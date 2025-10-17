हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोभारत में लॉन्च हुई Skoda Octavia RS 2025, आते ही खत्म हो गया स्टॉक, जानें कितनी है कीमत

भारत में लॉन्च हुई Skoda Octavia RS 2025, आते ही खत्म हो गया स्टॉक, जानें कितनी है कीमत

Skoda Octavia RS 2025 में 2.0L TSI टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 265 PS पावर और 370 Nm टॉर्क जनरेट करता है. ये कार मात्र 6.4 सेकंड में 0 से 100 KM/h की स्पीड पकड़ लेती है. आइए डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 17 Oct 2025 02:42 PM (IST)
Preferred Sources

Skoda Auto India ने भारतीय बाजार में अपने 25 साल पूरे होने के मौके पर ग्राहकों को एक शानदार तोहफा दिया है. कंपनी ने अपने सबसे पॉपुलर और पावरफुल मॉडल All-new Skoda Octavia RS 2025 को भारत में लॉन्च कर दिया है. ये कार लॉन्च के कुछ ही मिनटों में सुर्खियों में आ गई, क्योंकि ये लिमिटेड एडिशन मॉडल लॉन्च के सिर्फ 20 मिनट के भीतर पूरी तरह सोल्ड आउट हो गया. नई Octavia RS को पहले से ज्यादा स्पोर्टी, लग्जरी और हाई-टेक डिजाइन के साथ पेश किया गया है. आइए इसके फीचर्स पर नजर डालते हैं.

कीमत और वारंटी

  • नई Skoda Octavia RS 2025 की कीमत कंपनी ने 49.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी है. इस मॉडल की कस्टमर डिलीवरी 6 नवंबर 2025 से शुरू होगी. Skoda अपने ग्राहकों को इस कार के साथ 4 साल या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी और 4 साल की फ्री रोडसाइड असिस्टेंस (RSA) भी दे रही है. ये ऑफर कार ओनरशिप को न केवल लग्जरी बल्कि झंझट-मुक्त भी बनाता है.

डिजाइन और डायमेंशन

  • नई Octavia RS 2025 का डिजाइन पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव, बोल्ड और एयरोडायनामिक बनाया गया है. इसका बाहरी लुक मॉडर्न डिजाइन लैंग्वेज और स्पोर्टी एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से तैयार किया गया है, जो इसे सड़क पर एक अलग पहचान देता है. इसमें फुल LED मैट्रिक्स हेडलैंप्स, LED टेललाइट्स विद डायनामिक इंडिकेटर्स और ग्लॉसी ब्लैक एक्सेंट्स दिए गए हैं, जो इसे एक प्रीमियम टच देते हैं. कार में लगे 19-इंच Elias एंथ्रासाइट अलॉय व्हील्स और लो-प्रोफाइल स्पोर्ट्स टायर इसे और भी डायनामिक लुक देते हैं.
  •  
  • डायमेंशन की बात करें तो Octavia RS 2025 की लंबाई 4,709 मिमी, चौड़ाई 1,829 मिमी और ऊंचाई 1,457 मिमी है, जबकि इसका व्हीलबेस 2,677 मिमी है. इस कार में 600 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है, जिसे पीछे की सीटों को फोल्ड करके 1,555 लीटर तक बढ़ाया जा सकता है. ये डिजाइन और स्पेस का बेहतर कॉम्बिनेशन है..

लग्जरी इंटीरियर और कम्फर्ट फीचर्स

  • Skoda Octavia RS 2025 का इंटीरियर बेहद लग्जरी और स्पोर्टी फीलिंग से भरपूर है. इसमें Suedia और लेदर अपहोल्स्ट्री के साथ रेड स्टिचिंग दी गई है, जो स्पोर्ट्स कैरेक्टर को और उभारती है. कार की स्पोर्ट्स सीट्स मेमोरी, हीटिंग और मसाज फंक्शन जैसी सुविधाओं के साथ आती हैं, जो लंबी ड्राइव के दौरान आराम देती हैं. इसके अलावा, कार में वर्चुअल कॉकपिट डिस्प्ले, 32.77 सेमी का हाई-डेफिनिशन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, थ्री-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और वायरलेस चार्जिंग जैसे कई प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं. 

सेफ्टी और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी

  • Skoda ने Octavia RS 2025 को अपनी सेगमेंट की सबसे सुरक्षित कारों में से एक बनाया है. इसमें 10 एयरबैग्स, ADAS सूट (जिसमें Adaptive Cruise Control, Automatic Emergency Braking, Lane Assist और Park Assist जैसी तकनीकें शामिल हैं) और 360° एरिया व्यू कैमरा दिए गए हैं. कार में हेड-अप डिस्प्ले (HUD) और ISOFIX माउंट्स जैसे फीचर्स भी मौजूद हैं, जो ड्राइविंग और पैसेंजर सेफ्टी दोनों को बेहतर बनाते हैं. 

इंजन, परफॉर्मेंस और ड्राइविंग डायनेमिक्स

  • नई Skoda Octavia RS 2025 में लगा 2.0-लीटर TSI टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन इसे असली “ड्राइवर की कार” बनाता है. ये इंजन 195 kW (265 PS) की दमदार पावर और 370 Nm टॉर्क जनरेट करता है. ये कार 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार सिर्फ 6.4 सेकंड में पकड़ लेती है, जबकि इसकी टॉप स्पीड 250 किमी/घंटा (इलेक्ट्रॉनिकली लिमिटेड) है. इसमें 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, स्पोर्ट्स सस्पेंशन, प्रोग्रेसिव स्टीयरिंग सिस्टम और एडवांस्ड चेसिस कंट्रोल जैसी तकनीकें दी गई हैं, जो हर ड्राइव को स्मूद बनाती हैं. ग्राहकों के लिए ये कार Mamba Green, Candy White, Race Blue, Magic Black और Velvet Red जैसे पांच अट्रैक्टिव कलर ऑप्शन्स में उपलब्ध है.

Published at : 17 Oct 2025 02:39 PM (IST)
Tags :
Skoda Auto News Skoda Auto India Skoda Octavia RS 2025
