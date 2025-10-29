2 हजार से लेकर 20 हजार रुपये तक, ये हैं देश के बेस्ट बाइक हेलमेट, जानें आपके लिए कौन-सा सही?

अगर आपने हाल ही में अपनी पहली बाइक खरीदी है, तो सबसे जरूरी चीज है एक अच्छा और सेफ्टी सर्टिफाइड हेलमेट. हेलमेट सिर्फ ट्रैफिक नियमों के पालन के लिए नहीं, बल्कि आपकी जान की सुरक्षा के लिए सबसे अहम गियर है. भारत में हर बजट के हिसाब से हेलमेट उपलब्ध हैं. आइए 2000 से लेकर 20,000 तक के रेंज में मिलने वाले बेहतर मोटरसाइकिल हेलमेट और उनके फीचर्स के बारे में जानते हैं.

2000 तक के बेस्ट हेलमेट

अगर आपका बजट सीमित है और आप रोजमर्रा की सिटी राइड के लिए हेलमेट लेना चाहते हैं, तो 2000 तक के सेगमेंट में भी कई भरोसेमंद और आरामदायक विकल्प मौजूद हैं. इन हेलमेट्स में ISI सर्टिफिकेशन, बेसिक सेफ्टी फीचर्स और आरामदायक फिटिंग मिलती है. इस रेंज में Vega Cliff सबसे ज्यादा बिकने वाला हेलमेट है, जो हल्के वजन, क्लासिक डिजाइन और ISI सर्टिफिकेशन के साथ शहर की छोटी राइड के लिए बिल्कुल बेहतर है. इसी तरह, Studds Ninja Elite रोजाना इस्तेमाल के लिए शानदार विकल्प है.

2000 से 5000 तक के बेस्ट हेलमेट

ये प्राइस रेंज शुरुआती और रेगुलर राइडर्स के लिए सबसे बेहतर मानी जाती है. इस कैटेगरी के हेलमेट्स में बेहतर वेंटिलेशन सिस्टम, प्रीमियम मटेरियल और कई इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन मिलते हैं. इस रेंज में Axor Hunter एक बेहतरीन विकल्प है, जो DOT और ECE सर्टिफाइड है और ड्यूल वाइजर के साथ आता है. Reise Helden मजबूत बिल्ड क्वालिटी और आरामदायक पैडिंग के साथ लॉन्ग राइड्स के लिए बेहतर है.

5000 से 10,000 तक के बेस्ट हेलमेट

ये सेगमेंट उन राइडर्स के लिए है जो अक्सर हाईवे या लंबी दूरी की सफर करते हैं. इन हेलमेट्स में एयरोडायनामिक डिजाइन, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन और ज्यादा आरामदायक पैडिंग दी जाती है. इस रेंज में Acerbis Profile 4 एक हल्का और ECE सर्टिफाइड हेलमेट है, जो टूरिंग और ऑफ-रोड दोनों तरह की राइडिंग के लिए बेहतर है. KYT TT Range खासतौर पर स्पोर्ट राइडर्स के लिए डिजाइन किया गया है और इसका एयरोडायनामिक शेल हाई-स्पीड पर भी स्थिरता देता है. वहीं, MT Revenge 2 / Blade 2 SV अपने ट्रैक-रेडी डिजाइन और बेहतरीन वेंटिलेशन के लिए भारतीय राइडर्स के बीच बेहद पॉपुलर है.

10,000 से 20,000 तक के प्रीमियम हेलमेट

अगर राइडिंग आपके लिए सिर्फ शौक नहीं बल्कि पैशन है, तो यह रेंज आपके लिए बिल्कुल सही है. इस सेगमेंट के हेलमेट्स में वर्ल्ड-क्लास सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी और लग्जरी फीचर्स शामिल होते हैं. LS2 Storm II FF800 एक ECE सर्टिफाइड और मोटोजीपी लुक वाला हेलमेट है, जो हाई-स्पीड और ट्रैक राइडिंग दोनों के लिए बनाया गया है. Airoh Connor हल्के वजन और स्टाइलिश डिजाइन के साथ लॉन्ग राइड्स के लिए शानदार विकल्प है.



बता दें कि हेलमेट खरीदते समय हमेशा ISI, DOT या ECE सर्टिफिकेशन वाले मॉडल को प्राथमिकता दें, क्योंकि ये सुरक्षा मानकों पर खरे उतरते हैं. सही साइज और फिटिंग भी बेहद जरूरी है, क्योंकि बहुत टाइट या बहुत ढीला हेलमेट खतरा बढ़ा सकता है.

ये भी पढ़ें: Maruti Ertiga से लेकर Renault Triber तक, बड़ी फैमिली के लिए बेस्ट रहेंगी ये 7-सीटर कारें