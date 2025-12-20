हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोTata Punch CNG या Hyundai Exter CNG, 7 लाख रुपये के बजट में कौन-सी गाड़ी खरीदना बेहतर? जानें फीचर्स

Tata Punch CNG या Hyundai Exter CNG, 7 लाख रुपये के बजट में कौन-सी गाड़ी खरीदना बेहतर? जानें फीचर्स

Tata Punch vs Hyundai Exter: अगर आप 7 लाख रुपये के बजट में इन दोनों गाड़ियों में से किसी एक गाड़ी को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो यहां हम आपको दोनों कारों के बारे में बताने जा रहे हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 20 Dec 2025 01:37 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय बाजार में माइक्रो एसयूवी का क्रेज लगातार बढ़ रहा है और अब लोग सीएनजी कारों को लेकर भी काफी उत्साहित हैं. खासकर 10 लाख रुपये से कम बजट वाले ग्राहक Hyundai Exter CNG और Tata Punch CNG को लेकर काफी कन्फ्यूज रहते हैं. दोनों ही SUVs अपनी कीमत, फीचर्स, माइलेज और परफॉर्मेंस के कारण बेहद पॉपुलर हो चुकी हैं. आइए जानते हैं कि आपके लिए कौन-सी SUV खरीदना बेहतर रहेगा? 

कौन-सी SUV खरीदना रहेगा बेहतर? 

Hyundai Exter CNG कई ट्रिम्स में आती है और इसकी शुरुआती कीमत 7.51 लाख है, जबकि टॉप वेरिएंट 8.77 लाख तक जाता है. दूसरी तरफ Tata Punch CNG का बेस मॉडल 6.68 लाख से शुरू होता है, जो एक्सटर की तुलना में काफी सस्ता है. यानी कम बजट वाले ग्राहकों के लिए Punch CNG ज्यादा वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प बनकर सामने आती है.

कैसा है गाड़ी का डिजाइन?

बाहरी डिजाइन की बात करें तो दोनों गाड़ियों में हैलोजन हेडलाइट्स मिलती हैं, लेकिन Hyundai Exter LED टेल लैंप्स के साथ ज्यादा मॉडर्न लुक पेश करती है. इंटीरियर में दोनों SUVs फैब्रिक सीटें, फ्रंट पावर विंडो और एडजस्टेबल हेडरेस्ट देती हैं. हालांकि एक्सटर की ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट फीचर इसे थोड़ा एडवांस बनाता है. दूसरी ओर Punch CNG में 90-डिग्री ओपनिंग डोर्स और टिल्ट स्टीयरिंग जैसे फीचर इसे रोजमर्रा की ड्राइविंग के लिए ज्यादा प्रैक्टिकल बनाते हैं.

कौन-सी गाड़ी ज्यादा सेफ?

Hyundai Exter CNG का सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं, जो सेफ्टी के मामले में इसे मजबूत बनाते हैं. वहीं Tata Punch में अभी 2 एयरबैग्स उपलब्ध हैं. हालांकि Punch में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) दिया गया है, जो एक्सटर में नहीं मिलता. बाकी बेसिक सेफ्टी फीचर्स जैसे ABS+EBD और रियर पार्किंग सेंसर दोनों में समान हैं. कुल मिलाकर एक्सटर ज्यादा सुरक्षित विकल्प साबित होती है.

इंजन और परफॉर्मेंस

Hyundai Exter CNG में 4-सिलेंडर इंजन मिलता है, जबकि Punch CNG में 3-सिलेंडर इंजन दिया गया है. इसके बावजूद Punch पावर में आगे है. यह 72.4 BHP और 103 Nm टॉर्क देती है, जो एक्सटर की 68 BHP और 95.2 Nm से ज्यादा है. परफॉर्मेंस के मामले में Punch CNG ज्यादा दमदार फील होती है.

कौन-सी कार किफायती?

Hyundai Exter CNG का माइलेज 27.1 km/kg है, जबकि Tata Punch CNG 26.99 km/kg देती है. अंतर बेहद मामूली है, लेकिन एक्सटर थोड़ा आगे निकल जाती है.

