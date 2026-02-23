Tata Punch या Maruti Fronx, टर्बो इंजन वाली कौन-सी SUV है ज्यादा पावरफुल? जानें अंतर

अगर आप Tata Punch और Maruti Suzuki Fronx के टर्बो मॉडल को खरीदना चाहते हैं और दोनों गाड़ियों में किसी एक को खरीदने को लेकर कंफ्यूज हैं तो यहां हम आपको दोनों गाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं. Tata Punch की शुरुआती कीमत 5.59 लाख रुपये है, जबकि इसका टर्बो वेरिएंट लगभग 8.29 लाख से 9.79 लाख रुपये तक मिलता है.

दूसरी तरफ Maruti Suzuki Fronx की शुरुआती कीमत 6.85 लाख रुपये है और इसके टर्बो वेरिएंट करीब 8.91 लाख रुपये तक जाते हैं. यानी कुल मिलाकर Punch Turbo, Fronx Turbo से करीब 1 से 1.30 लाख रुपये तक सस्ती पड़ सकती है.

कैसा है दोनों गाड़ियों का इंजन?

इंजन और परफॉर्मेंस की बात करें तो Tata Punch Turbo ज्यादा ताकतवर नजर आती है. इसमें 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 120 PS की पावर और 170 Nm का टॉर्क देता है. इसका पिकअप अच्छा है और ड्राइविंग के दौरान दमदार अनुभव देता है.

Maruti Suzuki Fronx Turbo में 1.0 लीटर Boosterjet टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो लगभग 99 से 100 PS की पावर और 148 Nm टॉर्क देता है. इसमें ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प भी मिलता है, लेकिन पावर के मामले में Punch आगे है.

कितना माइलेज देती हैं गाड़ियां?

अगर माइलेज की बात करें तो यहां Fronx Turbo बढ़त लेती है. इसका माइलेज लगभग 21.5 kmpl (मैनुअल) और 20 kmpl (ऑटोमैटिक) बताया जाता है. वहीं Punch Turbo का माइलेज करीब 15 से 18 kmpl के आसपास रह सकता है. इसलिए अगर आप ज्यादा माइलेज चाहते हैं और रोज शहर में गाड़ी चलाते हैं, तो Fronx आपके लिए बेहतर हो सकती है.

फीचर्स और सेफ्टी की बात करें तो Tata Punch में 10.25 इंच का बड़ा टचस्क्रीन, 360 डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जिंग और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स मिलते हैं. साथ ही इसे 5-स्टार Bharat NCAP सेफ्टी रेटिंग भी मिली है, जिससे यह ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है. वहीं Fronx Turbo में हेड-अप डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल और प्रीमियम साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

