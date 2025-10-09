एक्सप्लोरर
Toyota Fortuner की Leader Edition हुई लॉन्च, प्रीमियम लुक के साथ मिलेंगे एडवांस फीचर्स, जानें कीमत
Toyota Fortuner Leader Edition 2025 भारत में लॉन्च हो गई है. इसमें नया डिजाइन, लग्जरी इंटीरियर और 2.8L डीजल इंजन के साथ दमदार फीचर्स दिए गए हैं. आइए इसकी बुकिंग की डिटेल्स जानते हैं.
टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (TKM) ने भारत में अपनी मशहूर SUV Toyota Fortuner का नया और अपडेटेड वर्जन -2025 Fortuner Leader Edition लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इसे पहले से कहीं ज्यादा स्पोर्टी, प्रीमियम और मॉडर्न डिजाइन के साथ पेश किया है. ये एडिशन खासतौर पर उन ग्राहकों के लिए बनाया गया है, जो लग्जरी, पावर और दमदार स्टाइल का परफेक्ट कॉम्बिनेशन चाहते हैं. टोयोटा का कहना है कि Fortuner Leader Edition भारतीय SUV मार्केट में प्रीमियम स्टैंडर्ड को एक नया Level देगा और कंपनी की लग्जरी SUV रेंज को और मजबूत बनाएगा. आइए इसके फीचर्स पर नजर डालते हैं.
डिजाइन अपडेट
- 2025 Fortuner Leader Edition का एक्सटीरियर पहले से काफी ज्यादा डायनामिक और बोल्ड बनाया गया है. SUV में नया फ्रंट ग्रिल, स्पोर्टी बंपर स्पॉइलर और ब्लैक डुअल-टोन रूफ जैसे डिजाइन अपडेट मिले हैं. साथ ही इसमें ब्लैक ग्लॉसी अलॉय व्हील्स, क्रोम गार्निश, और बोनट पर सिग्नेचर “Leader” एम्ब्लेम भी दिया गया है. ये SUV चार रंगों-एटीट्यूड ब्लैक, सुपर व्हाइट, पर्ल व्हाइट और सिल्वर में उपलब्ध होगी, जो इसे और भी प्रीमियम अपील देते हैं.
इंटीरियर और फीचर्स
- Fortuner Leader Edition का केबिन भी पूरी तरह नया और अपग्रेडेड फील देता है. इसमें ब्लैक और मैरून डुअल-टोन सीट्स के साथ प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है. SUV में अब ऑटो-फोल्डिंग मिरर, इल्यूमिनेटेड स्कफ प्लेट्स, और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) जैसे एडवांस फीचर्स जोड़े गए हैं. इसमें कंपनी का बेहतर 2.8-लीटर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन दिया गया है. ये इंजन 201 बीएचपी की पावर और 500 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है. इसे 6-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दोनों में पेश किया गया है. ये SUV फिलहाल Rear Wheel Drive (4x2) वेरिएंट में आती है, जो शानदार कंट्रोल और स्मूद ड्राइविंग एक्सपीरियंस देता है. टोयोटा का दावा है कि इंजन को फ्यूल एफिशिएंसी और लॉन्ग-ड्राइव कम्फर्ट के हिसाब से ऑप्टिमाइज किया गया है.
कब होगी बुकिंग ?
- 2025 Toyota Fortuner Leader Edition की बुकिंग अक्टूबर 2025 के दूसरे सप्ताह से शुरू हो सकती है. ग्राहक इसे ऑनलाइन पोर्टल या नजदीकी टोयोटा डीलरशिप से बुक कर सकेंगे. कंपनी बुकिंग के साथ बेहतर एक्सचेंज ऑफर्स और स्पेशल फाइनेंस स्कीम्स भी दे रही है, जिससे ये प्रीमियम SUV इस फेस्टिव सीजन ग्राहकों के लिए एक और भी बेहतर विकल्प बन जाती है.
