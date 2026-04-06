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हिंदी न्यूज़ऑटोबंद होने जा रही आपकी फेवरेट टोयोटा इनोवा क्रिस्टा, जानें कंपनी क्यों उठा रही इतना बड़ा कदम?

बंद होने जा रही आपकी फेवरेट टोयोटा इनोवा क्रिस्टा, जानें कंपनी क्यों उठा रही इतना बड़ा कदम?

Toyota Innova Crysta एक पारंपरिक डीजल इंजन वाली MPV है, जो मजबूत बॉडी और लंबी दूरी के लिए जानी जाती है. लेकिन अब ऑटो इंडस्ट्री तेजी से हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 06 Apr 2026 06:58 AM (IST)
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अगर आप फैमिली कार लेने की सोच रहे हैं, तो Toyota Innova Crysta का नाम जरूर आपके दिमाग में आता होगा. यह कार सालों से भारत में भरोसे, कम्फर्ट और मजबूत परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती रही है. लेकिन अब इसे लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जो इसके फैंस के लिए काफी अहम है. दरअसल, कंपनी इस कार को डिस्कंटिन्यू करने की तैयारी कर रही है. ऑटोकार इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में CAFE 3 नॉर्म्स लागू होने वाले हैं, ऐसे में लैडर फ्रेम डीजल गाड़ियों की परेशानी बढ़ सकती है. यही वजह है कि कंपनी इसे 2027 तक बंद कर सकती है. 

डीजल इंजन गाड़ियों को चलाना मुश्किल

Toyota आने वाले समय में Toyota Innova Crysta को भारतीय बाजार से हटाने की योजना बना रही है. इसकी सबसे बड़ी वजह नए और CAFE Norms बताए जा रहे हैं, जिनके चलते पुरानी डीजल इंजन वाली गाड़ियों को आगे चलाना मुश्किल हो रहा है. 

दरअसल, Innova Crysta एक पारंपरिक डीजल इंजन वाली MPV है, जो मजबूत बॉडी और लंबी दूरी के लिए जानी जाती है. लेकिन अब ऑटो इंडस्ट्री तेजी से हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है. ऐसे में कंपनी भी अपनी पुरानी गाड़ियों को हटाकर नई और ज्यादा फ्यूल-एफिशिएंट (कम खर्च वाली) गाड़ियों पर ध्यान दे रही है.

जब Innova Hycross लॉन्च की गई थी, तब Toyota ने कुछ समय के लिए Crysta को बंद कर दिया था, लेकिन सेमीकंडक्टर की कमी और Hycross की लंबी वेटिंग के कारण Crysta को वापस लाया गया. हालांकि, इस बार Crysta सिर्फ डीजल इंजन और मैनुअल गियरबॉक्स के साथ ही आई. ऑटोमैटिक ऑप्शन जानबूझकर नहीं दिया गया ताकि Hycross की बिक्री पर असर न पड़े.

Crysta के बाद कौन-सी गाड़ी आएगी?

अब सवाल यह है कि Crysta के बाद क्या आएगा? इसका जवाब है Toyota Innova Hycross. कंपनी पहले ही इस नए मॉडल को बाजार में उतार चुकी है, जिसमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी दी गई है. यानी यह कार पेट्रोल और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों से चलती है, जिससे माइलेज बेहतर मिलता है और प्रदूषण भी कम होता है. खास बात यह है कि कंपनी Hycross का एक सस्ता वर्जन भी ला सकती है, जिसमें कुछ फीचर्स कम होंगे ताकि कीमत कम रखी जा सके. इसका मकसद यह है कि जो लोग पहले Crysta खरीदते थे, उन्हें एक किफायती ऑप्शन मिल सके.. 

यह भी पढ़ें:- किन शहरों में कार खरीदना सबसे ज्यादा सस्ता? खरीदने से पहले जानिए रोड टैक्स की डिटेल्स 

Published at : 06 Apr 2026 06:58 AM (IST)
Tags :
Auto News Toyota Innova Crysta Toyota Motors CAFE Norms
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