हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोनए डिजाइन के साथ बड़ा साइज, टेस्टिंग के दौरान दिखी नई Toyota Fortuner की झलक, जानें डिटेल्स

नए डिजाइन के साथ बड़ा साइज, टेस्टिंग के दौरान दिखी नई Toyota Fortuner की झलक, जानें डिटेल्स

नई जनरेशन Toyota Fortuner भारत में जल्द आ सकती है. थाईलैंड में इसकी टेस्टिंग के दौरान जो झलक सामने आई है. आइए इसके नए लुक, हाइब्रिड इंजन, केबिन और संभावित कीमत पर नजर डालते हैं.

By : सोमनाथ चटर्जी | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 23 Feb 2026 11:57 AM (IST)
Preferred Sources

Toyota की नई जनरेशन Fortuner को पहली बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है और माना जा रहा है कि यह 2027 में भारत में लॉन्च हो सकती है. मौजूदा Fortuner पहले से ही भारत में काफी पॉपुलर है और हर महीने अच्छी बिक्री करती है, लेकिन नई जनरेशन में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, जिससे इसकी मांग और बढ़ सकती है. यह नई Fortuner Hilux पर बेस्ड IMV प्लेटफॉर्म पर तैयार की जा रही है. खास बात ये है कि इसमें अब हाइब्रिड तकनीक भी देखने को मिल सकती है. थाईलैंड में इसकी टेस्टिंग के दौरान जो झलक सामने आई है, उससे साफ है कि यह मॉडल पहले से ज्यादा मॉडर्न और मजबूत दिखाई देगा.

डिजाइन और साइज में होगा बड़ा बदलाव

नई Toyota Fortuner का लुक पहले से ज्यादा प्रीमियम होगा. इसका डिजाइन कुछ हद तक Lexus SUV जैसा लग सकता है. गाड़ी का साइज बढ़ेगा और इसका व्हीलबेस भी लंबा होगा. इससे अंदर बैठने वालों को ज्यादा जगह मिलेगी. इसका स्टाइल बॉक्सी रहेगा, लेकिन नई स्टाइलिंग इसे ज्यादा मजबूत और दमदार बनाएगी. फ्रंट और रियर डिजाइन पूरी तरह नया होगा. नई Fortuner सड़क पर पहले से ज्यादा बड़ी और अट्रैक्टिव दिखेगी, जिससे इसका रोड प्रेजेंस और मजबूत होगा.

इंटीरियर और फीचर्स होंगे बिल्कुल नए

नई जनरेशन Fortuner के अंदर बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. इसमें नया डैशबोर्ड डिजाइन होगा और बेहतर क्वालिटी का मटीरियल इस्तेमाल किया जाएगा. इसमें बड़ी टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और पहली बार सनरूफ जैसे फीचर्स मिल सकते हैं. मौजूदा मॉडल के मुकाबले केबिन ज्यादा मॉडर्न और आरामदायक होगा. फीचर लिस्ट भी अपडेट की जाएगी, जिससे यह SUV और ज्यादा प्रीमियम फील होगी.

इंजन और लॉन्च डिटेल्स

भारत में नई Fortuner को शुरुआत में 2.8 लीटर डीजल और 2.7 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ पेश किया जा सकता है. डीजल इंजन के साथ माइल्ड हाइब्रिड तकनीक मिलने की उम्मीद है. फिलहाल पूरी तरह इलेक्ट्रिक Fortuner की कोई योजना नहीं है. भारत में इसका लॉन्च 2027 में हो सकता है, क्योंकि इसे आने में अभी समय लगेगा.

ये भी पढ़ें: पेट्रोल की झंझट खत्म! 315 KM रेंज वाली Tata Tiago EV कितनी डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी?

