस के बारे में जान लेते हैं.

Royal Enfield Bullet 350 की शुरुआती कीमत अब सिर्फ 1.62 लाख रुपये हो गई है, जो कि iPhone 17 Pro Max से थोड़ी महंगी मिल रही है. इस फोन की कीमत लगभग 1.50 लाख रुपये है, जो कि बाइक की कीमत से थोड़ी ही सस्ती है. Royal Enfield Bullet की ये कीमत एक्स-शोरूम प्राइस है. ऑन-रोड कीमत में RTO, इंश्योरेंस और बाकी चार्जेस में मिलते हैं. ऐसे में आपके लिए जानना जरूरी है कि बुलेट के सभी वेरिएंट कितने सस्ते मिल रहे हैं.

कितनी सस्ती हो गई रॉयल एनफील्ड बुलेट 350? 

Royal Enfield Bullet 350 के मिलिट्री ब्लैक/रेड वेरिएंट की पुरानी एक्स-शोरूम कीमत 1.76 लाख रुपये है. वहीं इस वेरिएंट पर 13 हजार 775 रुपये की बचत मिल रही है, जिसके बाद इस बाइक की नई कीमत 1.62 लाख रुपये हो गई है. इसके अलावा बुलेट 350 के स्टैंडर्ड (ब्लैक) वेरिएंट की पुरानी कीमत 2 लाख 950 रुपये है. कटौती के बाद इस वेरिएंट की कीमत 1 लाख 85 हजार रुपये हो गई है. रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 के स्टैंडर्ड मैरून वेरिएंट की नई कीमत 1 लाख 85 हजार रुपये तो ब्लैक गोल्ड वेरिएंट की कीमत 2 लाख 2 हजार रुपये के करीब है.

किन बाइक्स को देती है टक्कर?

रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 Honda H'ness CB350 और CB350 RS जैसी बाइक्स को टक्कर देती है. इसके अलावा जावा 42, येज्दी रोडकिंग और BSA Gold Star 650 जैसी दूसरी बाइक्स भी इस सेगमेंट भी आती हैं.

यह भी पढ़ें:-

GST कटौती के बाद अब कितनी रह गई Honda Amaze की कीमत? जानिए किन गाड़ियों को देती है टक्कर 

Published at : 24 Sep 2025 01:29 PM (IST)
Tags :
Royal Enfield Bullet 350 Royal Enfield Bikes IPhone 17 Pro Max GST Reforms 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
सोनम वांगचुक के समर्थन में उतरे छात्र, लेह में भयंकर प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ हुई झड़प
सोनम वांगचुक के समर्थन में उतरे छात्र, लेह में भयंकर प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ हुई झड़प
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी आदित्यनाथ ने GST सुधार को लेकर दुकानदारों से की बात, कहा- यह स्वागत योग्य कदम
CM योगी आदित्यनाथ ने GST सुधार को लेकर दुकानदारों से की बात, कहा- यह स्वागत योग्य कदम
इंडिया
अपने मंत्रियों के घर क्यों रात गुजारता था अकबर? आपको नहीं पता होगा इसके पीछे का राज
अपने मंत्रियों के घर क्यों रात गुजारता था अकबर? आपको नहीं पता होगा इसके पीछे का राज
क्रिकेट
T20I Record: भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
Advertisement

वीडियोज

Philippines में क्या हुआ ? क्या एक और नेपाल जैसा 'EXPLOSION' होने वाला है?
Food Adulteration: दिल्ली के जहांगीरपुरी में कुट्टू आटा खाने से 300 से अधिक लोग बीमार
2025 Volkswagen Tiguan R-Line India review: Worth the price? | Auto Live
Macron Stopped: New York में French President की गाड़ी रोकी, Donald Trump को किया फ़ोन!
Lamborghini Temerario India First look review: What all does a Rs 6 Crore car get? | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सोनम वांगचुक के समर्थन में उतरे छात्र, लेह में भयंकर प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ हुई झड़प
सोनम वांगचुक के समर्थन में उतरे छात्र, लेह में भयंकर प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ हुई झड़प
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी आदित्यनाथ ने GST सुधार को लेकर दुकानदारों से की बात, कहा- यह स्वागत योग्य कदम
CM योगी आदित्यनाथ ने GST सुधार को लेकर दुकानदारों से की बात, कहा- यह स्वागत योग्य कदम
इंडिया
अपने मंत्रियों के घर क्यों रात गुजारता था अकबर? आपको नहीं पता होगा इसके पीछे का राज
अपने मंत्रियों के घर क्यों रात गुजारता था अकबर? आपको नहीं पता होगा इसके पीछे का राज
क्रिकेट
T20I Record: भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
ओटीटी
बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ाने वाली महावतार नरसिम्हा को OTT पर इन दो फिल्मों ने पछाड़ा, ये हैं टॉप 5 सबसे ज्यादा देखे जाने वाली फिल्में
बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ाने वाली महावतार नरसिम्हा को OTT पर इन दो फिल्मों ने पछाड़ा, ये हैं टॉप 5 सबसे ज्यादा देखे जाने वाली फिल्में
लाइफस्टाइल
Abhishek Sharma House: पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले अभिषेक शर्मा का आशियाना बेहद आलीशान, Inside Photos देख ठहर जाएंगी नजरें
पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले अभिषेक शर्मा का आशियाना बेहद आलीशान, Inside Photos देख ठहर जाएंगी नजरें
यूटिलिटी
वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए अब करना होगा ये काम, जान लें जरूरी बात
वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए अब करना होगा ये काम, जान लें जरूरी बात
नौकरी
बिहार पुलिस में दारोगा भर्ती के लिए निकली वैकेंसी, जानिए कैसे कर सकते हैं अप्लाई
बिहार पुलिस में दारोगा भर्ती के लिए निकली वैकेंसी, जानिए कैसे कर सकते हैं अप्लाई
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
ENT LIVE
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
ENT LIVE
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Embed widget