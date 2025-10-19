एक्सप्लोरर
दिवाली पर स्कोडा, मारुति और हुंडई की गाड़ियों पर आया डिस्काउंट, मिलेगा 2.25 लाख तक का फायदा
दिवाली 2025 पर स्कोडा, मारुति, हुंडई और होंडा जैसी कंपनियां अपनी कारों पर 2.25 लाख रुपए तक के जबरदस्त डिस्काउंट दे रही हैं. आइए जानें किन सेडान कारों पर सबसे बेहतरीन फेस्टिव ऑफर मिल रहे हैं.
दिवाली 2025 पर कई ऑटो कंपनियां इसी मौके पर अपने ग्राहकों को लुभाने के लिए साल के सबसे बड़े डिस्काउंट और ऑफर लेकर आती हैं. इस बार भी बड़ी कंपनियों ने सेडान कारों पर शानदार फेस्टिव डिस्काउंट की घोषणा की है. खास बात यह है कि Volkswagen Virtus और Skoda Slavia जैसी प्रीमियम कारों पर 1.50 लाख रुपए से लेकर 2.25 लाख रुपए तक का जबरदस्त फायदा मिल रहा है.
Tata Tigor
- टाटा मोटर्स इस फेस्टिव सीजन में अपनी लोकप्रिय सेडान Tigor पर 30,000 रुपए तक का फायदा दे रही है. इसकी कीमत 5.49 लाख रुपए से 8.74 लाख रुपए के बीच है. इस कार में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है जो 86hp की पावर देता है. इसमें 5-स्पीड मैनुअल और AMT दोनों गियरबॉक्स विकल्प मौजूद हैं.
Hyundai Aura
- Hyundai Aura पर ग्राहकों को इस दिवाली 43,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है. इसमें 83hp वाला 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 5-स्पीड मैनुअल या AMT गियरबॉक्स के साथ आता है. कुछ वेरिएंट्स में फैक्ट्री-फिटेड CNG किट का विकल्प भी है. इसकी कीमत 5.98 लाख रुपए से 8.42 लाख रुपए तक है.
Maruti Suzuki Ciaz
- Maruti Suzuki Ciaz का प्रोडक्शन अब बंद हो गया है, लेकिन कुछ डीलर्स के पास इसका स्टॉक अब भी मौजूद है. इस दिवाली Ciaz पर ग्राहकों को 45,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है. इस कार में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 105hp की पावर जनरेट करता है. यह 5-स्पीड मैनुअल और 4-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दोनों में उपलब्ध है. कीमत 9.09 लाख रुपए से 11.88 लाख रुपए के बीच है.
Honda Amaze
- Honda Amaze इस बार भी शानदार ऑफर के साथ बाजार में है. कंपनी ने नई Amaze पर 68,000 रुपए तक का ऑफर दिया है, जबकि पुराने सेकेंड-जेनरेशन मॉडल पर 98,000 रुपए तक की बचत मिल रही है. दोनों ही वर्जन में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन है जो 90hp की पावर देता है. पुरानी Amaze की कीमत 6.98 लाख रुपए से 7.80 लाख रुपए तक है जबकि नई Amaze 7.41 लाख रुपए से 9.99 लाख रुपए तक मिल रही है.
Volkswagen Virtus
- Volkswagen Virtus इस फेस्टिव सीजन में ग्राहकों को 1.50 लाख रुपए तक का फायदा दे रही है. इसमें दो टर्बो पेट्रोल इंजन – 115hp का 1.0-लीटर और 150hp का 1.5-लीटर इंजन शामिल है. दोनों इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स स्टैंडर्ड है, जबकि 1.0-लीटर इंजन में 6-स्पीड ऑटोमैटिक और 1.5-लीटर इंजन में 7-स्पीड DCT गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है. इसकी कीमत 11.16 लाख रुपए से 18.73 लाख रुपए तक है.
Skoda Slavia
- Skoda Slavia पर कंपनी 2.25 लाख रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है. इसमें Virtus जैसे ही 1.0-लीटर और 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलते हैं, लेकिन 1.5-लीटर इंजन के साथ केवल ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प है. कीमत 9.99 लाख रुपए से 17.69 लाख रुपए के बीच है. बेहतर बिल्ड क्वालिटी, शानदार डिजाइन की वजह से यह ग्राहकों की पसंदीदा कार बन रही है.
