Tata Sierra के टॉप वेरिएंट की कितनी है कीमत? खरीदने से पहले आपके लिए यह जानना जरूरी

टाटा मोटर्स ने आखिरकार सिएरा के टॉप वेरिएंट Accomplished और Accomplished+ की कीमतों का ऐलान कर दिया है. पहले कंपनी ने इसके बाकी वेरिएंट की कीमतें बताई थीं, लेकिन अब टॉप मॉडल की जानकारी भी सामने आ गई है. Accomplished को Sierra की टॉप रेंज माना जा रहा है, जिसमें ज्यादा फीचर्स दिए गए हैं. इसकी शुरुआती कीमत 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ करीब 17.99 लाख रुपये रखी गई है. डीजल इंजन वाले वेरिएंट की कीमत थोड़ी ज्यादा है और Accomplished+ वेरिएंट सबसे महंगा विकल्प बन जाता है.

इंजन और वेरिएंट के हिसाब से कीमत

Tata Sierra में पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन मिलते हैं. पेट्रोल इंजन में नॉर्मल और टर्बो दोनों विकल्प हैं. Accomplished पेट्रोल वेरिएंट की कीमत लगभग 19.99 लाख रुपये तक जाती है, जबकि Accomplished+ टर्बो पेट्रोल की कीमत करीब 20.99 लाख रुपये रखी गई है. डीजल इंजन के साथ Accomplished वेरिएंट लगभग 18.99 लाख रुपये से शुरू होता है और Accomplished+ डीजल की कीमत 21 लाख रुपये से ऊपर जाती है. कुल मिलाकर, डीजल Accomplished+ Sierra का सबसे महंगा वेरिएंट है.

Accomplished वेरिएंट में क्या-क्या मिलता है ?

Accomplished ट्रिम में टाटा ने भरपूर फीचर्स दिए हैं. इसमें आगे की सीटों के लिए वेंटिलेशन, बड़ा 12.3 इंच का टचस्क्रीन, पैनोरमिक सनरूफ और एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है. इसके अलावा 12 स्पीकर वाला JBL म्यूजिक सिस्टम, हेड-अप डिस्प्ले, 6 तरह से एडजस्ट होने वाली पावर ड्राइवर सीट और बॉस मोड जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं. सेफ्टी के लिए इसमें लेवल 2 ADAS सिस्टम मिलता है, जो ड्राइव को ज्यादा सेफ बनाता है.

Accomplished+ में मिलते हैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स

Accomplished+ वेरिएंट में Accomplished वाले सभी फीचर्स के साथ कुछ और चीजें जोड़ी गई हैं. इसमें पावर्ड टेलगेट, एयर प्यूरीफायर, पीछे बैठने वालों के लिए अलग स्क्रीन और कुछ Extra ADAS फीचर्स मिलते हैं. इसके अलावा सीक्वेंशियल इंडिकेटर भी दिए गए हैं, जो लुक को और प्रीमियम बनाते हैं.

क्या ये वेरिएंट खरीदने लायक है ?

अगर आप ज्यादा फीचर्स और प्रीमियम फील चाहते हैं, तो Accomplished वेरिएंट कीमत और फीचर्स के बीच बेहतर बैलेंस बनाता है. Accomplished+ ज्यादा लग्जरी देता है, लेकिन इसकी कीमत भी ज्यादा है. इसलिए ज्यादातर लोगों के लिए Accomplished वेरिएंट ज्यादा बेहतर विकल्प हो सकता है.

यह भी पढ़ें:-

फुल टैंक में 700 KM चलेगी 125cc Splendor! जानें किन Bikes को देती है टक्कर