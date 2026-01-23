Kia Syros या Mahindra XUV 3XO: फीचर्स के मामले में कौन सी SUV है ज्यादा दमदार? यहां जानें अंतर

भारत में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट तेजी से लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है. इसका वजह इन गाड़ियों का स्टाइलिश SUV लुक, किफायती कीमत और एडवांस फीचर्स है. खासकर पहली बार कार खरीदने वाले ग्राहक 10 लाख रुपये के बजट में ऐसी SUV चाहते हैं जो लो मेंटनेंस हो और रोजमर्रा के इस्तेमाल में आरामदायक रहे. Kia Syros और Mahindra XUV 3XO इसी सेगमेंट की दो पॉपुलर SUVs हैं, जो साइज में चार मीटर से कम होने के बावजूद दमदार पैकेज ऑफर करती हैं.

कीमत के मामले में कौन है आगे?

Kia Syros की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 8.67 लाख है, जिससे यह थोड़ा प्रीमियम फील देती है. दूसरी ओर Mahindra XUV 3XO की शुरुआती कीमत करीब 7.28 लाख है, जो इसे बजट फ्रेंडली विकल्प बनाती है. कम बजट में SUV खरीदने वालों के लिए XUV 3XO एक आसान और सस्ती एंट्री देती है.

इंजन और परफॉर्मेंस का अंतर

Kia Syros में 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 118 bhp की पावर देता है, वहीं 1.5-लीटर डीजल इंजन 114 bhp की ताकत के साथ आता है. Mahindra XUV 3XO परफॉर्मेंस के मामले में थोड़ी आगे नजर आती है, क्योंकि इसके पेट्रोल इंजन 111 bhp से लेकर 131 bhp तक की पावर देते हैं. इसके अलावा इसका 1.5-लीटर डीजल इंजन 300 Nm का दमदार टॉर्क देता है, जो हाईवे ड्राइविंग में काफी मददगार साबित होता है.

माइलेज और स्पेस

माइलेज की बात करें तो Kia Syros पेट्रोल में करीब 18.2 kmpl और डीजल में 20.75 kmpl का माइलेज देती है. वहीं Mahindra XUV 3XO पेट्रोल में लगभग 20.1 kmpl और डीजल में 21.2 kmpl तक का माइलेज ऑफर करती है, जिससे यह रोजाना ड्राइव करने वालों के लिए ज्यादा किफायती बन जाती है. स्पेस के मामले में Kia Syros का 465 लीटर का बूट स्पेस इसे फैमिली यूज के लिए ज्यादा प्रैक्टिकल बनाता है, जबकि XUV 3XO बेहतर लेगरूम के साथ आती है.

फीचर्स और सेफ्टी में कौन बेहतर?

Kia Syros में पैनोरमिक सनरूफ, डुअल स्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स और लेवल-2 ADAS जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं. Mahindra XUV 3XO भी 360-डिग्री कैमरा, बड़ी टचस्क्रीन और लेवल-2 ADAS के साथ आती है. सेफ्टी के मामले में दोनों SUVs को Bharat NCAP से 5-स्टार रेटिंग मिली है. अगर आप प्रीमियम फीचर्स और ज्यादा बूट स्पेस चाहते हैं तो Kia Syros बेहतर है, जबकि कम कीमत, ज्यादा माइलेज और पावर के लिए Mahindra XUV 3XO एक बेहतर विकल्प है.

