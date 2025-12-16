एक्सप्लोरर
एक के बाद एक 4 नई EVs होने जा रही लॉन्च, जानिए किन गाड़ियों के नाम शामिल?
भारत में साल 2026 इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट के लिए खास रहने वाला है. इस साल एक साथ चार बड़ी इलेक्ट्रिक SUVs लॉन्च होने वाली हैं, जिनमें Toyota Urban Cruiser BEV से लेकर Mahindra BE Rall-E शामिल हैं.
भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग तेजी से बढ़ रही है और खासकर इलेक्ट्रिक SUVs लोगों की पहली पसंद बनती जा रही हैं. 2025 में जहां कई नई EV SUVs लॉन्च हुईं, वहीं 2026 इस सेगमेंट के लिए और भी बड़ा साल साबित होने वाला है. अगले साल कई बड़ी कंपनियां अपनी नई और दमदार इलेक्ट्रिक SUVs भारतीय बाजार में उतारने वाली हैं. अगर आप भी 2026 में इलेक्ट्रिक SUV खरीदने का मन बना रहे हैं, तो ये खबर आपके काम की है. आइए इन अपकमिंग कारों की लिस्ट पर नजर डालते हैं.
Toyota Urban Cruiser BEV
- Toyota 2026 में अपनी नई इलेक्ट्रिक SUV Urban Cruiser BEV लॉन्च करने की तैयारी में है. यह Toyota की भारत में बजट सेगमेंट के लिए बनाई गई इलेक्ट्रिक SUV होगी. माना जा रहा है कि इसे खास तौर पर उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर लाया जाएगा, जो किफायती कीमत में भरोसेमंद EV चाहते हैं. लॉन्च के बाद इसका मुकाबला Tata Nexon EV और आने वाली Hyundai Venue EV जैसी गाड़ियों से हो सकता है. हालांकि इसके बैटरी और रेंज को लेकर अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है.
Tata Sierra EV
- Tata Motors अपनी आइकॉनिक Sierra को एक नए इलेक्ट्रिक अवतार में वापस ला रही है. Tata Sierra EV को 2026 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है. यह SUV अपने यूनिक डिजाइन और प्रीमियम फीचर्स की वजह से पहले से ही चर्चा में है. इसमें Tata Curvv EV और Harrier EV जैसे बड़े बैटरी पैक मिलने की उम्मीद है, जिससे इसकी रेंज काफी अच्छी हो सकती है. नया केबिन डिजाइन और एडवांस टेक्नोलॉजी इसे एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV बना सकती है.
Mahindra XUV 3XO EV
- Mahindra XUV 3XO EV उन ग्राहकों के लिए लाई जाएगी, जो कम बजट में इलेक्ट्रिक SUV खरीदना चाहते हैं. इसमें दो बैटरी ऑप्शन मिलने की उम्मीद है, जिनमें से बड़ा बैटरी पैक 450 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज दे सकता है. नया डिजाइन, मॉडर्न फीचर्स और अच्छा स्पेस इसे Tata Punch EV के लिए मजबूत रायवल बना सकता है.
Mahindra BE Rall-E
- Mahindra BE Rall-E एक खास इलेक्ट्रिक SUV होगी, जिसे ऑफ-रोडिंग और एडवेंचर ड्राइव के लिए तैयार किया जा रहा है. यह INGLO प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी और इसमें मजबूत सस्पेंशन व खास डिजाइन एलिमेंट्स मिलेंगे. इसका केबिन प्रीमियम और मॉडर्न होगा, जो इसे एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए खास बनाएगा.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, ऑटो और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
मुस्लिम देश जॉर्डन में पीएम मोदी की खातिरदारी देखकर चिढ़ा PAK? खुद ड्राइव करके म्यूजियम ले गए क्राउन प्रिंस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP विधानसभा चुनाव: कांग्रेस और सपा के बीच कैसे होगा सीट का बंटवारा? अखिलेश यादव ने कर दिया फाइनल
आईपीएल
कौन हैं कार्तिक शर्मा, जिन्हें IPL ऑक्शन में चेन्नई ने 14.20 करोड़ में खरीदा? बना दिया सबसे महंगा अनकैप्ड प्लेयर
इंडिया
नीतीश कुमार ने हटाया मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब तो पाकिस्तान का आया रिएक्शन, जानें क्या कहा?
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL