Royal Enfield फैंस के लिए Good News: जल्द लॉन्च हो सकती है नई Guerrilla 450, इन बाइक्स को देगी टक्कर

Royal Enfield Guerrilla 450: रायल एनफील्ड जल्द ही गुरिल्ला 450 का नया अपडेटेड मॉडल लॉन्च कर सकती है. आइए इसके फीचर्स, इंजन, कीमत और नए कलर ऑप्शन के बारे में विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 08 Mar 2026 07:09 AM (IST)
Preferred Sources

रॉयल एनफील्ड के चाहने वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है. कंपनी अपनी पॉपुलर बाइक गुरिल्ला 450 का नया अपडेटेड मॉडल भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. जानकारी के अनुसार यह बाइक मार्च 2026 के अंत तक बाजार में आ सकती है. इस बाइक में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, जिससे राइडिंग का एक्सपीरियंस पहले से बेहतर हो सकता है. गुरिल्ला 450 पहले ही युवाओं के बीच काफी पसंद की जाती है. आइए इस बाइक की फीचर्स और नए अपडेट पर नजर डालते हैं.

बाइक में मिल सकते हैं नए अपडेट

हालांकि कंपनी ने अभी तक इस अपडेट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इसमें गियरबॉक्स में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं. इससे बाइक चलाते समय गियर बदलना आसान हो सकता है और राइड ज्यादा आरामदायक बन सकती है. इससे पहले कंपनी ने हंटर 350 के अपडेटेड मॉडल में भी इसी तरह के बदलाव किए थे. इसलिए माना जा रहा है कि गुरिल्ला 450 में भी ऐसा ही सुधार देखने को मिल सकता है

नए कलर ऑप्शन में भी आएगी बाइक

अपडेटेड मॉडल में कंपनी बाइक के नए कलर ऑप्शन भी जोड़ सकती है, जिससे इसका लुक और भी शानदार हो जाएगा. अभी यह बाइक ब्रावा ब्लू, शैडो ऐश, पेइक्स ब्रॉन्ज, स्मोक सिल्वर, प्लाया ब्लैक और गोल्ड डिप जैसे रंगों में मिलती है. इसकी शुरुआती कीमत करीब 2.56 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है. नए मॉडल में भी कीमत लगभग इसी के आसपास रहने की उम्मीद है.

दमदार इंजन और अच्छे फीचर्स

रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450 में 452 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन दिया गया है, जिसे शेर्पा इंजन कहा जाता है. यही इंजन हिमालयन 450 में भी मिलता है. यह इंजन करीब 40 हॉर्स पावर और 40 एनएम टॉर्क जनरेट करता है. इसमें राइड-बाय-वायर सिस्टम और दो राइडिंग मोड भी दिए गए हैं. बाइक में 6 स्पीड गियरबॉक्स मिलता है, जिससे लंबी दूरी की राइड आराम से की जा सकती है.

सेफ्टी और सस्पेंशन सिस्टम

इस बाइक में आगे की तरफ 43 मिमी टेलीस्कोपिक फोर्क दिए गए हैं, जो 140 मिमी तक का व्हील ट्रैवल देते हैं. वहीं पीछे की तरफ मोनो शॉक सस्पेंशन मिलता है, जो 150 मिमी का ट्रैवल देता है. ब्रेकिंग के लिए आगे 310 मिमी डिस्क ब्रेक और पीछे 270 मिमी डिस्क ब्रेक दिया गया है. इसके साथ बाइक में डुअल चैनल ABS भी मिलता है, जो सेफ्टी को और बेहतर बनाता है. बाइक में 17 इंच के पहिए दिए गए हैं, जिससे सड़क पर पकड़ अच्छी रहती है.

नई Royal Enfield Guerrilla 450 भारतीय बाजार में 400–500cc सेगमेंट की बाइक्स को टक्कर देती है. इसका सीधा मुकाबला Triumph Speed 400 से है, जबकि यह Harley-Davidson X440, Hero Mavrick 440 और Husqvarna Svartpilen 401 को भी चुनौती देती है.

Published at : 08 Mar 2026 07:09 AM (IST)
Royal Enfield Auto News Royal Enfield Bikes Guerrilla 450 Royal Enfield Guerrilla 450
Embed widget