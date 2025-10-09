हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोToyota Fortuner की Leader Edition हुई लॉन्च, प्रीमियम लुक के साथ मिलेंगे एडवांस फीचर्स, जानें कीमत

Toyota Fortuner की Leader Edition हुई लॉन्च, प्रीमियम लुक के साथ मिलेंगे एडवांस फीचर्स, जानें कीमत

Toyota Fortuner Leader Edition 2025 भारत में लॉन्च हो गई है. इसमें नया डिजाइन, लग्जरी इंटीरियर और 2.8L डीजल इंजन के साथ दमदार फीचर्स दिए गए हैं. आइए इसकी बुकिंग की डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 09 Oct 2025 10:36 AM (IST)
Preferred Sources

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (TKM) ने भारत में अपनी मशहूर SUV Toyota Fortuner का नया और अपडेटेड वर्जन -2025 Fortuner Leader Edition लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इसे पहले से कहीं ज्यादा स्पोर्टी, प्रीमियम और मॉडर्न डिजाइन के साथ पेश किया है. ये एडिशन खासतौर पर उन ग्राहकों के लिए बनाया गया है, जो लग्जरी, पावर और दमदार स्टाइल का परफेक्ट कॉम्बिनेशन चाहते हैं. टोयोटा का कहना है कि Fortuner Leader Edition भारतीय SUV मार्केट में प्रीमियम स्टैंडर्ड को एक नया Level देगा और कंपनी की लग्जरी SUV रेंज को और मजबूत बनाएगा. आइए इसके फीचर्स पर नजर डालते हैं.

डिजाइन अपडेट

  • 2025 Fortuner Leader Edition का एक्सटीरियर पहले से काफी ज्यादा डायनामिक और बोल्ड बनाया गया है. SUV में नया फ्रंट ग्रिल, स्पोर्टी बंपर स्पॉइलर और ब्लैक डुअल-टोन रूफ जैसे डिजाइन अपडेट मिले हैं. साथ ही इसमें ब्लैक ग्लॉसी अलॉय व्हील्स, क्रोम गार्निश, और बोनट पर सिग्नेचर “Leader” एम्ब्लेम भी दिया गया है. ये SUV चार रंगों-एटीट्यूड ब्लैक, सुपर व्हाइट, पर्ल व्हाइट और सिल्वर में उपलब्ध होगी, जो इसे और भी प्रीमियम अपील देते हैं.

इंटीरियर और फीचर्स

  • Fortuner Leader Edition का केबिन भी पूरी तरह नया और अपग्रेडेड फील देता है. इसमें ब्लैक और मैरून डुअल-टोन सीट्स के साथ प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है. SUV में अब ऑटो-फोल्डिंग मिरर, इल्यूमिनेटेड स्कफ प्लेट्स, और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) जैसे एडवांस फीचर्स जोड़े गए हैं. इसमें कंपनी का बेहतर 2.8-लीटर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन दिया गया है. ये इंजन 201 बीएचपी की पावर और 500 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है. इसे 6-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दोनों में पेश किया गया है. ये SUV फिलहाल Rear Wheel Drive (4x2) वेरिएंट में आती है, जो शानदार कंट्रोल और स्मूद ड्राइविंग एक्सपीरियंस देता है. टोयोटा का दावा है कि इंजन को फ्यूल एफिशिएंसी और लॉन्ग-ड्राइव कम्फर्ट के हिसाब से ऑप्टिमाइज किया गया है.

कब होगी बुकिंग ?

  • 2025 Toyota Fortuner Leader Edition की बुकिंग अक्टूबर 2025 के दूसरे सप्ताह से शुरू हो सकती है. ग्राहक इसे ऑनलाइन पोर्टल या नजदीकी टोयोटा डीलरशिप से बुक कर सकेंगे. कंपनी बुकिंग के साथ बेहतर एक्सचेंज ऑफर्स और स्पेशल फाइनेंस स्कीम्स भी दे रही है, जिससे ये प्रीमियम SUV इस फेस्टिव सीजन ग्राहकों के लिए एक और भी बेहतर विकल्प बन जाती है.

