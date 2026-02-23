Mahindra XUV 7XO को टक्कर देने आ रही MG की नई SUV, टेस्टिंग के दौरान हुई स्पॉट

भारत में MG अपनी SUV लाइनअप को लगातार बढ़ा रही है. हाल ही में कंपनी ने MG Majestor को पेश किया था और अब एक और नई SUV टेस्टिंग के दौरान देखी गई है. इस नई SUV का नाम MG Starlight 560 बताया जा रहा है. माना जा रहा है कि यह SUV सीधे Mahindra XUV 7XO को टक्कर देगी. टेस्टिंग के दौरान यह गाड़ी भारी कवर में नजर आई, लेकिन इसके कुछ डिजाइन साफ दिखाई दिए. आइए विस्तार से जानते हैं.

लुक की बात करें तो काफी प्रीमियम है, जो इसे सड़क पर अलग पहचान देता है. सामने की तरफ चौकोर डिजाइन और स्प्लिट हेडलाइट इसे मॉडर्न लुक देते हैं. पतली एलईडी लाइट्स इसे और अट्रैक्टिव बनाती हैं. पीछे की तरफ कनेक्टेड एलईडी टेललाइट दी जा सकती है, जो आजकल काफी पसंद की जा रही है.

ज्यादा Space वाली SUV

MG Starlight 560 आम मिड साइज SUV से थोड़ी बड़ी लगती है. इसकी लंबाई लगभग 4.5 से 4.8 मीटर के बीच हो सकती है. यह Mahindra XUV 7XO के करीब है, लेकिन इसका व्हीलबेस लगभग 60 मिमी ज्यादा बताया जा रहा है. लंबे व्हीलबेस का फायदा यह होता है कि अंदर बैठने वालों को ज्यादा जगह मिलती है. इससे पीछे बैठने वाले लोगों को भी आराम मिलता है. अभी कंपनी ने इसका इंटीरियर पूरी तरह नहीं दिखाया है, लेकिन ग्लोबल मॉडल के आधार पर कहा जा सकता है कि इसमें अच्छा स्पेस और आराम मिलेगा.

फीचर्स और इंजन

MG Starlight 560 में कई मॉडर्न फीचर्स मिलने की उम्मीद है. इसमें पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड और पावर फ्रंट सीटें, बड़ा 12.8 इंच का टचस्क्रीन और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जा सकता है. इसके अलावा 360 डिग्री कैमरा और एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी मिल सकते हैं. इंजन की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रिक और प्लग इन हाइब्रिड दोनों विकल्प मिल सकते हैं. ग्लोबल मॉडल करीब 197 बीएचपी पावर और 230 एनएम टॉर्क देता है. अगर यही इंजन भारत में आता है तो यह पावर और माइलेज दोनों में अच्छा साबित हो सकता है.

