पेट्रोल की बढ़ती कीमत से न हों परेशान, मई 2026 में आ रही हैं ये शानदार गाड़ियां

आज के समय में कार खरीदते वक्त माइलेज सबसे बड़ा फैक्टर बन गया है, खासकर भारत जैसे देश में जहां रोजाना चलने वाली गाड़ियों पर फ्यूल का खर्च काफी मायने रखता है. मई 2026 में ऑटो मार्केट में कई ऐसी गाड़ियां लॉन्च होने वाली हैं, जो कम कीमत में ज्यादा माइलेज देने के साथ नए अपडेट और बेहतर टेक्नोलॉजी भी ऑफर करेंगी. ऐसे में अगर आप फ्यूल एफिशिएंट कारों की तलाश में हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि आने वाले समय में मार्केट में कौन-सी गाड़ियां लॉन्च होने वाली हैं?

कौन-सी नई गाड़ियां होंगी लॉन्च?

इस महीने कई नई गाड़ियां मार्केट में लॉन्च की जाएगी, जिनमें पहली मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट है. लोकप्रिय कॉम्पैक्ट SUV Brezza का नया अपडेटेड मॉडल मई 2026 में ही लॉन्च किया जा सकता है. इसमें डिजाइन में हल्के बदलाव, नए फीचर्स और बेहतर टेक्नोलॉजी मिलने की उम्मीद है. कंपनी इसे ज्यादा प्रीमियम और सेफ बनाने पर काम कर रही है. इसमें ADAS जैसे फीचर्स भी मिल सकते है.

टोयोटा की Urban Cruiser Ebella भी इसी महीने यानी मई 2026 में लॉन्च की जा सकती है, जिसकी कीमत लगभग 16 लाख रुपये से शुरू होने की उम्मीद है. ऐसे में यह कार अपने सेगमेंट में किफायती इलेक्ट्रिक एसयूवी में से एक बन जाएगी. इसके साथ ही ये गाड़ी मारुति ई विटारा के प्लेटफॉर्म के साथ आएगी और कई वेरिएंट में दो बैटरी पैक ऑप्शन दिए जाएंगे.

इसके अलावा होंडा एक साथ दो गाड़ियां लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसमें सिटी का फेसलिफ्ट मॉडल 22 मई को आने की उम्मीद है. इसमें नए अलॉय व्हील के साथ-साथ बड़े टचस्क्रीन, वेंटिलेटेड सीटें और 360-डिग्री कैमरा जैसे नए फीचर्स शामिल होंगे. वहीं दूसरी गाड़ी Honda ZR-V होगी, जो कि एक प्रीमियम SUV के रूप में पेश किए जाने की उम्मीद है, जिसमें हाइब्रिड सेटअप दिया जाएगा.

अभी मार्केट में कौन-से ऑप्शन्स मौजूद?

भारतीय बाजार में मौजूद कम बजट में कई शानदार कारें माइलेज देती हैं, जिनमें Maruti Alto K10, Tata Tiago और Maruti Wagon R जैसी कारें मौजूद हैं. ये खासकर मिडिल क्लास परिवारों और रोज़ाना शहर में चलाने वालों के लिए काफी किफायती मानी जाती हैं. वहीं थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट देखें तो अब हाइब्रिड कारों का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है. जैसे Honda City e:HEV, Toyota Urban Cruiser Hyryder और Maruti Grand Vitara जैसी कारें 27 kmpl के आसपास का माइलेज देती हैं.

हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का फायदा यह है कि इसमें पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों मिलकर काम करते हैं, जिससे फ्यूल की बचत ज्यादा होती है और ड्राइविंग भी स्मूद रहती है. पहले जहां सिर्फ पेट्रोल और डीजल कारों पर ध्यान था, अब कंपनियां ऐसी गाड़ियां ला रही हैं जो कम फ्यूल में ज्यादा दूरी तय कर सकें. यही वजह है कि CNG कारें 30–34 km/kg तक का माइलेज दे रही हैं और हाइब्रिड कारें भी 25 kmpl से ज्यादा तक पहुंच रही हैं.

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