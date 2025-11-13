हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अक्टूबर 2025 में कॉम्पैक्ट SUV बाजार में छाई Tata Nexon, जानें Kia और Maruti का हाल

अक्टूबर 2025 में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में Tata Nexon सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही. आइए जानें टॉप-5 SUVs की बिक्री और किस कंपनी की डिमांड बढ़ी.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 13 Nov 2025 05:09 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट लगातार सबसे ज्यादा पॉपुलर सेगमेंट बना हुआ है. चाहे शहरों की भीड़भाड़ वाली सड़कों की बात हो या हाईवे पर लंबी जर्नी की, भारतीय ग्राहकों को इस कैटेगरी की गाड़ियां सबसे ज्यादा पसंद आती हैं. अक्टूबर 2025 में इस सेगमेंट में बिक्री के आंकड़े आए हैं, जिनसे साफ पता चलता है कि Tata Nexon एक बार फिर इस सेगमेंट की बिक्री की बादशाह बनकर उभरी है. आइए जानते हैं टॉप-5 SUVs की बिक्री और कौन सी SUV कितनी पसंद की गई.

Tata Nexon

  • Tata Nexon ने अक्टूबर 2025 में सबसे ज्यादा बिक्री दर्ज की. कंपनी ने इस महीने 22,083 यूनिट्स बिक्री के साथ कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में नंबर-1 मॉडल बनी है. टाटा नेक्‍सन की लगातार बढ़ती डिमांड का कारण इसका स्टाइलिश डिजाइन, बेहतरीन सेफ्टी रेटिंग (5-स्टार Global NCAP) और EV व पेट्रोल दोनों वर्जन का ऑप्शन है. Nexon आज भी उन ग्राहकों की पहली पसंद है जो सेफ्टी, पावर और स्टाइल को एक साथ चाहते हैं.

Maruti Fronx:

  • Maruti Suzuki Fronx ने भी कॉम्पैक्ट SUV बाजार में अपनी मजबूत पकड़ बनाई है. अक्टूबर में 17,003 यूनिट्स की बिक्री के साथ यह दूसरे स्थान पर रही. Fronx को इसकी अट्रैक्टिव डिजाइन, स्मूद ड्राइव क्वालिटी और बेहतर माइलेज के लिए जाना जाता है. यह 1.0L टर्बो पेट्रोल और 1.2L K-सीरीज इंजन के साथ आती है, जो इसे शहर और हाईवे दोनों के लिए बेहतरीन बनाता है.

Tata Punch

  • Tata Punch ने एक बार फिर दिखा दिया कि छोटी SUV भी बड़ा प्रदर्शन कर सकती है. अक्टूबर में इसकी 16,810 यूनिट्स की बिक्री हुई, जिससे यह तीसरे स्थान पर रही. Punch अपनी कॉम्पैक्ट साइज, 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग और मजबूत बिल्ड क्वालिटी की वजह से ग्राहकों के बीच खासा पॉपुलर है. ये उन लोगों के लिए बेहतर विकल्प है जो सिटी ड्राइविंग के साथ SUV फील चाहते हैं.

Kia Sonet

  • Kia Sonet अक्टूबर में 12,745 यूनिट्स की बिक्री के साथ चौथे नंबर पर रही. यह SUV हमेशा से अपने फीचर-पैक्ड इंटीरियर, स्टाइलिश डिजाइन और प्रीमियम फील के लिए जानी जाती है. Sonet में 10.25-इंच टचस्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स, BOSE साउंड सिस्टम और कनेक्टेड कार टेक जैसी सुविधाएं मिलती हैं, जो इसे सेगमेंट की सबसे एडवांस SUV बनाती हैं.

Mahindra XUV 3XO

  • Mahindra XUV 3XO ने अक्टूबर में 12,237 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की और टॉप-5 लिस्ट में अपनी जगह बनाई. XUV 3XO को इसका टर्बोचार्ज्ड इंजन, स्पोर्टी एक्सटीरियर, और महिंद्रा की मजबूत बिल्ड क्वालिटी खास बनाता है. यह SUV उन ग्राहकों के लिए सही है जो ड्राइविंग थ्रिल और पावरफुल परफॉर्मेंस चाहते हैं. बता दें कि इन टॉप-5 के अलावा, Maruti Brezza, Hyundai Venue, Hyundai Exter, Skoda Kylaq और Toyota Taisor जैसी SUVs की भी अच्छी बिक्री रही.

Wagon R से लेकर Hyundai Exter: ये हैं 10 लाख रुपए से कम में टॉप माइलेज वाली कारें, देखें लिस्ट

Published at : 13 Nov 2025 05:09 PM (IST)
Tata Nexon Maruti Fronx Tata Punch Sales Compact SUV Sales