Published at : 23 Feb 2026 11:29 AM (IST)
Tags :
Toyota Fortuner Hybrid New Toyota Fortuner 2027 New Generation Fortuner
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
नए डिजाइन के साथ बड़ा साइज, टेस्टिंग के दौरान दिखी नई Toyota Fortuner की झलक, जानें डिटेल्स
नए डिजाइन के साथ बड़ा साइज, टेस्टिंग के दौरान दिखी नई Toyota Fortuner की झलक
ऑटो
नई Tata Punch EV के कौन से वेरिएंट में मिलेंगे ज्यादा फीचर्स? खरीदने से पहले जानें सबकुछ
नई Tata Punch EV के कौन से वेरिएंट में मिलेंगे ज्यादा फीचर्स? खरीदने से पहले जानें सबकुछ
ऑटो
Tata Punch vs Maruti Fronx: टर्बो इंजन वाली कौन-सी SUV है ज्यादा पावरफुल? जानें अंतर
Tata Punch या Maruti Fronx, टर्बो इंजन वाली कौन-सी SUV है ज्यादा पावरफुल? जानें अंतर
ऑटो
पेट्रोल की झंझट खत्म! 315 KM रेंज वाली Tata Tiago EV कितनी डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी?
पेट्रोल की झंझट खत्म! 315 KM रेंज वाली Tata Tiago EV कितनी डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी?
Advertisement

वीडियोज

Iran - America Conflict : 15 दिन का अल्टीमेटम! क्या शुरू होने वाला है महायुद्ध? | Trump |
AI Summit में हंगामे का 'मास्टरमाइंड' कौन? Mukesh Sharma की तलाश में 3 शहरों में छापेमारी!
AI Summit Controversy : प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का 'हंटर'! कई युवा नेता हिरासत में ! | Congress |
Rajkot Bulldozer Action: राजकोट में महा-बुलडोजर अभियान! , 1400 घरों को किया जमींदोज | Breaking News
T20 World Cup: दक्षिण अफ्रीका से हार..अब सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगा भारत? | Ind Vs SA | Team India
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Delhi Lashkar Module: दिल्ली में पकड़े गए लश्कर मॉड्यूल का खुलासा- बांग्लादेश से चल रहा था भारत को दहलाने का नेटवर्क
दिल्ली में पकड़े गए लश्कर मॉड्यूल का खुलासा- बांग्लादेश से चल रहा था भारत को दहलाने का नेटवर्क
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अलंकार अग्निहोत्री आज करेंगे अपनी पार्टी का ऐलान, भगवान राम और कृष्ण पर होगा नाम
अलंकार अग्निहोत्री आज करेंगे अपनी पार्टी का ऐलान, भगवान राम और कृष्ण पर होगा नाम
विश्व
'प्रिय मित्र, इजरायल और भारत मिलकर...', नेतन्याहू ने पीएम मोदी के स्वागत में किया वो मैसेज, पढ़कर जलेगी दुनिया
'प्रिय मित्र, इजरायल और भारत मिलकर...', नेतन्याहू ने पीएम मोदी के स्वागत में किया वो मैसेज, पढ़कर जलेगी दुनिया
स्पोर्ट्स
भारत की हार के बाद पाकिस्तान की शर्मनाक करतूत, मोहम्मद आमिर खिलखिलाकर हंसे और...
भारत की हार के बाद पाकिस्तान की शर्मनाक करतूत, मोहम्मद आमिर खिलखिलाकर हंसे और...
बॉलीवुड
Bafta Awards 2026: 'वन बैटल आफ्टर' अनदर ने जीते 6 अवॉर्ड्स, भारतीय फिल्म 'बूंग' ने भी रचा इतिहास, यहां चेक करें विनर्स की कंप्लीट लिस्ट
बाफ्टा अवॉर्ड्स 2026: भारतीय फिल्म 'बूंग' ने भी जीता अवॉर्ड, यहां चेक करें विनर्स की कंप्लीट लिस्ट
विश्व
World Defence Budget 2026: वो 10 देश, जो सेना पर पानी की तरह बहाते हैं पैसा, भारत किस नंबर पर? कितना करता है खर्च
वो 10 देश, जो सेना पर पानी की तरह बहाते हैं पैसा, भारत किस नंबर पर? कितना करता है खर्च
नौकरी
भारतीय रेलवे में लोको पायलट को कितनी मिलती है सैलरी? जानें क्या मिलती हैं सरकारी सुविधाएं?
भारतीय रेलवे में लोको पायलट को कितनी मिलती है सैलरी? जानें क्या मिलती हैं सरकारी सुविधाएं?
हेल्थ
High Protein Diet: क्या वाकई फायदेमंद होती है हाई-प्रोटीन डाइट या ओवरहाइप्ड, जानें क्या है सच?
क्या वाकई फायदेमंद होती है हाई-प्रोटीन डाइट या ओवरहाइप्ड, जानें क्या है सच?
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget