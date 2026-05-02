पानी से चलती है ये बाइक, 5 सेकंड में 310 KM की रफ्तार, पति-पत्नी ने मिलकर बनाया ये खास अजूबा
Steam Powered Bike: यह आम इंजन वाली बाइक जैसी नहीं है. इसमें पेट्रोल इंजन या पिस्टन नहीं होते, बल्कि इसमें पानी को बहुत ज्यादा तापमान तक गर्म किया जाता है. आइए बाइक की डिटेल्स जानते हैं.
आज के समय में जहां पेट्रोल और इलेक्ट्रिक बाइक का दौर चल रहा है, वहीं एक ऐसी अनोखी मोटरसाइकिल सामने आई है जिसने सभी को हैरान कर दिया है. खास बात यह है कि यह बाइक न तो पेट्रोल से चलती है और न ही बिजली से, बल्कि पानी से बनने वाली स्टीम से चलती है. इस अनोखी बाइक की स्पीड और टेक्नोलॉजी इतनी जबरदस्त है कि यह कुछ ही सेकंड में सुपरबाइक्स को भी पीछे छोड़ देती है.
क्या है बाइक की खासियत?
इस खास स्टीम पावर्ड मोटरसाइकिल को किसी बड़ी कंपनी ने नहीं बल्कि 62 साल के ग्राहम साइक्स और उनकी पत्नी डायने ने अपने घर की वर्कशॉप में तैयार किया है. इसे बनाने में करीब 6 साल का समय लगा. यह पूरी तरह एक पर्सनल प्रोजेक्ट है, जो अब दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है. इस बाइक की सबसे चौंकाने वाली बात इसकी स्पीड है. यह मोटरसाइकिल सिर्फ 5 सेकंड में करीब 310 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है. इतना ही नहीं, यह 400 मीटर की दूरी को भी कुछ ही सेकंड में तय कर लेती है, जिससे यह दुनिया की सबसे तेज बाइक्स में शामिल हो गई है.
अब बात करते हैं कि यह बाइक काम कैसे करती है. यह आम इंजन वाली बाइक जैसी नहीं है. इसमें पेट्रोल इंजन या पिस्टन नहीं होते, बल्कि इसमें पानी को बहुत ज्यादा तापमान तक गर्म किया जाता है. जब यह पानी भाप में बदलता है, तो उसका दबाव बहुत तेजी से बढ़ता है. जैसे ही राइडर बटन दबाता है, यह भाप तेजी से बाहर निकलती है और बाइक को रॉकेट की तरह आगे धकेल देती है. इस प्रक्रिया में स्टीम का फैलाव इतना ज्यादा होता है कि जबरदस्त ताकत पैदा होती है.
बाइक में ये चुनौतियां भी
इस हाई स्पीड को संभालने के लिए बाइक का डिजाइन भी खास तरीके से बनाया गया है. इसमें मजबूत फ्रेम, लंबा बॉडी स्ट्रक्चर और कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया है ताकि तेज हवा और प्रेशर को आसानी से झेला जा सके. जब यह बाइक स्टार्ट होती है तो इसमें सोनिक बूम जैसा तेज धमाका भी सुनाई देता है और राइडर को काफी ज्यादा दबाव (G-Force) महसूस होता है.
इस बाइक में कुछ चुनौतियां भी हैं. सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें स्पीड को धीरे-धीरे बढ़ाने या घटाने का ऑप्शन नहीं है. यह या तो पूरी ताकत से चलती है या फिर पूरी तरह बंद हो जाती है. यानी इसमें कंट्रोल लिमिटेड है.
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Source: IOCL