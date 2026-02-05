2026 में आएगा SUV का नया दौर, एडवांस फीचर्स के साथ आ रही हैं ये दमदार गाड़ियां, देखें लिस्ट

अगर आप SUV या नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो थोड़ा इंतजार करना समझदारी भरा फैसला हो सकता है. साल 2026 भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए काफी अहम साबित होने वाला है. इस साल कई बड़ी कार कंपनियां अपनी पॉपुलर गाड़ियों को नए फेसलिफ्ट और एडवांस फीचर्स के साथ लॉन्च करने की तैयारी में हैं. इन कारों में पेट्रोल, हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक, CNG और फ्लेक्स-फ्यूल जैसे कई पावरट्रेन विकल्प देखने को मिलेंगे. महिंद्रा, टाटा, हुंडई, स्कोडा, फॉक्सवैगन और मारुति जैसी कंपनियां अपनी पॉपुलर गाड़ियों को नए अवतार में पेश करेंगी.

टाटा पंच EV और महिंद्रा स्कॉर्पियो N में होंगे बड़े अपडेट

टाटा मोटर्स जल्द ही अपडेटेड पंच EV लॉन्च कर सकती है. इसमें नेक्सॉन EV वाला 45 kWh बैटरी पैक मिलने की उम्मीद है, जो एक बार चार्ज करने पर 450 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज देगा. इसके अलावा पहले जैसे 25 kWh और 35 kWh बैटरी ऑप्शन भी मिल सकते हैं. नई पंच EV में बड़ा टचस्क्रीन, प्रीमियम साउंड सिस्टम, नई सीट फैब्रिक और 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स देखने को मिल सकते हैं. वहीं, महिंद्रा स्कॉर्पियो N फेसलिफ्ट भी टेस्टिंग के आखिरी चरण में है. इसके डिजाइन में बदलाव के साथ बड़ा टचस्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स मिलने की संभावना है.

स्कोडा, हुंडई और फॉक्सवैगन की नई तैयारी

स्कोडा 2026 में कुशाक फेसलिफ्ट और बाद में स्लाविया फेसलिफ्ट लॉन्च करेगी. इनमें नया ऑटोमैटिक गियरबॉक्स, नया डिजिटल डिस्प्ले और कई डिजाइन बदलाव देखने को मिलेंगे. हुंडई भी एक्सटर और वर्ना के अपडेटेड वर्जन पर काम कर रही है, जिनमें नई डिजाइन लैंग्वेज और बेहतर इंटीरियर मिलेगा. फॉक्सवैगन भी टाइगुन और वर्टस को नए फीचर्स के साथ अपडेट करेगी.

मारुति ब्रेजा में मिल सकते हैं सेफ्टी फीचर्स