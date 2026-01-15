हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोTata Punch Facelift vs Old Model: पुरानी के मुकाबले कितनी बदली नई टाटा पंच, जानें कीमत से लेकर फीचर्स तक का फर्क

Tata Punch Facelift vs Old Model: पुरानी के मुकाबले कितनी बदली नई टाटा पंच, जानें कीमत से लेकर फीचर्स तक का फर्क

Tata Punch Old vs New: टाटा मोटर्स ने भारत में नई Tata Punch Facelift लॉन्च कर दी है, जिसमें कई अहम बदलाव किए गए हैं. आइए जानते हैं कि नई पंच में क्या-क्या फीचर्स और सेफ्टी नया मिला है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 15 Jan 2026 10:32 AM (IST)
Preferred Sources

टाटा मोटर्स ने अपनी पॉपुलर माइक्रो SUV Punch को मिड-लाइफ फेसलिफ्ट के साथ अपडेट किया है. नई Tata Punch Facelift देखने में ज्यादा मॉडर्न लगती है और इसमें कई ऐसे फीचर्स जोड़े गए हैं, जो पहले सिर्फ बड़ी SUVs में मिलते थे. हालांकि, इसका बेसिक प्लेटफॉर्म और मैकेनिकल सेटअप पहले जैसा ही रखा गया है. ऐसे में ग्राहकों के लिए यह समझना जरूरी है कि नए फेसलिफ्ट मॉडल में क्या-क्या  बदलाव किए गए हैं

कीमत में कितना आया बदलाव?

Tata Punch Facelift की शुरुआती कीमत 5.59 लाख रुपये एक्स-शोरूम रखी गई है, जबकि पुराने मॉडल की कीमत 5.50 लाख रुपये से शुरू होती थी. यानी कीमत में हल्की बढ़ोतरी हुई है. यह बढ़ोतरी नए डिजाइन एलिमेंट्स, अपडेटेड इंटीरियर और बेहतर सेफ्टी फीचर्स की वजह से की गई है. टॉप वेरिएंट्स में यह अंतर और भी ज्यादा देखने को मिलता है, जिससे ग्राहकों को ज्यादा फीचर ऑप्शंस मिलते हैं.

डिजाइन में क्या है नया?

नई पंच फेसलिफ्ट का सबसे बड़ा बदलाव इसके एक्सटीरियर डिजाइन में दिखता है. अब इसमें पतली LED DRLs, नए हेडलैंप्स और नया फ्रंट बंपर दिया गया है, जो टाटा की नई SUV डिजाइन लैंग्वेज को फॉलो करता है. फ्रंट ग्रिल को भी नया लुक दिया गया है. पीछे की तरफ अब कनेक्टेड LED टेललैंप्स मिलते हैं, जबकि पुराने मॉडल में स्प्लिट डिजाइन था. नए अलॉय व्हील्स और एक्सटीरियर कलर ऑप्शंस इसे पहले से ज्यादा स्टाइलिश बनाते हैं.

इंजन और पावरट्रेन का फर्क

  • टाटा पंच फेसलिफ्ट में अब नया 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी पेश किया गया है, जो 120 हॉर्सपावर और 170 Nm का टॉर्क देता है. इसके अलावा पुराने 1.2-लीटर पेट्रोल और पेट्रोल-CNG विकल्प भी जारी रखे गए हैं. खास बात यह है कि अब CNG वेरिएंट में AMT गियरबॉक्स का विकल्प भी मिलता है, जो पहले उपलब्ध नहीं था.

इंटीरियर और फीचर्स में बड़ा अपडेट

  • केबिन के अंदर नई पंच पहले से कहीं ज्यादा प्रीमियम लगती है. इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और बेहतर क्वालिटी मटीरियल दिया गया है. ऊंचे वेरिएंट्स में 360-डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जिंग और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं. सेफ्टी के मामले में भी अब ज्यादा वेरिएंट्स में एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड किए गए हैं. बता दें कि Tata Punch Facelift पुराने मॉडल की तुलना में ज्यादा स्टाइलिश, फीचर-लोडेड और टेक्नोलॉजी के मामले में बेहतर है. अगर आप लेटेस्ट डिजाइन और नए फीचर्स चाहते हैं, तो फेसलिफ्ट एक बेहतर विकल्प साबित हो सकती है.

