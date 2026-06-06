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हिंदी न्यूज़ऑटोये है देश की सबसे ज्यादा रेंज देने वाली EV, दिल्ली से जयपुर का सफर बिना रुके हो जाएगा पूरा

ये है देश की सबसे ज्यादा रेंज देने वाली EV, दिल्ली से जयपुर का सफर बिना रुके हो जाएगा पूरा

India Longest Range EV: पिछले कुछ सालों में EVs की बिक्री लगातार बढ़ी है. खास बात यह है कि अब केवल सस्ती इलेक्ट्रिक कारें ही नहीं, बल्कि लग्जरी इलेक्ट्रिक कारों की मांग भी तेजी से बढ़ रही है.

By : सोमनाथ चटर्जी | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 06 Jun 2026 10:29 AM (IST)
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जहां एक तरफ E85 फ्यूल और फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियों को लेकर काफी चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक कारें (EVs) बिना ज्यादा शोर-शराबे के भारतीय बाजार में अपनी मजबूत जगह बना रही हैं. बढ़ती पेट्रोल-डीजल की कीमतों ने लोगों को दूसरे फ्यूल की ओर बढ़ने पर मजबूर किया है. इसका सबसे बड़ा फायदा इलेक्ट्रिक वाहनों को मिला है.

पिछले कुछ सालों में EVs की बिक्री लगातार बढ़ी है. खास बात यह है कि अब केवल सस्ती इलेक्ट्रिक कारें ही नहीं, बल्कि लग्जरी इलेक्ट्रिक कारों की मांग भी तेजी से बढ़ रही है. इसका कारण सिर्फ कम चलने का खर्च नहीं, बल्कि बेहतर परफॉर्मेंस, मॉडर्न तकनीक और लंबी ड्राइविंग रेंज भी है.

कितनी है इलेक्ट्रिक कार की रेंज?

इसका सबसे अच्छा उदाहरण मर्सिडीज-बेंज की नई CLA 250+ इलेक्ट्रिक कार है. इस कार में 85kWh का बड़ा बैटरी पैक दिया गया है, जिसकी बदौलत कंपनी लगभग 792 किलोमीटर की रेंज का दावा करती है. हालांकि अलग-अलग स्थितियों में किसी भी कार की रेंज कंपनी के दावे से थोड़ी कम होती है, लेकिन फिर भी यह कार 550 से 600 किलोमीटर तक आराम से चल सकती है.

यह दूरी इस बात पर भी निर्भर करती है कि कार किस तरह और किन परिस्थितियों में चलाई जा रही है. इतनी लंबी रेंज का मतलब है कि शहर में रोजाना इस्तेमाल करने वाले कई लोगों को महीने में केवल एक या दो बार ही चार्जिंग की जरूरत पड़ सकती है.

टेस्ट ड्राइव के दौरान से खूबियां आईं सामने

शहर में टेस्ट ड्राइव के दौरान भी इस कार ने काफी प्रभावित किया. जब बैटरी में 84 प्रतिशत चार्ज बचा हुआ था, तब भी डिस्प्ले पर 530 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज दिखाई दे रही थी. पूरे टेस्ट के दौरान रेंज 500 किलोमीटर से नीचे नहीं गई. इससे साफ पता चलता है कि नई पीढ़ी की इलेक्ट्रिक कारें अब केवल शहर तक सीमित नहीं रह गई हैं, बल्कि लंबी दूरी की यात्रा के लिए भी पूरी तरह सक्षम हो चुकी हैं. उदाहरण के लिए दिल्ली से जयपुर जैसी रोड ट्रिप इस कार से बिना किसी परेशानी के पूरी की जा सकती है.

कार की शानदार रेंज के पीछे केवल बड़ी बैटरी ही जिम्मेदार नहीं है. इसका एयरोडायनामिक डिजाइन बेहद आकर्षक है. इसके अलावा इसमें दिया गया टू-स्पीड गियरबॉक्स भी एनर्जी की बचत करता है. इको मोड और मजबूत रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम बैटरी की खपत को कम करते हैं. जब ड्राइवर एक्सीलेटर छोड़ता है या ब्रेक लगाता है तो कार कुछ ऊर्जा को वापस बैटरी में भेज देती है, जिससे रेंज और बढ़ जाती है.

कैसी है इलेक्ट्रिक कार की परफॉर्मेंस?

परफॉर्मेंस के मामले में भी यह कार किसी से पीछे नहीं है. इसमें 272 बीएचपी की सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, जो तेज एक्सीलरेशन और शानदार ड्राइविंग फील देती है. कार का हैंडलिंग भी काफी अच्छा है और इसे चलाते समय स्पोर्ट्स या रेस कार जैसी फीलिंग आती है. हालांकि इसकी राइड क्वालिटी थोड़ी सख्त है और पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए जगह भी कुछ कम है. यही वजह है कि यह मर्सिडीज-बेंज कारों जैसी आरामदायक फैमिली कार नहीं लगती, बल्कि उन युवा ग्राहकों को ज्यादा आकर्षित करती है जो खुद ड्राइव करना पसंद करते हैं और नई तकनीक का फील चाहते हैं.

इस कार में मॉडर्न फीचर्स और टेक्नोलॉजी की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी लंबी रेंज है. यही वह चीज है जो इलेक्ट्रिक कारों को एक नए लेवल पर ले जाती है. अब ऐसी इलेक्ट्रिक कारें बाजार में आने लगी हैं जो कई पेट्रोल कारों से भी ज्यादा दूरी तय कर सकती हैं. इसका सीधा फायदा यह है कि ड्राइवर को हर समय चार्जिंग स्टेशन खोजने की चिंता नहीं रहती और लंबी यात्राएं भी पहले की तुलना में कहीं ज्यादा आसान हो जाती हैं. 

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Published at : 06 Jun 2026 10:29 AM (IST)
Tags :
Mercedes EV Range India Longest Range EV Mercedes Benz CLA 250
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