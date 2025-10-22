Toyota ने पेश की ड्राइवरलेस इलेक्ट्रिक कार, कीमत इतने करोड़, जानिए कैसे हैं फीचर्स?

ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक के बाद एक कई नई लॉन्चिंग हो रही हैं. इसी कड़ी में टोयोटा ने ई-पैलेट नाम की एक इलेक्ट्रिक शटल को लॉन्च किया है. इसकी कीमत 29 मिलियन येन लगभग 1.74 करोड़ रुपये तय की गई है. अभी इस शटल में लेवल 2 की ऑटोमेटेड ड्राइविंग दी गई है. हालांकि, टोयोटा एक ज्यादा एडवांस सिस्टम बना रहा है, जिससे यह पूरी तरह से बिना ड्राइवर के चल सकेगी.

टोयोटा e‑Palette पूरी तरह से बैटरी-इलेक्ट्रिक व्हीकल (BEV) है, जिसे खासतौर पर स्मार्ट सिटी ट्रांसपोर्ट, शटल सेवाएं और मल्टी‑फंक्शनल मोबिलिटी यूज के लिए डिजाइन किया गया है. यह गाड़ी टोयोटा के Mobility as a Service (MaaS) विजन का हिस्सा है, जिसमें आने वाले वर्षों में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेक्नोलॉजी को भी शामिल किया जाएगा.

एक बार चार्ज होने देती है कितनी रेंज?

टोयोटा ई-पैलेट एक पर्पज-बिल्ट व्हीकल या PBV है. टोयोटा ई-शटल में एक पावरफुल बैटरी लगी है, जिससे यह एक बार चार्ज होने पर 250 किलोमीटर तक चल सकती है. यह गाड़ी स्मूथ चलती है, और इसकी टॉप स्पीड करीब 80 किमी/घंटा है. यानी यह भीड़-भाड़ वाले इलाकों और छोटे शहरों के लिए एकदम सही है. इस गाड़ी में एक बार 17 लोग आसानी से बैठ सकते हैं.

क्या है गाड़ी की कीमत?

टोयोटा ने इसे आधुनिक तकनीक से बनाया है, जो खुद से चलने की क्षमता रखती है. हालांकि अभी इसे चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत है, लेकिन भविष्य में यह पूरी तरह ऑटोमैटिक हो सकती है. इस गाड़ी की कीमत करीब 1.7 करोड़ रुपये है. यह अभी जापान में उपलब्ध है और जल्द ही इसे दूसरे देशों में भी लाया जा सकता है.

टोयोटा की इस इलेक्ट्रिक कार में लिथियम-आयन बैटरी का इस्तेमाल किया गया है. यह वही तकनीक है, जो कि स्मार्टफोन, लैपटॉप और दूसरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों में देखी जाती है. इसकी बैटरी की क्षमता है लगभग 72.8 kWh है. यह बैटरी काफी ज्यादा ऊर्जा स्टोर कर सकती है, जिससे गाड़ी लंबी दूरी तक चल सकती है. ई-शटल एक बार फुल चार्ज होने पर लगभग 250 किलोमीटर तक चल सकती है.

