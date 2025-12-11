Hyundai Creta से लेकर Tata Nexon तक, भारत में इन 5 कारों की है सबसे ज्यादा डिमांड

देश में हर महीने लाखों कारें बिकती हैं, लेकिन कुछ मॉडल ऐसे हैं जो लगातार ग्राहकों की पहली पसंद बने हुए हैं. नवंबर महीने के ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि Tata, Maruti और Hyundai की कारों ने एक बार फिर बिक्री में शानदार प्रदर्शन किया है. आइए जानते हैं कि भारत में किन पांच कारों की सबसे ज्यादा मांग रही?

Tata Nexon

Tata Nexon ने नवंबर 2025 में एक बार फिर बिक्री के मामले में टॉप पोजीशन हासिल कर ली है. इस SUV की 22,434 यूनिट्स बिकीं, जिससे यह देश की नंबर-1 कार बनी रही. Nexon की पॉपुलेरिटी लगातार बढ़ रही है क्योंकि यह दमदार सेफ्टी रेटिंग, पेट्रोल-डीजल-ईवी जैसे तीनों पावरट्रेन विकल्प और नए डिजाइन व टेक फीचर्स के साथ आती है. इसकी बिक्री में साल-दर-साल 46% की Growth भी दर्ज की गई, जो इसकी मजबूत पकड़ का सबूत है.

Maruti Dzire

Maruti Dzire कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में अपनी पहचान लगातार बनाए रखे हुए है. नवंबर 2025 में इसकी 21,082 यूनिट्स की बिक्री हुई, जिससे यह देश की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई. Dzire की पॉपुलेरिटी का मुख्य कारण इसका ज्यादा माइलेज, आरामदायक केबिन और कम मेंटेनेंस कॉस्ट है. साल-दर-साल इसकी बिक्री में 79% का भारी उछाल देखने को मिला, जो इस सेडान की मजबूत डिमांड दिखाता है.

Maruti Swift

Maruti Swift भारतीय परिवारों और युवाओं की पसंदीदा हैचबैक बनी हुई है. पिछले महीने 19,733 यूनिट्स की बिक्री के साथ यह तीसरे स्थान पर रही. Swift की मांग इसलिए लगातार बनी रहती है क्योंकि इसमें स्पोर्टी डिजाइन, रिफाइंड इंजन और बेहतरीन माइलेज का शानदार कॉम्बिनेशन मिलता है. YOY आधार पर Swift की बिक्री में 34% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

Tata Punch

Tata Punch, एक माइक्रो SUV होते हुए भी बड़े SUV जैसा फील देती है. नवंबर में इसकी 18,753 यूनिट्स बिकीं, जिससे यह इस सूची में चौथे नंबर पर रही. Punch की मांग बढ़ने का कारण इसकी 5-स्टार सेफ्टी, बेहतर डिजाइन और किफायती कीमत है. साल-दर-साल इसकी बिक्री में 21% की Growth हुई है, जो इसे ग्राहकों के लिए और भी बेहतर विकल्प बनाती है.

Hyundai Creta

Hyundai Creta कई महीनों से भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUVs में शामिल है. पिछले महीने इसकी 17,344 यूनिट्स बिकीं, जिससे यह पांचवें स्थान पर रही. Creta की खासियत इसके फीचर-Loaded केबिन, स्मूथ ड्राइविंग अनुभव और कई इंजन विकल्प हैं. इसकी बिक्री में भी YOY आधार पर 12% की Growth दर्ज की गई है.

