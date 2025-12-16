एक के बाद एक 4 नई EVs होने जा रही लॉन्च, जानिए किन गाड़ियों के नाम शामिल?

भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग तेजी से बढ़ रही है और खासकर इलेक्ट्रिक SUVs लोगों की पहली पसंद बनती जा रही हैं. 2025 में जहां कई नई EV SUVs लॉन्च हुईं, वहीं 2026 इस सेगमेंट के लिए और भी बड़ा साल साबित होने वाला है. अगले साल कई बड़ी कंपनियां अपनी नई और दमदार इलेक्ट्रिक SUVs भारतीय बाजार में उतारने वाली हैं. अगर आप भी 2026 में इलेक्ट्रिक SUV खरीदने का मन बना रहे हैं, तो ये खबर आपके काम की है. आइए इन अपकमिंग कारों की लिस्ट पर नजर डालते हैं.

Toyota Urban Cruiser BEV

Toyota 2026 में अपनी नई इलेक्ट्रिक SUV Urban Cruiser BEV लॉन्च करने की तैयारी में है. यह Toyota की भारत में बजट सेगमेंट के लिए बनाई गई इलेक्ट्रिक SUV होगी. माना जा रहा है कि इसे खास तौर पर उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर लाया जाएगा, जो किफायती कीमत में भरोसेमंद EV चाहते हैं. लॉन्च के बाद इसका मुकाबला Tata Nexon EV और आने वाली Hyundai Venue EV जैसी गाड़ियों से हो सकता है. हालांकि इसके बैटरी और रेंज को लेकर अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है.

Tata Sierra EV

Tata Motors अपनी आइकॉनिक Sierra को एक नए इलेक्ट्रिक अवतार में वापस ला रही है. Tata Sierra EV को 2026 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है. यह SUV अपने यूनिक डिजाइन और प्रीमियम फीचर्स की वजह से पहले से ही चर्चा में है. इसमें Tata Curvv EV और Harrier EV जैसे बड़े बैटरी पैक मिलने की उम्मीद है, जिससे इसकी रेंज काफी अच्छी हो सकती है. नया केबिन डिजाइन और एडवांस टेक्नोलॉजी इसे एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV बना सकती है.

Mahindra XUV 3XO EV

Mahindra XUV 3XO EV उन ग्राहकों के लिए लाई जाएगी, जो कम बजट में इलेक्ट्रिक SUV खरीदना चाहते हैं. इसमें दो बैटरी ऑप्शन मिलने की उम्मीद है, जिनमें से बड़ा बैटरी पैक 450 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज दे सकता है. नया डिजाइन, मॉडर्न फीचर्स और अच्छा स्पेस इसे Tata Punch EV के लिए मजबूत रायवल बना सकता है.

Mahindra BE Rall-E