जल्द आ रही है Suzuki की पहली इलेक्ट्रिक माइक्रो कार, Single चार्ज पर चलेगी 270 KM, जानें फीचर्स
Suzuki ने जापान मोबिलिटी शो 2025 में अपनी पहली इलेक्ट्रिक माइक्रो कार Vision E-Sky पेश की है. आइए इस कॉम्पैक्ट EV की डिजाइन, रेंज, फीचर्स और लॉन्च डिटेल्स के बारे में विस्तार से जानते हैं.
Suzuki Motor Corporation ने जापान मोबिलिटी शो 2025 में अपनी पहली इलेक्ट्रिक माइक्रो कार Suzuki Vision E-Sky से पर्दा उठाया है. ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट कार नहीं बल्कि कंपनी के इलेक्ट्रिक भविष्य की दिशा में एक बड़ा कदम है. सुजुकी ने हमेशा छोटे, सस्ते और फ्यूल-एफिशिएंट वाहनों पर ध्यान दिया है और अब वही फिलॉसफी इलेक्ट्रिक फॉर्म में दिखाई दे रही है. कंपनी का कहना है कि Vision E-Sky को 2026 फाइनेंशियल ईयर तक बाजार में लॉन्च किया जाएगा.
क्या है Suzuki Vision E-Sky?
- Suzuki Vision E-Sky को कंपनी ने “Just Right Mini BEV” यानी एक ऐसी बैटरी इलेक्ट्रिक कार बताया है, जो शहरों में चलाने के लिए एकदम सही है. ये कार खासतौर पर केई कार सेगमेंट के लिए डिजाइन की गई है, जो जापान में छोटे आकार की, लेकिन उपयोगी और किफायती कारों के रूप में जानी जाती हैं. Vision E-Sky का डिज़ाइन “स्मार्ट, यूनिक और पॉजिटिव” थीम पर तैयार किया गया है, जो इसे मॉडर्न अपील देता है.
डिजाइन
- Suzuki Vision E-Sky का डिजाइन कॉम्पैक्ट होते हुए भी काफी प्रीमियम और फ्यूचरिस्टिक है. 3,395 mm लंबाई, 1,475 mm चौड़ाई और 1,625 mm ऊंचाई के साथ ये कार शहरों के ट्रैफिक और तंग पार्किंग में भी आसानी से फिट हो जाती है. एक्सटीरियर C-शेप LED DRLs, पिक्सल-स्टाइल हेडलाइट्स, स्मूद बॉडी लाइनें और रिट्रैक्टेबल डोर हैंडल्स से लैस है. स्लोपिंग रूफलाइन और बोल्ड व्हील आर्च इसे मिनी SUV जैसा स्पोर्टी लुक देते हैं. छोटे साइज के बावजूद इसका स्टांस दमदार है.
इंटीरियर
- Vision E-Sky का केबिन मिनिमलिज़्म और फंक्शनलिटी का शानदार मिश्रण है. “Less is More” कॉन्सेप्ट के तहत इसके अंदर कम बटन, ज्यादा स्पेस और सहज लेआउट दिया गया है. कार में फ्लोटिंग सेंटर कंसोल, वायरलेस चार्जिंग पैड, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ट्रे-स्टाइल डैशबोर्ड जैसी मॉडर्न फीचर्स मिलती हैं. इसके अलावा, एम्बिएंट लाइटिंग और स्क्वायर स्टीयरिंग व्हील ड्राइविंग को और भी आसान बनाते हैं.
परफॉर्मेंस और रेंज
- Suzuki Vision E-Sky में कंपनी ने हाई-एफिशिएंसी बैटरी पैक दिया है, जिससे ये कार सिंगल चार्ज में लगभग 270 किलोमीटर की रेंज देने में सक्षम है. ये आंकड़ा शहरी ड्राइविंग और वीकेंड ट्रिप्स के लिए काफी प्रभावशाली है. Suzuki का फोकस इस कार को लो-कॉस्ट, मेंटेनेंस-फ्री और एनर्जी-एफिशिएंट बनाना है. रेंज और कीमत को देखते हुए ये कार Tata Tiago EV और MG Comet EV जैसी छोटी इलेक्ट्रिक कारों को कड़ी टक्कर दे सकती है.
