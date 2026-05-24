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हिंदी न्यूज़ऑटोपेट्रोल-डीजल के बढ़ गए दाम, ऐसे में कौन सी माइलेज देने वाली कारें खरीदना बेहतर? जानें डिटेल्स

पेट्रोल-डीजल के बढ़ गए दाम, ऐसे में कौन सी माइलेज देने वाली कारें खरीदना बेहतर? जानें डिटेल्स

Best Mileage Cars: भारतीय बाजार में हाई माइलेज कारों की मांग तेजी से बढ़ रही है. खासकर मिडिल क्लास फैमिली कार खरीदते समय सबसे पहले माइलेज और रनिंग कॉस्ट पर ध्यान दे रही हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 24 May 2026 03:21 PM (IST)
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आज के समय में पेट्रोल, डीजल और CNG की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों का बजट बिगाड़ दिया है.हर महीने ईंधन पर होने वाला खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है, इसलिए अब ज्यादातर लोग ऐसी कार खरीदना चाहते हैं जो कम पेट्रोल में ज्यादा दूरी तय कर सके. यही वजह है कि भारतीय बाजार में हाई माइलेज कारों की मांग तेजी से बढ़ रही है. खासकर मिडिल क्लास फैमिली कार खरीदते समय सबसे पहले माइलेज और रनिंग कॉस्ट पर ध्यान दे रही हैं. 

Maruti Suzuki Celerio

इस लिस्ट में Maruti Suzuki Celerio सबसे टॉप पर है. पेट्रोल वेरिएंट में यह कार लगभग 26 kmpl तक का माइलेज देती है, जबकि इसका CNG मॉडल 34 km/kg तक का औसत देने में सक्षम है. छोटी फैमिली और रोजाना शहर में चलाने वालों के लिए यह कार काफी किफायती मानी जाती है. इसकी मेंटेनेंस लागत भी कम है और सर्विस नेटवर्क पूरे देश में आसानी से मिल जाता है.

Maruti WagonR

इसके अलावा Maruti WagonR भी भारतीय ग्राहकों की पसंद बनी हुई है.इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका बड़ा केबिन और शानदार माइलेज है. पेट्रोल मॉडल करीब 25 kmpl तक और CNG मॉडल लगभग 34 km/kg तक का माइलेज दे सकता है.यही कारण है कि यह कार टैक्सी और प्राइवेट यूज दोनों में काफी पॉपुलर है.

Maruti Swift और Dzire भी इस लिस्ट में शामिल हैं. नई Swift लगभग 25 kmpl तक का माइलेज देती है, जबकि Dzire का CNG मॉडल 33 km/kg से ज्यादा का औसत देने में सक्षम माना जाता है.Dzire खासतौर पर उन लोगों के लिए बेहतर विकल्प है जिन्हें ज्यादा बूट स्पेस और फैमिली कार चाहिए.यही वजह है कि टैक्सी सेगमेंट में भी Dzire की काफी मांग रहती है.

CNG कारों की बढ़ रही मांग

अब CNG कारों की मांग तेजी से बढ़ रही है. इसकी सबसे बड़ी वजह कम रनिंग कॉस्ट है. जहां पेट्रोल कार चलाने का खर्च लगभग 6 से 8 रुपये प्रति किलोमीटर तक पहुंच सकता है, वहीं CNG कारें करीब 3 से 4 रुपये प्रति किलोमीटर के खर्च में चल जाती हैं. यही कारण है कि अब हर चार में से एक नई कार CNG वाली बिक रही है.

ये ऑप्शन्स भी मौजूद

Hyundai Grand i10 Nios, Tata Tiago और Tata Altroz जैसी कारें भी अच्छी माइलेज देने वाली गाड़ियों में शामिल हैं. Hyundai की CNG कारें बेहतर फीचर्स और आराम के लिए पसंद की जा रही हैं, जबकि Tata की कारें मजबूत बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी के चलते लोगों को आकर्षित कर रही हैं. 

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Published at : 24 May 2026 03:21 PM (IST)
Tags :
Tata Tiago Auto News Maruti Celerio Best Mileage Cars Maruti WagonR
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