Tata Punch या Maruti Fronx, टर्बो इंजन वाली कौन-सी SUV है ज्यादा पावरफुल? जानें अंतर

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोTata Punch vs Maruti Fronx: टर्बो इंजन वाली कौन-सी SUV है ज्यादा पावरफुल? जानें अंतर

Tata Punch vs Maruti Fronx: टर्बो इंजन वाली कौन-सी SUV है ज्यादा पावरफुल? जानें अंतर

अगर आप ज्यादा पावर, बेहतर सेफ्टी और कम कीमत चाहते हैं तो Tata Punch Turbo अच्छा विकल्प है. वहीं अगर आपकी प्राथमिकता बेहतर माइलेज है, तो Maruti Fronx Turbo आपके लिए सही SUV साबित हो सकती है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 23 Feb 2026 10:48 AM (IST)
Preferred Sources

अगर आप Tata Punch और Maruti Suzuki Fronx के टर्बो मॉडल को खरीदना चाहते हैं और दोनों गाड़ियों में किसी एक को खरीदने को लेकर कंफ्यूज हैं तो यहां हम आपको दोनों गाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं. Tata Punch की शुरुआती कीमत 5.59 लाख रुपये है, जबकि इसका टर्बो वेरिएंट लगभग 8.29 लाख से 9.79 लाख रुपये तक मिलता है.

दूसरी तरफ Maruti Suzuki Fronx की शुरुआती कीमत 6.85 लाख रुपये है और इसके टर्बो वेरिएंट करीब 8.91 लाख रुपये तक जाते हैं. यानी कुल मिलाकर Punch Turbo, Fronx Turbo से करीब 1 से 1.30 लाख रुपये तक सस्ती पड़ सकती है. 

कैसा है दोनों गाड़ियों का इंजन? 

इंजन और परफॉर्मेंस की बात करें तो Tata Punch Turbo ज्यादा ताकतवर नजर आती है. इसमें 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 120 PS की पावर और 170 Nm का टॉर्क देता है. इसका पिकअप अच्छा है और ड्राइविंग के दौरान दमदार अनुभव देता है.

Maruti Suzuki Fronx Turbo में 1.0 लीटर Boosterjet टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो लगभग 99 से 100 PS की पावर और 148 Nm टॉर्क देता है. इसमें ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प भी मिलता है, लेकिन पावर के मामले में Punch आगे है.

कितना माइलेज देती हैं गाड़ियां? 

अगर माइलेज की बात करें तो यहां Fronx Turbo बढ़त लेती है. इसका माइलेज लगभग 21.5 kmpl (मैनुअल) और 20 kmpl (ऑटोमैटिक) बताया जाता है. वहीं Punch Turbo का माइलेज करीब 15 से 18 kmpl के आसपास रह सकता है. इसलिए अगर आप ज्यादा माइलेज चाहते हैं और रोज शहर में गाड़ी चलाते हैं, तो Fronx आपके लिए बेहतर हो सकती है. 

फीचर्स और सेफ्टी की बात करें तो Tata Punch में 10.25 इंच का बड़ा टचस्क्रीन, 360 डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जिंग और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स मिलते हैं. साथ ही इसे 5-स्टार Bharat NCAP सेफ्टी रेटिंग भी मिली है, जिससे यह ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है. वहीं Fronx Turbo में हेड-अप डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल और प्रीमियम साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स दिए गए हैं. 