    ये भी पढ़ें: कैसा है Tata Punch Facelift का फर्स्ट लुक? कीमत से लेकर फीचर्स तक जानिए सारी डिटेल्स

Published at : 15 Jan 2026 10:32 AM (IST)
Tags :
Tata Punch Facelift Price Tata Punch Facelift Vs Old Model New Tata Punch Features
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Iran Protest: ईरान-अमेरिका में होगा युद्ध! ट्रंप की धमकी से बेपरवाह तेहरान, कहा- पड़ोसी देशों में US सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएंगे
ईरान-अमेरिका में होगा युद्ध! ट्रंप की धमकी से बेपरवाह तेहरान, कहा- पड़ोसी देशों में US सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएंगे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा के कई विधायक जल्द BJP में होंगे शामिल, कैबिनेट विस्तार से पहले योगी के मंत्री का बड़ा दावा
सपा के कई विधायक जल्द BJP में होंगे शामिल, कैबिनेट विस्तार से पहले योगी के मंत्री का बड़ा दावा
टेलीविजन
Anupama Spoiler: पिता को छोड़ अंश को चुनेगी प्रार्थना, पराग और रजनी को साथ देख उड़ेंगे अनुपमा के होश
पिता को छोड़ अंश को चुनेगी प्रार्थना, पराग और रजनी को साथ देख उड़ेंगे अनुपमा के होश
क्रिकेट
राजकोट वनडे में मिली भारत को हार, कौन सबसे बड़ा गुनाहगार, इस खिलाड़ी की एक गलती पड़ी टीम इंडिया पर भारी
राजकोट वनडे में मिली भारत को हार, कौन सबसे बड़ा गुनाहगार, इस खिलाड़ी की एक गलती पड़ी टीम इंडिया पर भारी
Advertisement

वीडियोज

Rajasthan के दौसा में लगी भीषण आग, फर्नीचर की दुकान जलकर खाक | Fire News | Breaking
Sansani:The लॉरेन्स बिश्नोई FEAR FILES! | Crime | Delhi News
Delhi : सावधान! कालिंदी कुंज में कुत्तों के हमले से गई नौजवान की जान | Breaking | ABP News
Chitra Tripathi: 2026 में मुस्लिम CM..बंगाल में बड़ा उलटफेर? वरिष्ठ पत्रकार का विश्लेषण | BJP Vs TMC
Bharat ki Baat: RJD में 'दही-चूड़ा' पॉलिटिक्स! Lalu Yadav के एक कदम ने सबको चौंकाया! | Tejpratap
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran Protest: ईरान-अमेरिका में होगा युद्ध! ट्रंप की धमकी से बेपरवाह तेहरान, कहा- पड़ोसी देशों में US सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएंगे
ईरान-अमेरिका में होगा युद्ध! ट्रंप की धमकी से बेपरवाह तेहरान, कहा- पड़ोसी देशों में US सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएंगे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा के कई विधायक जल्द BJP में होंगे शामिल, कैबिनेट विस्तार से पहले योगी के मंत्री का बड़ा दावा
सपा के कई विधायक जल्द BJP में होंगे शामिल, कैबिनेट विस्तार से पहले योगी के मंत्री का बड़ा दावा
टेलीविजन
Anupama Spoiler: पिता को छोड़ अंश को चुनेगी प्रार्थना, पराग और रजनी को साथ देख उड़ेंगे अनुपमा के होश
पिता को छोड़ अंश को चुनेगी प्रार्थना, पराग और रजनी को साथ देख उड़ेंगे अनुपमा के होश
क्रिकेट
राजकोट वनडे में मिली भारत को हार, कौन सबसे बड़ा गुनाहगार, इस खिलाड़ी की एक गलती पड़ी टीम इंडिया पर भारी
राजकोट वनडे में मिली भारत को हार, कौन सबसे बड़ा गुनाहगार, इस खिलाड़ी की एक गलती पड़ी टीम इंडिया पर भारी
ब्यूटी
सर्दियों में नाखून हो जाते हैं कमजोर? अपनाएं ये आसान नेल केयर टिप्स
सर्दियों में नाखून हो जाते हैं कमजोर? अपनाएं ये आसान नेल केयर टिप्स
जनरल नॉलेज
अब मिसाइल और ड्रोन से लड़ी जाती है वॉर, फिर थल सेना की क्यों होती है जरूरत?
अब मिसाइल और ड्रोन से लड़ी जाती है वॉर, फिर थल सेना की क्यों होती है जरूरत?
हेल्थ
धूप न मिलने का सीधा असर हड्डियों पर, दिखें ये लक्षण तो रहें सावधान
धूप न मिलने का सीधा असर हड्डियों पर, दिखें ये लक्षण तो रहें सावधान
दिल्ली NCR
ठंड से कुड़कुड़ा रही दिल्ली, इस सीजन की सबसे सर्द सुबह आज, तापमान सुनकर ही कांप जाएंगे आप
ठंड से कुड़कुड़ा रही दिल्ली, इस सीजन की सबसे सर्द सुबह आज, तापमान सुनकर ही कांप जाएंगे आप
ENT LIVE
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
ENT LIVE
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
ENT LIVE
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
ENT LIVE
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Embed widget