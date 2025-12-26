2025 में SUVs का रहा दबदबा, Nexon और Creta ने तोड़े रिकॉर्ड, देखें ऑटो ट्रेंड रिपोर्ट

साल 2025 ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारतीय ग्राहकों का झुकाव अब पूरी तरह SUVs की ओर हो चुका है. चाहे शहर की सड़कों पर चलना हो या हाईवे पर लंबी दूरी तय करनी हो, लोग सेडान और हैचबैक के मुकाबले SUV को ज्यादा पसंद कर रहे हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह रही कीमतों में राहत, खासतौर पर GST में कटौती, जिससे SUVs पहले के मुकाबले ज्यादा किफायती हो गईं. जैसे ही कीमतों में कमी आई, वैसे ही डिमांड में जबरदस्त उछाल देखने को मिला.

Tata Nexon और Hyundai Creta की रिकॉर्ड बिक्री

2025 में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की लिस्ट में SUVs ने टॉप पोजिशन हासिल की. टाटा नेक्सन ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन किया और कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी. वहीं, 4 मीटर से ऊपर के सेगमेंट में हुंडई क्रेटा सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV बनी रही. इन दोनों गाड़ियों की डिमांड इतनी ज्यादा रही कि कई महीनों तक वेटिंग पीरियड भी देखने को मिला. किफायती कीमत, भरोसेमंद ब्रांड और अच्छे फीचर्स ने इन्हें ग्राहकों की पहली पसंद बना दिया.

Punch, Brezza और Fronx का हाल

नेक्सन और क्रेटा के अलावा 2025 में टाटा पंच, मारुति ब्रेज़ा और मारुति फ्रोंक्स ने भी शानदार बिक्री दर्ज की. खासतौर पर एंट्री-लेवल SUV खरीदने वाले ग्राहकों के बीच टाटा पंच बेहद पॉपुलर रही. वहीं, ब्रेज़ा और फ्रोंक्स ने मारुति सुज़ुकी को SUV सेगमेंट में मजबूत बनाए रखा. इन गाड़ियों ने दिखा दिया कि कम बजट में भी SUV का एक्सपीरियंस अब आसानी से मिल सकता है.

Mahindra बनी SUV सेगमेंट की मजबूत खिलाड़ी

SUV स्पेशलिस्ट महिंद्रा के लिए भी 2025 शानदार रहा. Scorpio N और XUV700 की लोकप्रियता बरकरार रही और इनकी बिक्री लगातार बढ़ती गई. महिंद्रा की खास बात यह है कि वह लगभग पूरी तरह SUV पर ही फोकस करती है. इतना ही नहीं, कंपनी की इलेक्ट्रिक SUVs भी EV सेगमेंट में तेजी से पॉपुलर हुईं, जिसमें XEV 9e जैसे मॉडल शामिल हैं. आने वाले समय में महिंद्रा अपनी SUV रेंज को और विस्तार देने की तैयारी में है.

Maruti और Tata Sierra का बढ़ता क्रेज