यह भी पढ़ें:-

Mahindra XUV 7XO को टक्कर देने आ रही MG की नई SUV, टेस्टिंग के दौरान हुई स्पॉट 

Published at : 23 Feb 2026 10:48 AM (IST)
Tags :
Tata Punch Turbo Maruti Fronx Turbo Tata Punch Vs Maruti Fronx
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Tata Punch vs Maruti Fronx: टर्बो इंजन वाली कौन-सी SUV है ज्यादा पावरफुल? जानें अंतर
Tata Punch या Maruti Fronx, टर्बो इंजन वाली कौन-सी SUV है ज्यादा पावरफुल? जानें अंतर
ऑटो
पेट्रोल की झंझट खत्म! 315 KM रेंज वाली Tata Tiago EV कितनी डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी?
पेट्रोल की झंझट खत्म! 315 KM रेंज वाली Tata Tiago EV कितनी डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी?
ऑटो
Mahindra XUV 7XO को टक्कर देने आ रही MG की नई SUV, टेस्टिंग के दौरान हुई स्पॉट
Mahindra XUV 7XO को टक्कर देने आ रही MG की नई SUV, टेस्टिंग के दौरान हुई स्पॉट
ऑटो
Volkswagen Taigun Vs Maruti Victoris: इंजन और फीचर्स के मामले में कौन है दमदार? मिनटों में समझें अंतर
Volkswagen Taigun Vs Maruti Victoris: इंजन और फीचर्स के मामले में कौन है दमदार? मिनटों में समझें अंतर
Advertisement

वीडियोज

Rajkot Bulldozer Action: राजकोट में महा-बुलडोजर अभियान! , 1400 घरों को किया जमींदोज | Breaking News
T20 World Cup: दक्षिण अफ्रीका से हार..अब सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगा भारत? | Ind Vs SA | Team India
Rajkot Demolition: आंखों के सामने मलबे में तब्दील हुए घर, बिलख-बिलख कर रोईं महिलाएं!
Nepal Bus Accident: धाडिंग में यात्रियों से भरी बस नदी में गिरी, 18 लोगों की मौत | Breaking
Patna Crime: बदमाशों ने दो सगे भाइयों की गोली मारकर की हत्या | Breaking | Bihar | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Karnataka Government: ये राज्य लगाएगा 16 से से कम उम्र के बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल करने पर बैन, प्लान पर शुरू होने जा रहा काम
ये राज्य लगाएगा 16 से से कम उम्र के बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल करने पर बैन, प्लान पर शुरू होने जा रहा काम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अलंकार अग्निहोत्री आज करेंगे अपनी पार्टी का ऐलान, भगवान राम और कृष्ण पर होगा नाम
अलंकार अग्निहोत्री आज करेंगे अपनी पार्टी का ऐलान, भगवान राम और कृष्ण पर होगा नाम
विश्व
World Defence Budget 2026: वो 10 देश, जो सेना पर पानी की तरह बहाते हैं पैसा, भारत किस नंबर पर? कितना करता है खर्च
वो 10 देश, जो सेना पर पानी की तरह बहाते हैं पैसा, भारत किस नंबर पर? कितना करता है खर्च
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप के में भारत को मिली सबसे बड़ी हार, साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगाई शर्मनाक रिकॉर्ड्स की झड़ी
टी20 वर्ल्ड कप के में भारत को मिली सबसे बड़ी हार, साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगाई शर्मनाक रिकॉर्ड्स की झड़ी
बॉलीवुड
Border 2 BO Day 31: नई फिल्मों की भीड़ के बीच भी धड़ल्ले से नोट छाप रही 'बॉर्डर 2', 5वे संडे भी धमाकेदार रहा कलेक्शन
नई फिल्मों की भीड़ के बीच भी धड़ल्ले से नोट छाप रही 'बॉर्डर 2', 5वे संडे भी धमाकेदार रहा कलेक्शन
इंडिया
पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय का निधन, TMC में 2 नंबर पर रह चुके थे 'राजनीति के चाणक्य'
पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय का निधन, TMC में 2 नंबर पर रह चुके थे 'राजनीति के चाणक्य'
ट्रेंडिंग
Video: गर्मी से परेशान यात्री ने ट्रेन में लगाया पर्सनल कूलर, वायरल वीडियो देख लोग बोले- जुगाड़ हो तो ऐसा
गर्मी से परेशान यात्री ने ट्रेन में लगाया पर्सनल कूलर, वायरल वीडियो देख लोग बोले- जुगाड़ हो तो ऐसा
जनरल नॉलेज
होली पर रंग खेलने की परंपरा कैसे शुरू हुई, जब नहीं थे कलर तब कैसे मनाते थे यह त्योहार?
होली पर रंग खेलने की परंपरा कैसे शुरू हुई, जब नहीं थे कलर तब कैसे मनाते थे यह त्योहार?
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget