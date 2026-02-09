जब भी भारतीय बाजार में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की बात की जाती है तो अक्सर चर्चा टॉप-एंड मॉडल्स की होती है. यही वजह है कि इन्हीं वेरिएंट्स को लोग बड़ी संख्या में खरीदना पसंद करते हैं. इसका अच्छा उदाहरण टाटा सिएरा और Renault Duster का एंट्री-लेवल वर्जन है.

Renault Duster जो जल्द ही लॉन्च होने वाली है, तीन इंजन विकल्पों के साथ आएगी, लेकिन यहां फोकस 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन पर है. यह इंजन 100 bhp की पावर देता है और केवल 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ मौजूद होगा.हालांकि, यह इंजन डस्टर के सभी ट्रिम्स में नहीं मिलेगा. डस्टर की अच्छी बिक्री के लिए यह एंट्री-लेवल इंजन अहम है, लेकिन सवाल यह है कि यह टाटा सिएरा के मुकाबले कैसा है?

दोनों के पावरट्रेन की तुलना

टाटा सिएरा Renault Duster की राइवल हो सकती है और दोनों ही कड़े मुकाबले वाले कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में टक्कर देती हैं. सिएरा में भी तीन इंजन विकल्प मिलते हैं, लेकिन डस्टर के मुकाबले इसका एंट्री-लेवल इंजन नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है. अगर तुलना करें तो इस इंजन के साथ सिएरा 110 bhp की पावर देती है, जो डस्टर के 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन की 100 bhp पावर से ज्यादा है.

इसके अलावा, डस्टर की तुलना में टाटा सिएरा का 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन ऑटोमैटिक विकल्प के साथ भी मौजूद है. इसमें मैनुअल गियरबॉक्स के साथ-साथ ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्प भी मिलता है.

इस तरह पावरट्रेन विकल्पों के लिहाज से देखा जाए तो टाटा सिएरा का एंट्री-लेवल पेट्रोल इंजन ज्यादा ताकतवर है और इसमें गियरबॉक्स के ज्यादा विकल्प मिलते हैं, जबकि Renault Duster यहां पीछे रह जाती है. हालांकि, नई डस्टर में टर्बो पेट्रोल इंजन का होना एक अहम बात है, क्योंकि अन्य कॉम्पैक्ट SUVs आमतौर पर एंट्री-लेवल कीमत पर टर्बो पेट्रोल इंजन नहीं देती. फिलहाल इस मामले में सिएरा आगे है, लेकिन जल्द लॉन्च होने वाली डस्टर कीमत के मामले में ज्यादा किफायती हो सकती है.

यह भी पढ़ें:-

Bharat Taxi में महिलाओं को मिलेगा 'स्पेशल ट्रीटमेंट', फीमेल राइडर करेंगी पिक-ड्रॉप