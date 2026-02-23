नए डिजाइन के साथ बड़ा साइज, टेस्टिंग के दौरान दिखी नई Toyota Fortuner की झलक

Toyota की नई जनरेशन Fortuner को पहली बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है और माना जा रहा है कि यह 2027 में भारत में लॉन्च हो सकती है. मौजूदा Fortuner पहले से ही भारत में काफी पॉपुलर है और हर महीने अच्छी बिक्री करती है, लेकिन नई जनरेशन में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, जिससे इसकी मांग और बढ़ सकती है. यह नई Fortuner Hilux पर बेस्ड IMV प्लेटफॉर्म पर तैयार की जा रही है. खास बात ये है कि इसमें अब हाइब्रिड तकनीक भी देखने को मिल सकती है. थाईलैंड में इसकी टेस्टिंग के दौरान जो झलक सामने आई है, उससे साफ है कि यह मॉडल पहले से ज्यादा मॉडर्न और मजबूत दिखाई देगा.

डिजाइन और साइज में होगा बड़ा बदलाव

नई Toyota Fortuner का लुक पहले से ज्यादा प्रीमियम होगा. इसका डिजाइन कुछ हद तक Lexus SUV जैसा लग सकता है. गाड़ी का साइज बढ़ेगा और इसका व्हीलबेस भी लंबा होगा. इससे अंदर बैठने वालों को ज्यादा जगह मिलेगी. इसका स्टाइल बॉक्सी रहेगा, लेकिन नई स्टाइलिंग इसे ज्यादा मजबूत और दमदार बनाएगी. फ्रंट और रियर डिजाइन पूरी तरह नया होगा. नई Fortuner सड़क पर पहले से ज्यादा बड़ी और अट्रैक्टिव दिखेगी, जिससे इसका रोड प्रेजेंस और मजबूत होगा.

इंटीरियर और फीचर्स होंगे बिल्कुल नए

नई जनरेशन Fortuner के अंदर बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. इसमें नया डैशबोर्ड डिजाइन होगा और बेहतर क्वालिटी का मटीरियल इस्तेमाल किया जाएगा. इसमें बड़ी टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और पहली बार सनरूफ जैसे फीचर्स मिल सकते हैं. मौजूदा मॉडल के मुकाबले केबिन ज्यादा मॉडर्न और आरामदायक होगा. फीचर लिस्ट भी अपडेट की जाएगी, जिससे यह SUV और ज्यादा प्रीमियम फील होगी.

इंजन और लॉन्च डिटेल्स

भारत में नई Fortuner को शुरुआत में 2.8 लीटर डीजल और 2.7 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ पेश किया जा सकता है. डीजल इंजन के साथ माइल्ड हाइब्रिड तकनीक मिलने की उम्मीद है. फिलहाल पूरी तरह इलेक्ट्रिक Fortuner की कोई योजना नहीं है. भारत में इसका लॉन्च 2027 में हो सकता है, क्योंकि इसे आने में अभी समय लगेगा.

