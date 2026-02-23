हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोMahindra XUV 7XO को टक्कर देने आ रही MG की नई SUV, टेस्टिंग के दौरान हुई स्पॉट

Mahindra XUV 7XO को टक्कर देने आ रही MG की नई SUV, टेस्टिंग के दौरान हुई स्पॉट

MG की नई Starlight 560 SUV टेस्टिंग के दौरान देखी गई. ये SUV Mahindra XUV 7XO को टक्कर दे सकती है. आइए इसके फीचर्स, इंजन और डिजाइन की पूरी डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 23 Feb 2026 09:31 AM (IST)
Preferred Sources

भारत में MG अपनी SUV लाइनअप को लगातार बढ़ा रही है. हाल ही में कंपनी ने MG Majestor को पेश किया था और अब एक और नई SUV टेस्टिंग के दौरान देखी गई है. इस नई SUV का नाम MG Starlight 560 बताया जा रहा है. माना जा रहा है कि यह SUV सीधे Mahindra XUV 7XO को टक्कर देगी. टेस्टिंग के दौरान यह गाड़ी भारी कवर में नजर आई, लेकिन इसके कुछ डिजाइन साफ दिखाई दिए. आइए विस्तार से जानते हैं.

लुक की बात करें तो काफी प्रीमियम है, जो इसे सड़क पर अलग पहचान देता है. सामने की तरफ चौकोर डिजाइन और स्प्लिट हेडलाइट इसे मॉडर्न लुक देते हैं. पतली एलईडी लाइट्स इसे और अट्रैक्टिव बनाती हैं. पीछे की तरफ कनेक्टेड एलईडी टेललाइट दी जा सकती है, जो आजकल काफी पसंद की जा रही है.

 ज्यादा Space वाली SUV

MG Starlight 560 आम मिड साइज SUV से थोड़ी बड़ी लगती है. इसकी लंबाई लगभग 4.5 से 4.8 मीटर के बीच हो सकती है. यह Mahindra XUV 7XO के करीब है, लेकिन इसका व्हीलबेस लगभग 60 मिमी ज्यादा बताया जा रहा है. लंबे व्हीलबेस का फायदा यह होता है कि अंदर बैठने वालों को ज्यादा जगह मिलती है. इससे पीछे बैठने वाले लोगों को भी आराम मिलता है. अभी कंपनी ने इसका इंटीरियर पूरी तरह नहीं दिखाया है, लेकिन ग्लोबल मॉडल के आधार पर कहा जा सकता है कि इसमें अच्छा स्पेस और आराम मिलेगा.

फीचर्स और इंजन

MG Starlight 560 में कई मॉडर्न फीचर्स मिलने की उम्मीद है. इसमें पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड और पावर फ्रंट सीटें, बड़ा 12.8 इंच का टचस्क्रीन और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जा सकता है. इसके अलावा 360 डिग्री कैमरा और एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी मिल सकते हैं. इंजन की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रिक और प्लग इन हाइब्रिड दोनों विकल्प मिल सकते हैं. ग्लोबल मॉडल करीब 197 बीएचपी पावर और 230 एनएम टॉर्क देता है. अगर यही इंजन भारत में आता है तो यह पावर और माइलेज दोनों में अच्छा साबित हो सकता है.

ये भी पढ़ें: Fortuner या MG Majestor: साइज और पावर में कौन-सी SUV है ज्यादा दमदार? खरीदने से पहले जानें अंतर

Published at : 23 Feb 2026 09:31 AM (IST)
Tags :
MG SUV India MG Starlight 560 MG New SUV Mahindra XUV 7XO Rival
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Mahindra XUV 7XO को टक्कर देने आ रही MG की नई SUV, टेस्टिंग के दौरान हुई स्पॉट
Mahindra XUV 7XO को टक्कर देने आ रही MG की नई SUV, टेस्टिंग के दौरान हुई स्पॉट
ऑटो
Volkswagen Taigun Vs Maruti Victoris: इंजन और फीचर्स के मामले में कौन है दमदार? मिनटों में समझें अंतर
Volkswagen Taigun Vs Maruti Victoris: इंजन और फीचर्स के मामले में कौन है दमदार? मिनटों में समझें अंतर
ऑटो
3.0-लीटर टर्बो इंजन के साथ आती है Mercedes G-Wagon, जानें कितनी है शुरुआती कीमत?
3.0-लीटर टर्बो इंजन के साथ आती है Mercedes G-Wagon, जानें कितनी है शुरुआती कीमत?
ऑटो
Skoda Kylaq ऑटोमैटिक खरीदने का है प्लान? जानें 2 लाख डाउन पेमेंट के बाद कितनी बनेगी EMI
Skoda Kylaq ऑटोमैटिक खरीदने का है प्लान? जानें 2 लाख डाउन पेमेंट के बाद कितनी बनेगी EMI
Advertisement

वीडियोज

T20 World Cup: दक्षिण अफ्रीका से हार..अब सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगा भारत? | Ind Vs SA | Team India
Rajkot Demolition: आंखों के सामने मलबे में तब्दील हुए घर, बिलख-बिलख कर रोईं महिलाएं!
Nepal Bus Accident: धाडिंग में यात्रियों से भरी बस नदी में गिरी, 18 लोगों की मौत | Breaking
Patna Crime: बदमाशों ने दो सगे भाइयों की गोली मारकर की हत्या | Breaking | Bihar | ABP News
Mani shankar Aiyar की Rahul Gandhi को नसीहत, 'गठबंधन के लिए उनके पास वक्त नहीं' | Mamata Banerjee
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय का निधन, TMC में 2 नंबर पर रह चुके थे 'राजनीति के चाणक्य'
पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय का निधन, TMC में 2 नंबर पर रह चुके थे 'राजनीति के चाणक्य'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अलंकार अग्निहोत्री आज करेंगे अपनी पार्टी का ऐलान, भगवान राम और कृष्ण पर होगा नाम
अलंकार अग्निहोत्री आज करेंगे अपनी पार्टी का ऐलान, भगवान राम और कृष्ण पर होगा नाम
इंडिया
'गांधी जी भारत के नहीं पाकिस्तान के...', BJP विधायक के बयान से सियासी बवाल, राष्ट्रपिता पर क्या कह गए यतनल?
'गांधी जी भारत के नहीं पाकिस्तान के...', BJP विधायक के बयान से सियासी बवाल, राष्ट्रपिता पर क्या कह गए यतनल?
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप के में भारत को मिली सबसे बड़ी हार, साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगाई शर्मनाक रिकॉर्ड्स की झड़ी
टी20 वर्ल्ड कप के में भारत को मिली सबसे बड़ी हार, साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगाई शर्मनाक रिकॉर्ड्स की झड़ी
बॉलीवुड
Border 2 BO Day 31: नई फिल्मों की भीड़ के बीच भी धड़ल्ले से नोट छाप रही 'बॉर्डर 2', 5वे संडे भी धमाकेदार रहा कलेक्शन
नई फिल्मों की भीड़ के बीच भी धड़ल्ले से नोट छाप रही 'बॉर्डर 2', 5वे संडे भी धमाकेदार रहा कलेक्शन
इंडिया
भारत-US ट्रेड डील पर खतरा? ट्रंप के टैरिफ पर पाबंदी के बाद अमेरिका ने उठाया बड़ा कदम, जानें आगे क्या होगा?
भारत-US ट्रेड डील पर खतरा? ट्रंप के टैरिफ पर रोक के बाद अमेरिका का बड़ा कदम, जानें आगे क्या होगा?
यूटिलिटी
हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले ये बातें ध्यान रखें, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा क्लेम
हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले ये बातें ध्यान रखें, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा क्लेम
ट्रेंडिंग
Video: नदी किनारे भिड़े जंगल के दो खतरनाक दरिंदे, आदमखोर ने नोचा जंगल के राजा का मुंह, वीडियो वायरल
नदी किनारे भिड़े जंगल के दो खतरनाक दरिंदे, आदमखोर ने नोचा जंगल के राजा का मुंह, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget