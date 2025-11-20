हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Tata Punch पर अगर कोई टैक्स न लगे, तब कितने की मिलेगी ये कार?

Tata Punch पर अगर कोई टैक्स न लगे, तब कितने की मिलेगी ये कार?

Tata Punch Price Without Any Tax: भारत के आप किसी भी शहर में गाड़ी खरीदेंगे, तब उस कार की खरीद पर टैक्स भी देना होता है. वहीं अगर बिना किसी टैक्स के कार मिलती, तब टाटा पंच की कीमत क्या होती, जानिए.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 20 Nov 2025 01:51 PM (IST)
Tata Punch Price And Features: टाटा पंच दमदार फीचर्स वाली कार है. टाटा की इस एसयूवी की मार्केट में खूब डिमांड है. इस गाड़ी की पॉपुलेरिटी की बड़ी वजह इसकी प्राइस-रेंज है. टाटा पंच की कीमत 6 लाख रुपये की रेंज में है. इसके साथ ही टाटा की इस कार की सबसे बड़ी खासियत इसकी सेफ्टी रेटिंग है. टाटा पंच को ग्लोबल NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है. मिडिल क्लास फैमिली के लिए किसी कार को खरीदने के लिए यही दो चीजें जरूरी है-बेहतर सेफ्टी और बजट. लेकिन अगर इस गाड़ी की खरीद पर कोई टैक्स न लगे, तब इस एसयूवी की कीमत क्या होगी, आइए जानते हैं.

Tata Punch की क्या है असली कीमत?

टाटा पंच एक 5-सीटर एसयूवी है. इस गाड़ी के 31 वेरिएंट्स मार्केट में शामिल हैं. ये कार पांच कलर वेरिएंट में आती है. टाटा पंच के बेस मॉडल की एक्स-शोरूम प्राइस 5,49,990 रुपये है. यही इस कार के बेस मॉडल की असली कीमत है, क्योंकि एक्स-शोरूम प्राइस में ही कई तरह के टैक्स जुड़ते हैं. गाड़ी के शोरूम के बाहर निकलते ही उस पर GST और रोड टैक्स समेत सभी टैक्स लग जाते हैं, जिससे गाड़ी की कीमत बदल जाती है, इसलिए टाटा पंच की एक्स-शोरूम प्राइस 5.50 लाख रुपये से शुरू होकर 9.30 लाख रुपये तक जाती है.

टाटा पंच की पावर

टाटा पंच में 1.2-लीटर रेवोट्रॉन इंजन लगा है. एसयूवी में लगे इस इंजन से 6,000 rpm पर 87.8 PS की पावर मिलती है और 3,150-3,350 rpm पर 115 Nm का टॉर्क जनरेट होता है. इस गाड़ी के इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है. टाटा की ये कार 37 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ आती है. इस गाड़ी में 26.03-सेंटीमीटर का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा है. कार में वायरलैस चार्जिंग का फीचर भी दिया है. ये कार पेट्रोल पावरट्रेन के साथ ही सीएनजी में भी भारतीय बाजार में शामिल है.

Published at : 20 Nov 2025 01:51 PM (IST)
