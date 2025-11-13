Tata Sierra से लेकर Maruti Suzuki e Vitara तक: जल्द लॉन्च होंगी ये नई इलेक्ट्रिक SUVs

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोTata Sierra से लेकर Maruti Suzuki e Vitara तक: जल्द लॉन्च होंगी ये नई इलेक्ट्रिक SUVs

भारत में इलेक्ट्रिक एसयूवी का नया दौर शुरू होने वाला है. Tata Sierra, Mahindra XEV 9S और Maruti Suzuki e Vitara जैसी मिडसाइज इलेक्ट्रिक SUVs जल्द लॉन्च होंगी. आइए इनके फीचर्स के बारे में जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 13 Nov 2025 12:58 PM (IST)
भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है, और अब Tata, Mahindra और Maruti Suzuki जैसी बड़ी कंपनियां इस दिशा में नया कदम उठा रही हैं. आने वाले महीनों में ये कंपनियां अपनी नई मिडसाइज इलेक्ट्रिक SUVs लॉन्च करने जा रही हैं. इनमें Tata Sierra, Mahindra XEV 9S, और Maruti Suzuki e Vitara शामिल हैं. आइए जानते हैं कि ये गाड़ियां कब लॉन्च होंगी और इनकी कीमत कितनी हो सकती है.

Tata Sierra

  • टाटा मोटर्स अपनी आइकॉनिक SUV Tata Sierra को एक बार फिर बाजार में लाने जा रही है. कंपनी इसे दो वर्जन (पहला ICE (पेट्रोल/डीजल) और दूसरा इलेक्ट्रिक ) में लॉन्च करेगी. पेट्रोल और डीजल वर्जन 25 नवंबर 2025 को लॉन्च होगा, जबकि इलेक्ट्रिक मॉडल जनवरी 2026 में आने की उम्मीद है. इस SUV में ट्रिपल स्क्रीन सेटअप मिलेगा, जिसमें ड्राइवर डिस्प्ले, इंफोटेनमेंट स्क्रीन और पैसेंजर स्क्रीन शामिल हैं. साथ ही पैनोरमिक सनरूफ, लेवल-2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स भी होंगे.

  • पावर की बात करें तो ICE मॉडल में 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन (165 HP) और 2.0 लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन मिलेगा. वहीं इलेक्ट्रिक वर्जन में 59kWh और 79kWh बैटरी पैक दिए जाएंगे, जो करीब 450 से 550 किलोमीटर की रेंज दे सकते हैं. कीमत की बात करें तो इसका पेट्रोल-डीजल वर्जन 15 से 25 लाख रुपये और इलेक्ट्रिक वर्जन 20 से 30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच हो सकता है.

Mahindra XEV 9S

  • महिंद्रा अपनी नई 7-सीटर इलेक्ट्रिक SUV XEV 9S को लॉन्च करने जा रही है. ये SUV INGLO प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई है और इसे XUV700 का इलेक्ट्रिक वर्जन माना जा रहा है. इसका ग्लोबल डेब्यू 27 नवंबर 2025 को बेंगलुरु में होगा और इसकी बिक्री जनवरी 2026 से शुरू होने की उम्मीद है. XEV 9S में प्रीमियम इंटीरियर दिया गया है, जिसमें ट्रिपल स्क्रीन डैशबोर्ड, स्लाइडिंग सेकंड-रो सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ, और हार्मन कार्डन साउंड सिस्टम शामिल हैं. SUV में लेवल-2 ADAS और V2L/V2V चार्जिंग सपोर्ट जैसी एडवांस सुविधाएं भी होंगी. बैटरी पैक दो विकल्पों में आएगा – 59kWh और 79kWh, जो 450 से 500 किलोमीटर तक की रेंज देगा.

Maruti Suzuki e Vitara

  • Maruti Suzuki e Vitara कंपनी की पहली बड़ी इलेक्ट्रिक SUV होगी, जिसे टोयोटा के साथ मिलकर बनाया जा रहा है. इसे गुजरात के प्लांट में तैयार किया जा रहा है और इसकी लॉन्चिंग दिसंबर 2025 में हो सकती है. डिजाइन की बात करें तो e Vitara का लुक बॉक्सी और रग्ड है. इसमें मैट्रिक्स LED हेडलाइट्स, 18-इंच अलॉय व्हील्स और शानदार एक्सटीरियर फिनिशिंग मिलेगी. अंदर की बात करें तो SUV में 10.25-इंच टचस्क्रीन, डिजिटल क्लस्टर, 360-डिग्री कैमरा, 7 एयरबैग्स, लेवल-2 ADAS और Suzuki Connect जैसे स्मार्ट फीचर्स होंगे.

  • बैटरी पैक दो वेरिएंट – 49kWh (144 HP) और 61kWh (174 HP) में आएगा, जो 500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज (MIDC) दे सकता है. भारत में यह SUV केवल FWD (फ्रंट-व्हील ड्राइव) वर्जन में आएगी, जबकि विदेशों में इसका AWD वर्जन भी होगा. कीमत की बात करें तो इसकी शुरुआती कीमत 17 लाख रुपये से शुरू होकर 25 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जा सकती है.
भारतीय क्रिकेटर अर्शदीप सिंह ने खरीदी ब्रांड न्यू Mercedes, क्या है इस लग्जरी कार की कीमत?

Published at : 13 Nov 2025 12:58 PM (IST)
Tags :
Maruti Suzuki E Vitara Mahindra XEV 9S Electric SUVs Tata Sierra Electric
