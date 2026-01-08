Tata Harrier और Safari Petrol लॉन्च, 12.89 लाख से शुरू कीमत, जानें फीचर्स और परफॉर्मेंस

टाटा मोटर्स ने भारतीय बाजार में Tata Harrier और Tata Safari के पेट्रोल वेरिएंट लॉन्च कर दिए हैं. अब तक ये दोनों पॉपुलर SUVs सिर्फ डीजल इंजन में ही मिलती थीं, लेकिन पेट्रोल विकल्प आने के बाद ग्राहकों के पास ज्यादा चॉइस हो गई है. Tata Harrier पेट्रोल की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 12.89 लाख रखी गई है, जबकि Tata Safari पेट्रोल की कीमत 13.29 लाख से शुरू होती है. आइए विस्तार से जानते हैं.

नया 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन और बेहतर माइलेज

Harrier और Safari पेट्रोल में टाटा का नया 1.5 लीटर Hyperion Turbo-GDi पेट्रोल इंजन दिया गया है. ये इंजन 170 PS की पावर और 280 Nm का टॉर्क देता है. इसे मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स के साथ पेश किया गया है. कंपनी का दावा है कि ये पेट्रोल SUVs अपने सेगमेंट में शानदार माइलेज देती हैं. Tata Harrier पेट्रोल ने 12 घंटे की ड्राइव में सबसे ज्यादा माइलेज हासिल कर India Book of Records में भी जगह बनाई है.

परफॉर्मेंस हुई ज्यादा स्मूथ

नए पेट्रोल इंजन के साथ Harrier और Safari की ड्राइव पहले से ज्यादा स्मूथ हो गई है. शोर और कंपन भी काफी कम हो गए हैं, जिससे लंबी दूरी की जर्नी ज्यादा आरामदायक बनती है. पेट्रोल इंजन के आने से ये SUVs अब दूसरी पेट्रोल SUVs को सीधी टक्कर देंगी.

प्रीमियम फीचर्स से भरपूर

इन दोनों SUVs में बड़े 36.9 सेमी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट वाला साउंड सिस्टम और डिजिटल रियर-व्यू मिरर मिलता है, जिसमें इनबिल्ट डैशकैम भी है. इसके अलावा कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वॉइस कमांड के साथ नेविगेशन और स्लाइडिंग फ्रंट आर्मरेस्ट जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं, जो ड्राइव को आसान और आरामदायक बनाते हैं.

5-स्टार सेफ्टी का भरोसा

Tata Harrier और Safari पेट्रोल के सभी वेरिएंट्स को Bharat NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. इनमें पहले की तरह लेवल-2 ADAS सिस्टम दिया गया है, जिसमें 22 सेफ्टी फीचर्स शामिल हैं. इससे सेफ्टी के मामले में पेट्रोल मॉडल भी पूरी तरह मजबूत बन गए हैं. पेट्रोल इंजन के साथ Tata Harrier और Safari अब ज्यादा लोगों के लिए आकर्षक विकल्प बन गई हैं. दमदार इंजन, शानदार फीचर्स और मजबूत सेफ्टी के साथ ये SUVs सेगमेंट में अपनी पकड़ और मजबूत करेंगी.

