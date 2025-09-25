एक्सप्लोरर
Tata Nexon से Thar तक: इन डीजल कॉम्पैक्ट SUVs पर हुई बड़ी टैक्स कटौती, अब होगी लाखों की बचत
GST 2.0 के बाद भारत में 5 डीजल कॉम्पैक्ट SUVs की कीमतों में बड़ी कटौती हुई है. आइए जानें Kia Syros, Kia Sonet, Mahindra 3XO, Tata Nexon और Mahindra Thar पर कितनी बचत होने वाली है.
नए GST 2.0 ने भारतीय कार बाजार में ग्राहकों को बड़ी राहत दी है. इस टैक्स कटौती के चलते अब कॉम्पैक्ट डीजल SUVs पहले से ज्यादा किफायती हो गई हैं. Kia, Tata और Mahindra जैसी कंपनियों के पॉपुलर मॉडल अब लाखों रुपये तक सस्ते मिल रहे हैं. इससे SUV खरीदने का सपना देखने वाले ग्राहकों के लिए यह समय एक बेहतरीन मौका साबित हो सकता है.
Kia Syros पर सबसे बड़ी छूट
- Kia Syros डीजल कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में सबसे ज्यादा छूट पाने वाली कार बनी है. इसके HTX+ (O) AT वैरिएंट पर 1.86 लाख तक की कीमत कटौती की गई है. इस डिस्काउंट के बाद Syros अब एक प्रीमियम एक्सपीरियंस और दमदार इंजन के साथ ज्यादा किफायती हो गई है. हालांकि, लॉन्च के बाद से इसकी बिक्री धीमी रही है, और यह कटौती इसे मार्केट में मजबूत पकड़ बनाने में मदद कर सकती है.
Kia Sonet हुई 1.64 लाख तक सस्ती
- Kia Sonet हमेशा से स्टाइल और फीचर्स की वजह से पसंद की जाती रही है. अब इसके GTX Plus AT डीजल वैरिएंट की कीमत में 1.64 लाख तक की कमी आई है. जिससे सोनेट अब सब-4 मीटर SUV सेगमेंट में एक और भी ज्यादा बेहतर और अफोर्डेबल विकल्प बन गई है.
Mahindra XUV 3XO पर 1.56 लाख तक की बचत
- Mahindra XUV 3XO के AX7L डीजल वैरिएंट की कीमत में भी बड़ी कटौती की गई है. अब यह SUV अपनी मजबूत बनावट और परफॉर्मेंस के साथ और भी किफायती हो चुकी है. 1.56 लाख तक की बचत के बाद ये कार ज्यादा ग्राहकों को पसंद आ सकती है. साथ ही इस सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत बनाएगी.
Tata Nexon पर 1.55 लाख तक की छूट
- भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट SUV, Tata Nexon अब और सस्ती हो गई है. इसके Fearless Plus PS DK वैरिएंट की कीमत में 1.55 लाख तक की कमी आई है. Nexon पहले से ही सुरक्षा और फीचर्स के लिए जानी जाती है, और अब कम कीमत इसे मार्केट में और भी ज्यादा डिमांड वाला बना सकती है.
Mahindra Thar भी 1.35 लाख तक सस्ती
- ऑफ-रोडिंग के शौकीनों की पसंदीदा Mahindra Thar भी अब ज्यादा आसान पहुंच में आ गई है. इसके LX 2WD डीजल वैरिएंट पर 1.35 लाख तक की कटौती की गई है. इस छूट के बाद Thar अब उन लोगों के लिए और बेहतर विकल्प बन गई है, जो एडवेंचर और दमदार रोड प्रेजेंस चाहते हैं.
