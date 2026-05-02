हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#PollofPollsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोUpcoming Cars: पेट्रोल की बढ़ती कीमत से न हों परेशान, मई 2026 में आ रही हैं ये शानदार गाड़ियां

Upcoming Cars: पेट्रोल की बढ़ती कीमत से न हों परेशान, मई 2026 में आ रही हैं ये शानदार गाड़ियां

Upcoming Cars in India: मई 2026 में ऑटो मार्केट में कई ऐसी गाड़ियां लॉन्च होने वाली हैं, जो कम कीमत में ज्यादा माइलेज देने के साथ नए अपडेट और बेहतर टेक्नोलॉजी भी ऑफर करेंगी.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 02 May 2026 11:26 AM (IST)
Preferred Sources

आज के समय में कार खरीदते वक्त माइलेज सबसे बड़ा फैक्टर बन गया है, खासकर भारत जैसे देश में जहां रोजाना चलने वाली गाड़ियों पर फ्यूल का खर्च काफी मायने रखता है. मई 2026 में ऑटो मार्केट में कई ऐसी गाड़ियां लॉन्च होने वाली हैं, जो कम कीमत में ज्यादा माइलेज देने के साथ नए अपडेट और बेहतर टेक्नोलॉजी भी ऑफर करेंगी. ऐसे में अगर आप फ्यूल एफिशिएंट कारों की तलाश में हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि आने वाले समय में मार्केट में कौन-सी गाड़ियां लॉन्च होने वाली हैं?

कौन-सी नई गाड़ियां होंगी लॉन्च?

इस महीने कई नई गाड़ियां मार्केट में लॉन्च की जाएगी, जिनमें पहली मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट है. लोकप्रिय कॉम्पैक्ट SUV Brezza का नया अपडेटेड मॉडल मई 2026 में ही लॉन्च किया जा सकता है. इसमें डिजाइन में हल्के बदलाव, नए फीचर्स और बेहतर टेक्नोलॉजी मिलने की उम्मीद है. कंपनी इसे ज्यादा प्रीमियम और सेफ बनाने पर काम कर रही है. इसमें ADAS जैसे फीचर्स भी मिल सकते है.

टोयोटा की Urban Cruiser Ebella भी इसी महीने यानी मई 2026 में लॉन्च की जा सकती है, जिसकी कीमत लगभग 16 लाख रुपये से शुरू होने की उम्मीद है. ऐसे में यह कार अपने सेगमेंट में किफायती इलेक्ट्रिक एसयूवी में से एक बन जाएगी. इसके साथ ही ये गाड़ी मारुति ई विटारा के प्लेटफॉर्म के साथ आएगी और कई वेरिएंट में दो बैटरी पैक ऑप्शन दिए जाएंगे. 

इसके अलावा होंडा एक साथ दो गाड़ियां लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसमें सिटी का फेसलिफ्ट मॉडल 22 मई को आने की उम्मीद है. इसमें नए अलॉय व्हील के साथ-साथ बड़े टचस्क्रीन, वेंटिलेटेड सीटें और 360-डिग्री कैमरा जैसे नए फीचर्स शामिल होंगे. वहीं दूसरी गाड़ी Honda ZR-V होगी, जो कि एक प्रीमियम SUV के रूप में पेश किए जाने की उम्मीद है, जिसमें हाइब्रिड सेटअप दिया जाएगा.

अभी मार्केट में कौन-से ऑप्शन्स मौजूद?

भारतीय बाजार में मौजूद कम बजट में कई शानदार कारें माइलेज देती हैं, जिनमें Maruti Alto K10, Tata Tiago और Maruti Wagon R जैसी कारें मौजूद हैं. ये खासकर मिडिल क्लास परिवारों और रोज़ाना शहर में चलाने वालों के लिए काफी किफायती मानी जाती हैं. वहीं थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट देखें तो अब हाइब्रिड कारों का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है. जैसे Honda City e:HEV, Toyota Urban Cruiser Hyryder और Maruti Grand Vitara जैसी कारें 27 kmpl के आसपास का माइलेज देती हैं. 

हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का फायदा यह है कि इसमें पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों मिलकर काम करते हैं, जिससे फ्यूल की बचत ज्यादा होती है और ड्राइविंग भी स्मूद रहती है. पहले जहां सिर्फ पेट्रोल और डीजल कारों पर ध्यान था, अब कंपनियां ऐसी गाड़ियां ला रही हैं जो कम फ्यूल में ज्यादा दूरी तय कर सकें. यही वजह है कि CNG कारें 30–34 km/kg तक का माइलेज दे रही हैं और हाइब्रिड कारें भी 25 kmpl से ज्यादा तक पहुंच रही हैं.