ये भी पढ़ें: फेस्टिव सीजन सिर्फ 1,999 रुपये की EMI पर मिल रही ये कारें, येां जान लें डिटेल्स

Published at : 09 Oct 2025 10:36 AM (IST)
Tags :
Toyota Auto News SUV INDIA Toyota Fortuner Leader Edition
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'लोगों के दर्द को हमेशा...', गाजा में थमेगा युद्ध! शांति समझौते पर संयुक्त राष्ट्र ने हमास-इजरायल से क्या कहा
'लोगों के दर्द को हमेशा...', गाजा में थमेगा युद्ध! शांति समझौते पर संयुक्त राष्ट्र ने हमास-इजरायल से क्या कहा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर में बम ब्लास्ट नहीं अवैध पटाखों की वजह से हुआ धमाका, स्कूटी मालिक का नाम आया सामने
कानपुर में बम ब्लास्ट नहीं अवैध पटाखों की वजह से हुआ धमाका, स्कूटी मालिक का नाम आया सामने
इंडिया
Bihar Election 2025 Opinion Poll: तेजस्वी के सिर सजेगा ताज या नीतीश की होगी वापसी, बिहार चुनाव में किसका पलड़ा भारी? पोल ऑफ पोल के हैरान करने वाले आंकड़े
तेजस्वी के सिर सजेगा ताज या नीतीश की होगी वापसी, बिहार चुनाव में किसका पलड़ा भारी? पोल ऑफ पोल के हैरान करने वाले आंकड़े
क्रिकेट
कब तक जडेजा 4,000 रन और 400 विकेट के आंकड़े को पार कर जाएंगे, टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर का बड़ा दावा
कब तक जडेजा 4,000 रन और 400 विकेट के आंकड़े को पार कर जाएंगे, टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर का बड़ा दावा
Advertisement

वीडियोज

Gandhinagar Garba Violence: गरबा उपद्रवियों पर एक्शन, अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर |
Jajpur Breaking: महिला को खींच ले गया मगरमच्छ, देखते रह गए लोग, देखें दिल दहलाने वाला वीडियो
Garba Violence: Bulldozer Action: Gandhinagar में उपद्रवियों के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर
Bihar Elections: BJP की संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार, JDU की बैठक आज |
Seat Sharing: Chirag Paswan ने बुलाई Emergency Meeting, 36 सीटों की मांग!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'लोगों के दर्द को हमेशा...', गाजा में थमेगा युद्ध! शांति समझौते पर संयुक्त राष्ट्र ने हमास-इजरायल से क्या कहा
'लोगों के दर्द को हमेशा...', गाजा में थमेगा युद्ध! शांति समझौते पर संयुक्त राष्ट्र ने हमास-इजरायल से क्या कहा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर में बम ब्लास्ट नहीं अवैध पटाखों की वजह से हुआ धमाका, स्कूटी मालिक का नाम आया सामने
कानपुर में बम ब्लास्ट नहीं अवैध पटाखों की वजह से हुआ धमाका, स्कूटी मालिक का नाम आया सामने
इंडिया
Bihar Election 2025 Opinion Poll: तेजस्वी के सिर सजेगा ताज या नीतीश की होगी वापसी, बिहार चुनाव में किसका पलड़ा भारी? पोल ऑफ पोल के हैरान करने वाले आंकड़े
तेजस्वी के सिर सजेगा ताज या नीतीश की होगी वापसी, बिहार चुनाव में किसका पलड़ा भारी? पोल ऑफ पोल के हैरान करने वाले आंकड़े
क्रिकेट
कब तक जडेजा 4,000 रन और 400 विकेट के आंकड़े को पार कर जाएंगे, टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर का बड़ा दावा
कब तक जडेजा 4,000 रन और 400 विकेट के आंकड़े को पार कर जाएंगे, टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर का बड़ा दावा
बॉलीवुड
Karwa Chauth 2025: प्रियंका चोपड़ा ने मेहंदी में हिंदी में लिखवाया पति निक का नाम, बेटी मालती ने भी फ्लॉन्ट किए हाथ
करवा चौथ 2025: प्रियंका चोपड़ा ने मेहंदी में हिंदी में लिखवाया पति निक का नाम, बेटी मालती ने भी फ्लॉन्ट किए हाथ
यूटिलिटी
सिलेंडर फटने से बचाने के लिए अपनाएं ये तरीके, जरा सी लापरवाही से हो सकता है हादसा
सिलेंडर फटने से बचाने के लिए अपनाएं ये तरीके, जरा सी लापरवाही से हो सकता है हादसा
हेल्थ
एक किडनी पर कितने दिन तक जिंदा रह सकता है इंसान, जानें क्या होती हैं दिक्कतें?
एक किडनी पर कितने दिन तक जिंदा रह सकता है इंसान, जानें क्या होती हैं दिक्कतें?
शिक्षा
बिहार इलेक्शन में मतदान अधिकारी को मिलेगा इतना पैसा, पहले से ज्यादा हो गई रकम
बिहार इलेक्शन में मतदान अधिकारी को मिलेगा इतना पैसा, पहले से ज्यादा हो गई रकम
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Embed widget