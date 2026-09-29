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हिंदी न्यूज़ऑटोTata Aeris vs Maruti Dzire: 5 फीचर्स, जो Aeris को बनाते हैं खास

Tata Aeris vs Maruti Dzire: 5 फीचर्स, जो Aeris को बनाते हैं खास

नए डिजाइन, प्रीमियम लुक और कई आधुनिक फीचर्स के साथ लॉन्च हुई Tata Aeris में क्या है खास? जानें किन फीचर्स के साथ यह नई कॉम्पैक्ट सेडान Maruti Suzuki Dzire से आगे निकल गई है.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 29 Sep 2026 08:30 AM (IST)
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भारतीय कार बाजार में कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में Maruti Suzuki Dzire की मजबूत मौजूदगी है. अब Tata Motors ने इस सेगमेंट में नई Tata Aeris लॉन्च की है. कंपनी ने इसे 5.29 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया है. Aeris में डिजाइन के साथ-साथ फीचर्स पर भी खास ध्यान दिया गया है.

अगर फीचर्स की बात करें तो Tata Aeris में कई ऐसी सुविधाएं मिलती हैं, जो Maruti Suzuki Dzire में नहीं हैं. यही वजह है कि नई Aeris का मुकाबला सिर्फ कीमत पर ही नहीं, बल्कि फीचर लिस्ट के मामले में भी Dzire से होता है. जानिए Tata Aeris के नए फीचर्स के बारे में.

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वेंटिलेटेड फ्रंट सीट

गर्म मौसम को देखते हुए कार में वेंटिलेटेड सीट उपयोगी फीचर हो सकता है. Tata Aeris के टॉप Accomplished वेरिएंट में फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स दी गई हैं. सीटों के साथ लेदरेट अपहोल्स्ट्री भी मिलती है, जिससे केबिन का लुक थोड़ा ज्यादा प्रीमियम महसूस होता है. खास बात यह है कि इस सेगमेंट में Aeris पहली सेडान है, जिसमें फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स का फीचर दिया गया है. Maruti Suzuki Dzire में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है.

वायरलेस चार्जिंग और डुअल फोन डेक

आजकल कार में स्मार्टफोन चार्जिंग काफी जरूरी फीचर बन गया है. Tata Aeris के टॉप वेरिएंट में सेंटर कंसोल पर डुअल स्मार्टफोन डेक दिया गया है. इसमें फोन रखने की जगह के साथ वायरलेस चार्जिंग की सुविधा भी मिलती है. इसका फायदा यह है कि ड्राइवर और पैसेंजर फोन को आसानी से रख सकते हैं और कम्पैटिबल स्मार्टफोन को बिना केबल के चार्ज किया जा सकता है. Dzire में Aeris जैसा यह डुअल फोन डेक सेटअप नहीं मिलता.

फैक्ट्री फिटेड इन बिल्ट डैशकैम

Tata Aeris का एक और खास फीचर इन-बिल्ट डैशकैम है. यह सिस्टम कार में लगे सराउंड-व्यू कैमरा सेटअप की मदद से सामने, पीछे और दोनों तरफ की फुटेज रिकॉर्ड कर सकता है. इससे कार मालिक को अलग से आफ्टरमार्केट डैशकैम लगवाने की जरूरत नहीं पड़ती. वहीं, Maruti Suzuki Dzire में कंपनी की तरफ से फैक्ट्री-फिटेड डैशकैम उपलब्ध नहीं है.

यह भी पढ़ें: Tata Aeris खरीदने का प्लान, पहले जान लें कौन सा Variant आपके लिए सही

360-डिग्री कैमरा और ब्लाइंड-व्यू मॉनिटर

नई Aeris में 360-डिग्री कैमरा सिस्टम के साथ दोनों ORVMs के लिए ब्लाइंड-व्यू मॉनिटर दिया गया है. यह फीचर खास तौर पर कठिन जगहों पर कार पार्क करते समय मददगार हो सकता है. 360-डिग्री कैमरा कार के आसपास का व्यू स्क्रीन पर दिखाता है, जिससे पार्किंग के दौरान आसपास की स्थिति समझने में आसानी होती है. Dzire में यह खास ब्लाइंड-व्यू मॉनिटर फीचर उपलब्ध नहीं है.

बड़ा 10.25-इंच टचस्क्रीन

Tata Aeris में 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है. स्क्रीन का आकार Maruti Suzuki Dzire में मिलने वाले 9-इंच यूनिट से बड़ा है. बड़ी स्क्रीन पर नेविगेशन, मीडिया और दूसरे कनेक्टेड फीचर्स को देखना आसान होता है. Aeris का यह सेटअप इस सेगमेंट में इसे ज्यादा आधुनिक केबिन का एहसास देता है.

कीमत में भी है अंतर

Tata Aeris की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.29 लाख रुपये है, जबकि Maruti Suzuki Dzire की शुरुआती कीमत करीब 6.31 लाख रुपये से शुरू होती है. Tata Aeris ने कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में फीचर्स के मामले में कुछ नए विकल्प जोड़े हैं. वेंटिलेटेड सीट, इन-बिल्ट डैशकैम, ब्लाइंड-व्यू मॉनिटर और बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन जैसे फीचर्स इसे खास बनाते हैं. Dzire में भी सनरूफ और आगे-पीछे एडजस्टेबल हेडरेस्ट जैसे कुछ फीचर्स मिलते हैं, जो Aeris में उपलब्ध नहीं हैं.

यह भी पढ़ें: Tata Aeris vs Maruti Suzuki Dzire vs Hyundai Aura... कम बजट में कौन है दमदार सेडान?

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 29 Sep 2026 08:30 AM (IST)
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