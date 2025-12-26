हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
2025 में SUVs का रहा दबदबा, Nexon और Creta ने तोड़े रिकॉर्ड, देखें ऑटो ट्रेंड रिपोर्ट

साल 2025 में SUVs भारतीय कार बाजार पर छा गईं. GST में कटौती, किफायती कीमतें और Nexon-Creta जैसी गाड़ियों की रिकॉर्ड बिक्री ने SUV क्रेज को और बढ़ाया. आइए विस्तार से जानते हैं.

By : सोमनाथ चटर्जी | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 26 Dec 2025 02:34 PM (IST)
Preferred Sources

साल 2025 ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारतीय ग्राहकों का झुकाव अब पूरी तरह SUVs की ओर हो चुका है. चाहे शहर की सड़कों पर चलना हो या हाईवे पर लंबी दूरी तय करनी हो, लोग सेडान और हैचबैक के मुकाबले SUV को ज्यादा पसंद कर रहे हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह रही कीमतों में राहत, खासतौर पर GST में कटौती, जिससे SUVs पहले के मुकाबले ज्यादा किफायती हो गईं. जैसे ही कीमतों में कमी आई, वैसे ही डिमांड में जबरदस्त उछाल देखने को मिला.

Tata Nexon और Hyundai Creta की रिकॉर्ड बिक्री

  • 2025 में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की लिस्ट में SUVs ने टॉप पोजिशन हासिल की. टाटा नेक्सन ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन किया और कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी. वहीं, 4 मीटर से ऊपर के सेगमेंट में हुंडई क्रेटा सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV बनी रही. इन दोनों गाड़ियों की डिमांड इतनी ज्यादा रही कि कई महीनों तक वेटिंग पीरियड भी देखने को मिला. किफायती कीमत, भरोसेमंद ब्रांड और अच्छे फीचर्स ने इन्हें ग्राहकों की पहली पसंद बना दिया.

Punch, Brezza और Fronx का हाल

  • नेक्सन और क्रेटा के अलावा 2025 में टाटा पंच, मारुति ब्रेज़ा और मारुति फ्रोंक्स ने भी शानदार बिक्री दर्ज की. खासतौर पर एंट्री-लेवल SUV खरीदने वाले ग्राहकों के बीच टाटा पंच बेहद पॉपुलर रही. वहीं, ब्रेज़ा और फ्रोंक्स ने मारुति सुज़ुकी को SUV सेगमेंट में मजबूत बनाए रखा. इन गाड़ियों ने दिखा दिया कि कम बजट में भी SUV का एक्सपीरियंस अब आसानी से मिल सकता है.

Mahindra बनी SUV सेगमेंट की मजबूत खिलाड़ी

  • SUV स्पेशलिस्ट महिंद्रा के लिए भी 2025 शानदार रहा. Scorpio N और XUV700 की लोकप्रियता बरकरार रही और इनकी बिक्री लगातार बढ़ती गई. महिंद्रा की खास बात यह है कि वह लगभग पूरी तरह SUV पर ही फोकस करती है. इतना ही नहीं, कंपनी की इलेक्ट्रिक SUVs भी EV सेगमेंट में तेजी से पॉपुलर हुईं, जिसमें XEV 9e जैसे मॉडल शामिल हैं. आने वाले समय में महिंद्रा अपनी SUV रेंज को और विस्तार देने की तैयारी में है.

Maruti और Tata Sierra का बढ़ता क्रेज

  • मारुति सुज़ुकी भी अपनी SUV लाइन-अप को तेजी से बढ़ा रही है. नई Victoris ने बाजार में आते ही अपनी सिबलिंग Grand Vitara को भी पीछे छोड़ दिया. दोनों मॉडल्स ने मिलकर मारुति को 4 मीटर से ऊपर के SUV सेगमेंट में फिर से लीड दिलाई. वहीं, Tata Sierra के लिए दिखा जबरदस्त क्रेज इस बात का संकेत है कि लोग फ्यूचर की SUVs को लेकर कितने एक्साइटेड हैं. Sierra के लिए 70,000 से ज्यादा बुकिंग खुलना बताता है कि 2026 में भी SUV सेगमेंट में धमाल मचने वाला है.
  •  
  • बता दें कि 2025 में SUVs ने यह साफ कर दिया कि भारतीय बाजार में इनका दबदबा अब लंबे समय तक रहने वाला है. बेहतर रोड प्रेजेंस, ज्यादा स्पेस, सेफ्टी और अब किफायती कीमतों ने SUVs को हर वर्ग के खरीदार की पसंद बना दिया है. ऐसा लगता है कि भारत को SUVs से प्यार हो गया है और आने वाले सालों में यह ट्रेंड और मजबूत होगा.

Published at : 26 Dec 2025 02:34 PM (IST)
