GST 2.0 के बाद सस्ती हुई बाइक्स, Splendor Plus और Shine 100 DX में कौन है सबसे किफायती?

नए GST 2.0 नियमों के लागू होने के बाद 350cc से कम इंजन क्षमता वाली बाइक्स अब पहले से ज्यादा किफायती हो गई हैं. खासकर Hero Splendor Plus और Honda Shine 100 DX जैसी पॉपुलर कम्यूटर बाइक्स अब नई कीमतों के साथ बाजार में और भी सस्ती हो गई हैं. आइए दोनों मॉडल्स की कीमत, इंजन और फीचर्स के बारे में विस्तार से जानते हैं.

किफायती कीमत में Hero Splendor Plus

Hero Splendor Plus भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक्स में से एक है और अब GST 2.0 लागू होने के बाद यह और सस्ती हो गई है. कंपनी ने इसकी कीमत में 6,820 तक की कटौती की है. अब इस बाइक की शुरुआती कीमत 73,902 रुपए से शुरू होकर टॉप वेरिएंट के लिए 80,471 रुपए (एक्स-शोरूम) तक जाती है. Splendor Plus अब तीन वेरिएंट्स- Standard, Xtec और Xtec 2.0 में उपलब्ध है. इनमें से Xtec 2.0 सबसे एडवांस मॉडल है, जिसमें एलईडी हेडलाइट, एलसीडी डिजिटल डिस्प्ले और फ्रंट डिस्क ब्रेक जैसे फीचर्स शामिल हैं.



इस बाइक में 97.2cc सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन दिया गया है जो 8hp पावर और 8Nm टॉर्क जनरेट करता है. यह इंजन 4-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है. अपनी बेहतरीन माइलेज, लो मेंटेनेंस कॉस्ट और विश्वसनीयता के कारण Splendor Plus लंबे समय से भारतीय ग्राहकों की पहली पसंद बनी हुई है.

Honda Shine 100 DX

Honda Shine 100 DX भी GST 2.0 के बाद पहले से सस्ती हो गई है. कंपनी ने इसकी कीमत में 5,265 तक की कटौती की है. अब इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट की कीमत 63,191 रुपए और DX वेरिएंट की कीमत 69,694 रुपए (एक्स-शोरूम) हो गई है. पहले यह मॉडल 74,959 रुपए में उपलब्ध था, यानी अब यह लगभग 5,000 सस्ता हो गया है. इस बाइक में 98.9cc सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन दिया गया है, जो 7.38hp की पावर और 8.05Nm का टॉर्क जनरेट करता है. Shine 100 DX भी 4-स्पीड गियरबॉक्स से लैस है.





Honda ने इस बाइक में कई बेहतर फीचर्स जोड़े हैं, जैसे LCD डैशबोर्ड, क्रोम एक्सेंट, स्पोर्टी ग्राफिक्स और बड़ा फ्यूल टैंक. इन सबके कारण यह बाइक अपने सेगमेंट में एक प्रीमियम लुक और फील देती है, जबकि इसकी कीमत बेहद किफायती है.

कौन है बेहतर डील?

अगर केवल कीमत की बात करें तो Honda Shine 100 DX, Hero Splendor Plus से करीब 4,200 सस्ती है. लेकिन फीचर्स और राइडिंग कम्फर्ट के मामले में Splendor Plus Shine DX से आगे नजर आती है. Splendor Plus में जहां LED हेडलाइट, डिजिटल डिस्प्ले, और बेहतर सस्पेंशन क्वालिटी जैसे फीचर्स हैं, वहीं इसका इंजन भी सालों से विश्वसनीय साबित हुआ है. दूसरी ओर, Shine 100 DX अपने हल्के वजन, आरामदायक सस्पेंशन और बेहतर प्रदर्शन के कारण बजट सेगमेंट में मजबूत विकल्प बनती है.





अगर आप एक सस्ती, सिंपल और माइलेज-केंद्रित बाइक खरीदना चाहते हैं, तो Honda Shine 100 DX एक बेहतर विकल्प है,लेकिन अगर आप थोड़ा ज्यादै प्रीमियम अनुभव और लंबे समय तक भरोसेमंद परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो Hero Splendor Plus ज्यादा वैल्यू ऑफर करती है.

