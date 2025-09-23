हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
GST कटौती के बाद अब इतनी सस्ती हुई Tata Punch, जानें किन गाड़ियों को देती है टक्कर?

GST कटौती के बाद अब इतनी सस्ती हुई Tata Punch, जानें किन गाड़ियों को देती है टक्कर?

GST 2.0 लागू होने के बाद Tata Punch अब 5.49 लाख रुपये में मिल रही है. आइए इसकी नई कीमत, फीचर्स, इंटीरियर, सेफ्टी और इंजन डिटेल्स के बारे में विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 23 Sep 2025 05:13 PM (IST)
Preferred Sources

भारत की बेस्ट सेलिंग कॉम्पैक्ट SUV Tata Punch अब और भी सस्ती हो गई है. पहले इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5,99,990 रुपये थी, लेकिन GST 2.0 के लागू होते ही कंपनी ने इसे घटाकर 5,49,990 कर दिया है. यानी अब ग्राहक सीधे तौर पर 50,000 की बचत कर पाएंगे. यह बदलाव उन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है, जो कम बजट में एक प्रीमियम और सुरक्षित SUV खरीदने का प्लान बना रहे हैं.

प्रीमियम और मॉडर्न इंटीरियर

  • नई Tata Punch 2025 का इंटीरियर और भी प्रीमियम बना दिया गया है. इसमें लेदरेट-रैप्ड टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील के साथ Tata का इल्यूमिनेटेड लोगो दिया गया है. 10.2-इंच का बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम अब वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto सपोर्ट करता है. ड्राइवर के लिए 7-इंच का डिजिटल TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर उपलब्ध है, जो सभी जरूरी जानकारी साफ-साफ दिखाता है. इसके अलावा, केबिन में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग पैड, फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं. टॉप वेरिएंट्स में सनरूफ और वेंटिलेटेड सीट्स दिए गए हैं, जो इसे अपने सेगमेंट में और खास बनाते हैं.

फीचर्स

  • Tata Punch में अब 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 360-डिग्री कैमरा, ऑटोमैटिक हेडलैंप्स और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स शामिल हैं. इसके साथ ही रिवर्स पार्किंग कैमरा, वायरलेस चार्जिंग, पुश-बटन स्टार्ट और कीलेस एंट्री इसे और कंफर्टेबल बनाते हैं. टॉप वेरिएंट्स में टच-एंड-टॉगल ऑडियो कंट्रोल्स और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिलती है. इस तकनीक की मदद से ग्राहक रियल-टाइम व्हीकल ट्रैकिंग और रिमोट कंट्रोल फीचर्स का फायदा उठा सकते हैं.

5-स्टार रेटिंग वाली मिलती है सेफ्टी

  • बता दें कि Tata Punch को Global NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है, जिससे यह अपने सेगमेंट की सबसे सुरक्षित गाड़ियों में शामिल हो गई है. इसके फेसलिफ्ट मॉडल में अब 6 एयरबैग्स, ABS और EBD, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स, रियर पार्किंग सेंसर और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इसका मजबूत स्ट्रक्चर और हाई-स्ट्रेंथ स्टील क्रैश प्रोटेक्शन को और बेहतर बनाता है. यही वजह है कि यह कार सेफ्टी-फोकस्ड ग्राहकों की पहली पसंद बन चुकी है.

इंजन और माइलेज

  • नई Tata Punch में 1.2-लीटर 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन है, जो 87 bhp पावर और 115 Nm टॉर्क जनरेट करता है. वहीं इसका CNG वेरिएंट 72 bhp और 103 Nm टॉर्क देता है. ये कार मैन्युअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दोनों विकल्पों में आती है. पेट्रोल वेरिएंट 20.09 kmpl का माइलेज देता है, जबकि CNG वेरिएंट 26.99 km/kg की बेहतरीन माइलेज ऑफर करता है.

राइवल कारें भी हुईं सस्ती

  • Tata Punch की सीधी टक्कर Hyundai Exter और Maruti Suzuki Ignis से होती है. इसके अलावा, ये SUV Tata Altroz, Tata Tiago और Renault Kiger जैसी गाड़ियों को भी कड़ी टक्कर देती है. हाल ही में GST कटौती के बाद Hyundai Exter की कीमत में 31,000 से 86,000 तक और Maruti Ignis की कीमत में 50,000 से 70,000 तक कमी आई है. यानी ग्राहकों के पास इस समय किफायती और फीचर-लोडेड कारें खरीदने के कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं.

Published at : 23 Sep 2025 05:13 PM (IST)
