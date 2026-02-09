हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोTata Sierra vs Renault Duster: कौन-सी कार है ज्यादा पावरफुल? आपके लिए यह जानना जरूरी

Tata Sierra vs Renault Duster: कौन-सी कार है ज्यादा पावरफुल? आपके लिए यह जानना जरूरी

Tata Sierra vs Renault Duster: अगर आप आने वाले समय में इन दोनों गाड़ियों में से किसी एक को खरीदने पर विचार कर रहे हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि कौन-सी गाड़ी खरीदना बेहतर रहेगा?

By : सोमनाथ चटर्जी | Updated at : 09 Feb 2026 05:37 PM (IST)
Preferred Sources

जब भी भारतीय बाजार में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की बात की जाती है तो अक्सर चर्चा टॉप-एंड मॉडल्स की होती है. यही वजह है कि इन्हीं वेरिएंट्स को लोग बड़ी संख्या में खरीदना पसंद करते हैं. इसका अच्छा उदाहरण टाटा सिएरा और Renault Duster का एंट्री-लेवल वर्जन है. 

Renault Duster जो जल्द ही लॉन्च होने वाली है, तीन इंजन विकल्पों के साथ आएगी, लेकिन यहां फोकस 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन पर है. यह इंजन 100 bhp की पावर देता है और केवल 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ मौजूद होगा.हालांकि, यह इंजन डस्टर के सभी ट्रिम्स में नहीं मिलेगा. डस्टर की अच्छी बिक्री के लिए यह एंट्री-लेवल इंजन अहम है, लेकिन सवाल यह है कि यह टाटा सिएरा के मुकाबले कैसा है?

दोनों के पावरट्रेन की तुलना

  • टाटा सिएरा Renault Duster की राइवल हो सकती है और दोनों ही कड़े मुकाबले वाले कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में टक्कर देती हैं. सिएरा में भी तीन इंजन विकल्प मिलते हैं, लेकिन डस्टर के मुकाबले इसका एंट्री-लेवल इंजन नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है. अगर तुलना करें तो इस इंजन के साथ सिएरा 110 bhp की पावर देती है, जो डस्टर के 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन की 100 bhp पावर से ज्यादा है.
  • इसके अलावा, डस्टर की तुलना में टाटा सिएरा का 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन ऑटोमैटिक विकल्प के साथ भी मौजूद है. इसमें मैनुअल गियरबॉक्स के साथ-साथ ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्प भी मिलता है.
  • इस तरह पावरट्रेन विकल्पों के लिहाज से देखा जाए तो टाटा सिएरा का एंट्री-लेवल पेट्रोल इंजन ज्यादा ताकतवर है और इसमें गियरबॉक्स के ज्यादा विकल्प मिलते हैं, जबकि Renault Duster यहां पीछे रह जाती है. हालांकि, नई डस्टर में टर्बो पेट्रोल इंजन का होना एक अहम बात है, क्योंकि अन्य कॉम्पैक्ट SUVs आमतौर पर एंट्री-लेवल कीमत पर टर्बो पेट्रोल इंजन नहीं देती. फिलहाल इस मामले में सिएरा आगे है, लेकिन जल्द लॉन्च होने वाली डस्टर कीमत के मामले में ज्यादा किफायती हो सकती है. 

यह भी पढ़ें:-

Bharat Taxi में महिलाओं को मिलेगा 'स्पेशल ट्रीटमेंट', फीमेल राइडर करेंगी पिक-ड्रॉप 

 

 

 

Published at : 09 Feb 2026 05:36 PM (IST)
Tags :
Renault Duster Upcoming Cars Tata Sierra Tata Sierra Vs Renault Duster
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप की धमकी के बाद अंडरग्राउंड हुए ईरान के सप्रीम लीडर खामेनेई? अमेरिकी हमले के डर से तोड़ी 37 साल पुरानी परंपरा
ट्रंप की धमकी के बाद अंडरग्राउंड हुए खामेनेई? अमेरिकी हमले के डर से तोड़ी 37 साल पुरानी परंपरा
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र जिला परिषद चुनाव नतीजों का लेटेस्ट आंकड़ा, विलय की अटकलों के बीच NCP को कितनी सीटें?
महाराष्ट्र जिला परिषद चुनाव नतीजों का लेटेस्ट आंकड़ा, विलय की अटकलों के बीच NCP को कितनी सीटें?
क्रिकेट
8.4 करोड़ में बिके गेंदबाज ने बरपाया कहर, पहली बार सेमीफाइनल में जम्मू-कश्मीर; रणजी ट्रॉफी में रचा इतिहास
8.4 करोड़ में बिके गेंदबाज ने बरपाया कहर, पहली बार सेमीफाइनल में जम्मू-कश्मीर; रणजी ट्रॉफी में रचा इतिहास
टेलीविजन
पति अपूर्व संग नहीं रहती हैं दिव्या अग्रवाल? एक्ट्रेस को लेकर इंफ्लुंसर ने किए दावे
पति अपूर्व संग नहीं रहती हैं दिव्या अग्रवाल? एक्ट्रेस को लेकर इंफ्लुंसर ने किए दावे
Advertisement

वीडियोज

UP Election : AIMIM का प्रण यूपी में 2027 के चुनाव में बनेगी बुर्के वाली सीएम ! । Yogi Adityanath
Budget Session:Om Birla के खिलाफ एकजुट हुआ विपक्ष... अविश्वास प्रस्ताव लानेे की हो गई तैयारी : सूत्र
Parliament Budget Session : OM Birla पर अगर विपक्ष लाया अविश्वास प्रस्ताव तो क्या हो पाएगा पास ?
Pariksha Pe Charcha 2026: PM Modi का गुरुमंत्र-
Jeffrey Epstein: 10 देशों के बड़े नेताओं की छुट्टी, Epstein Files पर INSIDE STORY | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप की धमकी के बाद अंडरग्राउंड हुए ईरान के सप्रीम लीडर खामेनेई? अमेरिकी हमले के डर से तोड़ी 37 साल पुरानी परंपरा
ट्रंप की धमकी के बाद अंडरग्राउंड हुए खामेनेई? अमेरिकी हमले के डर से तोड़ी 37 साल पुरानी परंपरा
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र जिला परिषद चुनाव नतीजों का लेटेस्ट आंकड़ा, विलय की अटकलों के बीच NCP को कितनी सीटें?
महाराष्ट्र जिला परिषद चुनाव नतीजों का लेटेस्ट आंकड़ा, विलय की अटकलों के बीच NCP को कितनी सीटें?
क्रिकेट
8.4 करोड़ में बिके गेंदबाज ने बरपाया कहर, पहली बार सेमीफाइनल में जम्मू-कश्मीर; रणजी ट्रॉफी में रचा इतिहास
8.4 करोड़ में बिके गेंदबाज ने बरपाया कहर, पहली बार सेमीफाइनल में जम्मू-कश्मीर; रणजी ट्रॉफी में रचा इतिहास
टेलीविजन
पति अपूर्व संग नहीं रहती हैं दिव्या अग्रवाल? एक्ट्रेस को लेकर इंफ्लुंसर ने किए दावे
पति अपूर्व संग नहीं रहती हैं दिव्या अग्रवाल? एक्ट्रेस को लेकर इंफ्लुंसर ने किए दावे
इंडिया
तुम्हारी शादी कब होगी? सवालों से तंग आकर 30 साल के शख्स ने किया सुसाइड, 20 मंजिला इमारत से कूदा
तुम्हारी शादी कब होगी? सवालों से तंग आकर 30 साल के शख्स ने किया सुसाइड, 20 मंजिला इमारत से कूदा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर मायावती बोलीं- थोड़ा उत्साही होता तो यह बेहतर होता
यूपी विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर मायावती बोलीं- थोड़ा उत्साही होता तो यह बेहतर होता
ट्रेंडिंग
Video: मंदिर में कुंग फू सीखते दिखे ह्यूमनॉइड रोबोट, भिक्षुओं के साथ अभ्यास का वीडियो वायरल
मंदिर में कुंग फू सीखते दिखे ह्यूमनॉइड रोबोट, भिक्षुओं के साथ अभ्यास का वीडियो वायरल
शिक्षा
दो बार परीक्षा, बेहतर नंबर वालों को मिलेगा फायदा; जानें CBSE के एग्जाम कंट्रोलर ने क्या कहा?
दो बार परीक्षा, बेहतर नंबर वालों को मिलेगा फायदा; जानें CBSE के एग्जाम कंट्रोलर ने क्या कहा?
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Embed widget