यह भी पढ़ें:-

Delhi Pollution: दिल्ली में पेट्रोल-डीजल या CNG गाड़ी चलाने को लेकर है कंफ्यूजन? यहां करें दूर 

Published at : 20 Dec 2025 01:37 PM (IST)
Tags :
Tata Punch CNG Hyundai Exter Tata Punch Vs Hyundai Exter Top Mileage Cars
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bangladesh Violence: बांग्लादेश में हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग पर आया शशि थरूर का पहला रिएक्शन, मोहम्मद यूनुस से पूछे ये सवाल
बांग्लादेश में हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग पर आया शशि थरूर का पहला रिएक्शन, यूनुस से पूछे ये सवाल
बिहार
'मिलकर लेंगे अपमान का बदला', RJD विधायक ने नुसरत प्रवीण को दिया पार्टी में आने का न्योता
'मिलकर लेंगे अपमान का बदला', RJD विधायक ने नुसरत प्रवीण को दिया पार्टी में आने का न्योता
इंडिया
कोहरे की वजह से PM मोदी का हेलिकॉप्टर ताहेरपुर में नहीं हो सका लैंड, वापस कोलकाता लौटा
कोहरे की वजह से PM मोदी का हेलिकॉप्टर ताहेरपुर में नहीं हो सका लैंड, वापस कोलकाता लौटा
बॉलीवुड
अंबानी स्कूल के फंक्शन के डे 2 में पति अभिषेक संग स्टाइलिश अंदाज में पहुंचीं थीं ऐश्वर्या राय, राधिका मर्चेंट लूट ले गईं लाइमलाइट
अंबानी स्कूल के फंक्शन में पति अभिषेक संग स्टाइलिश अंदाज में पहुंचीं थीं ऐश्वर्या राय, राधिका मर्चेंट ने लूट ली लाइमलाइट
Advertisement

वीडियोज

IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Pakistan Breaking: इमरान खान और उनकी पत्नी को 17 साल की सजा | Imran Khan | Jail | Pakistan News
Delhi Airport: दिल्ली एयरपोर्ट पर पायलट ने किस बात को लेकर यात्री को पीटा | Airport News
Bangladesh Protest News: बांग्लादेश हिंसा पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बड़ा बयान! | Congress
Top News: दोपहर की बड़ी खबरें | PM Modi | Hijab Controversy | Delhi Airport Controversy
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bangladesh Violence: बांग्लादेश में हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग पर आया शशि थरूर का पहला रिएक्शन, मोहम्मद यूनुस से पूछे ये सवाल
बांग्लादेश में हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग पर आया शशि थरूर का पहला रिएक्शन, यूनुस से पूछे ये सवाल
बिहार
'मिलकर लेंगे अपमान का बदला', RJD विधायक ने नुसरत प्रवीण को दिया पार्टी में आने का न्योता
'मिलकर लेंगे अपमान का बदला', RJD विधायक ने नुसरत प्रवीण को दिया पार्टी में आने का न्योता
इंडिया
कोहरे की वजह से PM मोदी का हेलिकॉप्टर ताहेरपुर में नहीं हो सका लैंड, वापस कोलकाता लौटा
कोहरे की वजह से PM मोदी का हेलिकॉप्टर ताहेरपुर में नहीं हो सका लैंड, वापस कोलकाता लौटा
बॉलीवुड
अंबानी स्कूल के फंक्शन के डे 2 में पति अभिषेक संग स्टाइलिश अंदाज में पहुंचीं थीं ऐश्वर्या राय, राधिका मर्चेंट लूट ले गईं लाइमलाइट
अंबानी स्कूल के फंक्शन में पति अभिषेक संग स्टाइलिश अंदाज में पहुंचीं थीं ऐश्वर्या राय, राधिका मर्चेंट ने लूट ली लाइमलाइट
क्रिकेट
न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में नहीं खेलेंगे हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह, वजह जान खुश हो जाएंगे आप
न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में नहीं खेलेंगे हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह, वजह जान खुश हो जाएंगे आप
विश्व
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
Parenting
अकेले रहना पसंद करने लगा है बच्चा? यह खतरे की घंटी हो सकती है, जानें इसके संकेत
अकेले रहना पसंद करने लगा है बच्चा? यह खतरे की घंटी हो सकती है, जानें इसके संकेत
यूटिलिटी
गांव में कैसे शुरू कर सकते हैं खाद-बीज का बिजनेस, कहां से लेना होता है लाइसेंस?
गांव में कैसे शुरू कर सकते हैं खाद-बीज का बिजनेस, कहां से लेना होता है लाइसेंस?
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Embed widget