यह भी पढ़ें:-

सोफे की सीट जैसा कम्फर्ट, बड़ी डिग्गी और मॉडर्न फीचर्स, बेहद खास है ये इलेक्ट्रिक स्कूटर 

Published at : 02 May 2026 11:26 AM (IST)
Tags :
Upcoming Cars In India Toyota Urban Cruiser Ebella May 2026 Car Launching
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Upcoming Cars: पेट्रोल की बढ़ती कीमत से न हों परेशान, मई 2026 में आ रही हैं ये शानदार गाड़ियां
पेट्रोल की बढ़ती कीमत से न हों परेशान, मई 2026 में आ रही हैं ये शानदार गाड़ियां
ऑटो
सोफे की सीट जैसा कम्फर्ट, बड़ी डिग्गी और मॉडर्न फीचर्स, बेहद खास है ये इलेक्ट्रिक स्कूटर
सोफे की सीट जैसा कम्फर्ट, बड़ी डिग्गी और मॉडर्न फीचर्स, बेहद खास है ये इलेक्ट्रिक स्कूटर
ऑटो
फुल टैंक में चलेगी 1000 KM, कितनी खास होगी Honda ZR-V? कीमत से फीचर्स तक जानिए सब
फुल टैंक में चलेगी 1000 KM, कितनी खास होगी Honda ZR-V? कीमत से फीचर्स तक जानिए सब
ऑटो
अप्रैल 2026 में 28% ग्रोथ के साथ टाटा मोटर्स टॉप पर, जानें निसान-आयशर का कैसा रहा प्रदर्शन?
अप्रैल 2026 में 28% ग्रोथ के साथ टाटा मोटर्स टॉप पर, जानें निसान-आयशर का कैसा रहा प्रदर्शन?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: जबलपुर हादसा में क्या सिस्टम की लापरवाही जिम्मेदार? | Jabalpur Bargi Dam | MP News
Jabalpur Bargi Dam Cruise Incident: बरगी डैम में बड़ा हादसा.. जिम्मेदार कौन? | MP News
Chitra Tripathi: TMC vs BJP, किसका होगा बंगाल? | Bengal Elections | EVM | Mamata
Pratima Mishra: EVM पर मिडनाइट की 'स्ट्रॉन्ग' फाइट! | Bengal Election 2026 | TMC | Mamata | BJP
Iran- US War: ट्रंप की चाल से ईरान में सियासी तूफान | Iran US War | Hormuz | Trump | Mojtaba
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Donald Trump: वेनेजुएला-ईरान के बाद ट्रंप का टारगेट होगा ये देश ! कहा- 'एयरक्राफ्ट कैरियर भेजूंगा, वो सरेंडर कर देंगे'
वेनेजुएला-ईरान के बाद ट्रंप का टारगेट होगा ये देश ! कहा- 'एयरक्राफ्ट कैरियर भेजूंगा, वो सरेंडर कर देंगे'
बिहार
बिहार: '...हम चुनाव हार रहे', जीतन राम मांझी ने ममता बनर्जी को बताया तेज तर्रार लीडर
बिहार: '...हम चुनाव हार रहे', जीतन राम मांझी ने ममता बनर्जी को बताया तेज तर्रार लीडर
आईपीएल 2026
वो सिर्फ 15 साल का है..., वैभव सूर्यवंशी के विकेट पर अग्रेसिव सेलिब्रेशन करना पड़ा महंगा, जैमीसन की हो रही है आलोचना
वो सिर्फ 15 साल का है..., वैभव सूर्यवंशी के विकेट पर अग्रेसिव सेलिब्रेशन करना पड़ा महंगा, जैमीसन की हो रही है आलोचना
इंडिया
ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर राहुल गांधी ने उठाए थे सवाल, अब केंद्र सरकार ने दिया ये जवाब, जानें क्या कहा?
ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर राहुल गांधी ने उठाए थे सवाल, अब केंद्र सरकार ने दिया ये जवाब, जानें क्या कहा?
बॉलीवुड
EK Din BO Day 1:'राजा शिवाजी' के आगे पहले ही दिन पिटी साई-जुनैद की ‘एक दिन’, ओपनिंग डे पर लाखों में सिमटी कमाई
पहले ही दिन पिटी साई-जुनैद की ‘एक दिन’, ओपनिंग डे पर लाखों में सिमटी कमाई
विश्व
Trump Tariff: डोनाल्ड ट्रंप ने कार-ट्रक के इंपोर्ट पर लगाया 25% टैरिफ तो भड़का यूरोप, EU बोला- हम अपने हितों की रक्षा...
ट्रंप ने कार-ट्रक के इंपोर्ट पर लगाया 25% टैरिफ तो भड़का यूरोप, EU बोला- हम अपने हितों की रक्षा...
बिजनेस
क्यों हर UPI यूजर के पास होना चाहिए एक अलग बैंक अकाउंट? ये हैं बड़े फायदे, ठगी से बचेंगे
क्यों हर UPI यूजर के पास होना चाहिए एक अलग बैंक अकाउंट? ये हैं बड़े फायदे, ठगी से बचेंगे
लाइफस्टाइल
एक रसोई में बनता है गुजरात के इस गांव का खाना, जानें इससे कैसे खत्म हो रहा अकेलापन?
एक रसोई में बनता है गुजरात के इस गांव का खाना, जानें इससे कैसे खत्म हो रहा अकेलापन?
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
ENT LIVE
Ek Din Movie Review: Sai PallavI और Junaid Khan की शानदार की एक्टिंग, पर लॉजिक और डेप्थ की कमी
Ek Din Movie Review: Sai PallavI और Junaid Khan की शानदार की एक्टिंग, पर लॉजिक और डेप्थ की कमी
ENT LIVE
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
Embed widget