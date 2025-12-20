भारतीय बाजार में माइक्रो एसयूवी का क्रेज लगातार बढ़ रहा है और अब लोग सीएनजी कारों को लेकर भी काफी उत्साहित हैं. खासकर 10 लाख रुपये से कम बजट वाले ग्राहक Hyundai Exter CNG और Tata Punch CNG को लेकर काफी कन्फ्यूज रहते हैं. दोनों ही SUVs अपनी कीमत, फीचर्स, माइलेज और परफॉर्मेंस के कारण बेहद पॉपुलर हो चुकी हैं. आइए जानते हैं कि आपके लिए कौन-सी SUV खरीदना बेहतर रहेगा?

कौन-सी SUV खरीदना रहेगा बेहतर?

Hyundai Exter CNG कई ट्रिम्स में आती है और इसकी शुरुआती कीमत 7.51 लाख है, जबकि टॉप वेरिएंट 8.77 लाख तक जाता है. दूसरी तरफ Tata Punch CNG का बेस मॉडल 6.68 लाख से शुरू होता है, जो एक्सटर की तुलना में काफी सस्ता है. यानी कम बजट वाले ग्राहकों के लिए Punch CNG ज्यादा वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प बनकर सामने आती है.

कैसा है गाड़ी का डिजाइन?

बाहरी डिजाइन की बात करें तो दोनों गाड़ियों में हैलोजन हेडलाइट्स मिलती हैं, लेकिन Hyundai Exter LED टेल लैंप्स के साथ ज्यादा मॉडर्न लुक पेश करती है. इंटीरियर में दोनों SUVs फैब्रिक सीटें, फ्रंट पावर विंडो और एडजस्टेबल हेडरेस्ट देती हैं. हालांकि एक्सटर की ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट फीचर इसे थोड़ा एडवांस बनाता है. दूसरी ओर Punch CNG में 90-डिग्री ओपनिंग डोर्स और टिल्ट स्टीयरिंग जैसे फीचर इसे रोजमर्रा की ड्राइविंग के लिए ज्यादा प्रैक्टिकल बनाते हैं.

कौन-सी गाड़ी ज्यादा सेफ?

Hyundai Exter CNG का सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं, जो सेफ्टी के मामले में इसे मजबूत बनाते हैं. वहीं Tata Punch में अभी 2 एयरबैग्स उपलब्ध हैं. हालांकि Punch में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) दिया गया है, जो एक्सटर में नहीं मिलता. बाकी बेसिक सेफ्टी फीचर्स जैसे ABS+EBD और रियर पार्किंग सेंसर दोनों में समान हैं. कुल मिलाकर एक्सटर ज्यादा सुरक्षित विकल्प साबित होती है.

इंजन और परफॉर्मेंस

Hyundai Exter CNG में 4-सिलेंडर इंजन मिलता है, जबकि Punch CNG में 3-सिलेंडर इंजन दिया गया है. इसके बावजूद Punch पावर में आगे है. यह 72.4 BHP और 103 Nm टॉर्क देती है, जो एक्सटर की 68 BHP और 95.2 Nm से ज्यादा है. परफॉर्मेंस के मामले में Punch CNG ज्यादा दमदार फील होती है.

कौन-सी कार किफायती?

Hyundai Exter CNG का माइलेज 27.1 km/kg है, जबकि Tata Punch CNG 26.99 km/kg देती है. अंतर बेहद मामूली है, लेकिन एक्सटर थोड़ा आगे निकल जाती है.

