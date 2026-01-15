Tata Punch Facelift vs Old Model: पुरानी के मुकाबले कितनी बदली नई टाटा पंच, जानें कीमत से लेकर फीचर्स तक का फर्क
Tata Punch Old vs New: टाटा मोटर्स ने भारत में नई Tata Punch Facelift लॉन्च कर दी है, जिसमें कई अहम बदलाव किए गए हैं. आइए जानते हैं कि नई पंच में क्या-क्या फीचर्स और सेफ्टी नया मिला है.
टाटा मोटर्स ने अपनी पॉपुलर माइक्रो SUV Punch को मिड-लाइफ फेसलिफ्ट के साथ अपडेट किया है. नई Tata Punch Facelift देखने में ज्यादा मॉडर्न लगती है और इसमें कई ऐसे फीचर्स जोड़े गए हैं, जो पहले सिर्फ बड़ी SUVs में मिलते थे. हालांकि, इसका बेसिक प्लेटफॉर्म और मैकेनिकल सेटअप पहले जैसा ही रखा गया है. ऐसे में ग्राहकों के लिए यह समझना जरूरी है कि नए फेसलिफ्ट मॉडल में क्या-क्या बदलाव किए गए हैं
कीमत में कितना आया बदलाव?
Tata Punch Facelift की शुरुआती कीमत 5.59 लाख रुपये एक्स-शोरूम रखी गई है, जबकि पुराने मॉडल की कीमत 5.50 लाख रुपये से शुरू होती थी. यानी कीमत में हल्की बढ़ोतरी हुई है. यह बढ़ोतरी नए डिजाइन एलिमेंट्स, अपडेटेड इंटीरियर और बेहतर सेफ्टी फीचर्स की वजह से की गई है. टॉप वेरिएंट्स में यह अंतर और भी ज्यादा देखने को मिलता है, जिससे ग्राहकों को ज्यादा फीचर ऑप्शंस मिलते हैं.
डिजाइन में क्या है नया?
नई पंच फेसलिफ्ट का सबसे बड़ा बदलाव इसके एक्सटीरियर डिजाइन में दिखता है. अब इसमें पतली LED DRLs, नए हेडलैंप्स और नया फ्रंट बंपर दिया गया है, जो टाटा की नई SUV डिजाइन लैंग्वेज को फॉलो करता है. फ्रंट ग्रिल को भी नया लुक दिया गया है. पीछे की तरफ अब कनेक्टेड LED टेललैंप्स मिलते हैं, जबकि पुराने मॉडल में स्प्लिट डिजाइन था. नए अलॉय व्हील्स और एक्सटीरियर कलर ऑप्शंस इसे पहले से ज्यादा स्टाइलिश बनाते हैं.
इंजन और पावरट्रेन का फर्क
- टाटा पंच फेसलिफ्ट में अब नया 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी पेश किया गया है, जो 120 हॉर्सपावर और 170 Nm का टॉर्क देता है. इसके अलावा पुराने 1.2-लीटर पेट्रोल और पेट्रोल-CNG विकल्प भी जारी रखे गए हैं. खास बात यह है कि अब CNG वेरिएंट में AMT गियरबॉक्स का विकल्प भी मिलता है, जो पहले उपलब्ध नहीं था.
इंटीरियर और फीचर्स में बड़ा अपडेट
- केबिन के अंदर नई पंच पहले से कहीं ज्यादा प्रीमियम लगती है. इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और बेहतर क्वालिटी मटीरियल दिया गया है. ऊंचे वेरिएंट्स में 360-डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जिंग और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं. सेफ्टी के मामले में भी अब ज्यादा वेरिएंट्स में एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड किए गए हैं. बता दें कि Tata Punch Facelift पुराने मॉडल की तुलना में ज्यादा स्टाइलिश, फीचर-लोडेड और टेक्नोलॉजी के मामले में बेहतर है. अगर आप लेटेस्ट डिजाइन और नए फीचर्स चाहते हैं, तो फेसलिफ्ट एक बेहतर विकल्प साबित हो सकती है.
