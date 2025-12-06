एक्सप्लोरर
Tesla ने यूरोप में उतारा Model 3 का किफायती वेरिएंट, जानें भारत में कब होगी एंट्री
Tesla ने यूरोप में अपने Model 3 का सस्ता वेरिएंट लॉन्च किया है, जो 480 किमी से ज्यादा रेंज देता है. आइए इसके कीमत, फीचर्स और भारत में संभावित लॉन्च की पूरी डिटेल्स जानते हैं.
टेस्ला ने अपने Model 3 का नया किफायती वेरिएंट यूरोप में लॉन्च किया है, जो अमेरिका में पेश किए गए सस्ते मॉडल के दो महीने बाद बाजार में आया है. कंपनी यूरोप में घटती बिक्री और बढ़ते कंपटीशन को देखते हुए इस कदम को अपनी नई रणनीति का हिस्सा मान रही है. हाल के महीनों में टेस्ला की मांग कम हुई है और ग्राहक Volkswagen ID.3 तथा चीन की BYD Atto 3 जैसे विकल्प चुनने लगे हैं. आइए इस नए Model 3 की खासियत जानते हैं.
नए Model 3 की कीमत और फीचर्स
- टेस्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस नए Model 3 को एक ऐसा इलेक्ट्रिक वाहन बताया है, जिसे कम खर्च में आसानी से चलाया जा सकता है. कुछ प्रीमियम फीचर्स हटाने से इसकी कीमत घटाई गई है, लेकिन इसकी रेंज 300 मील यानी लगभग 480 किलोमीटर से ज्यादा है. इस मॉडल की डिलीवरी 2026 की पहली तिमाही से शुरू होने की उम्मीद है. एलन मस्क लंबे समय से आम लोगों के लिए सस्ती इलेक्ट्रिक कार लाने की बात कर रहे थे और हालांकि 25,000 डॉलर वाली नई कार की योजना रद्द हो गई थी, कंपनी अब मौजूदा कारों के किफायती वर्जन लाकर उस गैप को भरने की कोशिश कर रही है.
Model Y का पहले आया था सस्ता वर्ज़न
- टेस्ला इससे पहले अक्टूबर 2025 में Model Y का कम कीमत वाला वर्जन लॉन्च कर चुकी है. यूरोप में कई कंपनियां 30,000 डॉलर से कम कीमत में इलेक्ट्रिक कारें बेच रही हैं, जिसके चलते टेस्ला को अपने मार्केट शेयर को बचाए रखने के लिए कीमतों में कटौती करनी पड़ रही है. नए Model 3 Standard वेरिएंट की कीमत जर्मनी में 37,970 यूरो, नॉर्वे में 330,056 क्रोन और स्वीडन में 449,990 क्रोन तय की गई है. वहीं जर्मन वेबसाइट पर Model 3 Premium वेरिएंट 45,970 यूरो में उपलब्ध है. अमेरिका में Model 3 Standard वेरिएंट की कीमत 36,990 डॉलर है.
भारत में सस्ता Model 3 कब आएगा?
- एलन मस्क कंपनी को EV से आगे बढ़ाकर AI, रोबोटैक्सी और ह्यूमनॉयड रोबोट जैसी नई तकनीकों की दिशा में ले जा रहे हैं, लेकिन किफायती इलेक्ट्रिक कारें भविष्य में टेस्ला के लिए बिक्री बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकती हैं. भारत में Tesla की लॉन्चिंग को लेकर अभी किसी भी तरह की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन बढ़ती EV मांग को देखते हुए उम्मीद की जा सकती है कि कंपनी आने वाले समय में भारतीय बाजार के हिसाब से सस्ते मॉडल पेश कर सकती है.
