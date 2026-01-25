एक्सप्लोरर
Tata Nexon vs Kia Sonet: फीचर्स, सेफ्टी और स्टाइल में कौन सी SUV है ज्यादा वैल्यू फॉर मनी?
Tata Nexon और Kia Sonet दोनों पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUV हैं. Nexon मजबूत सेफ्टी और 5-स्टार रेटिंग के साथ आगे है, जबकि Sonet स्टाइलिश डिजाइन और ज्यादा फीचर्स वाला केबिन देती है.
भारतीय बाजार में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट तेजी से पॉपुलर हो रहा है और इसमें Tata Nexon और Kia Sonet दोनों ही कारें लोगों की पहली पसंद बनी हुई हैं. टाटा नेक्सन अपनी मजबूत बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी के लिए जानी जाती है, जबकि किआ सोनेट अपने स्टाइलिश लुक और प्रीमियम फीचर्स के कारण युवाओं को खूब पसंद आती है. अगर आप इन दोनों में से किसी एक SUV को खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह तुलना आपके लिए मददगार हो सकती है.
डिजाइन और डायमेंशन में क्या है फर्क?
- डायमेंशन के मामले में Tata Nexon और Kia Sonet लगभग एक जैसी हैं. दोनों ही SUV की लंबाई और व्हीलबेस लगभग बराबर है, हालांकि नेक्सन थोड़ी ज्यादा चौड़ी है, जिससे इसे सड़क पर मजबूत लुक मिलता है. वहीं सोनेट की ऊंचाई थोड़ी ज्यादा है, जिसका फायदा केबिन के अंदर बेहतर हेडरूम के रूप में मिलता है. डिजाइन की बात करें तो नेक्सन का लुक थोड़ा मस्कुलर और मैच्योर लगता है, जबकि सोनेट ज्यादा स्पोर्टी और बोल्ड डिजाइन के साथ आती है.
इंटीरियर और केबिन स्पेस का अनुभव
- इंटीरियर में Tata Nexon एक सिंपल और मिनिमल डिजाइन अपनाती है. इसका डैशबोर्ड क्लीन दिखता है और प्रीमियम फील देता है, हालांकि ग्लॉस ब्लैक फिनिश पर धूल और फिंगरप्रिंट जल्दी नजर आ सकते हैं. दूसरी ओर Kia Sonet का केबिन ज्यादा शार्प और बोल्ड डिजाइन वाला है, जिसमें बड़े एसी वेंट्स और चौड़ा डैशबोर्ड मिलता है. दोनों ही कारों में आगे और पीछे बैठने वालों के लिए अच्छा स्पेस है, लेकिन सोनेट में थोड़ी बेहतर हेडरूम मिलती है.
फीचर्स और सेफ्टी में कौन आगे?
- फीचर्स के मामले में दोनों SUV लगभग बराबरी की टक्कर देती हैं. Kia Sonet में 4-वे पावर्ड ड्राइवर सीट मिलती है, जबकि Tata Nexon में पैनोरमिक सनरूफ का फायदा मिलता है. दोनों में लेवल-1 ADAS, 6 एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा और जरूरी सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं. सेफ्टी के मामले में नेक्सन को 5-स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग मिल चुकी है, जबकि सोनेट का टेस्ट अभी बाकी है. अगर आपकी प्राथमिकता सेफ्टी और मजबूत बिल्ड है तो Tata Nexon एक बेहतर विकल्प है. वहीं अगर आप स्टाइल, फीचर्स और प्रीमियम फील चाहते हैं तो Kia Sonet आपको ज्यादा पसंद आएगी.
