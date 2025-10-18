एक्सप्लोरर
Dhanteras पर कार खरीदने का कर रहे प्लान? 6 लाख के बजट में मिलेंगी Tata से लेकर Renault की दमदार कारें
धनतेरस 2025 पर नई कार खरीदने का प्लान है? आइए 6 लाख रुपये तक में मिलने वाली 5 सीटर SUV और 7 सीटर -Tata Punch से लेकर Renault Triber जैसी कारों के फीचर्स ऐर कीमत पर नजर डालते हैं.
फेस्टिवल सीजन हमेशा से भारत में नई गाड़ियों की खरीद के लिए शुभ माना जाता है. खासतौर पर धनतेरस और दीवाली के मौके पर लाखों लोग नई कार खरीदते हैं. अगर आपका बजट 6 लाख रुपये तक का है, तो ये समय आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है. दरअसल, इस साल कई कंपनियों ने अपनी किफायती 5 सीटर SUVs और 7 सीटर फैमिली कारों को बेहतर फीचर्स और अपडेटेड डिजाइन के साथ लॉन्च किया है. आइए उन कारों के बारे में जानते हैं, जो 6 लाख के अंदर आती हैं.
Hyundai Exter
- अगर आप एक ऐसी SUV चाहते हैं जो स्टाइलिश भी हो और बजट में भी फिट बैठे, तो Hyundai Exter एक शानदार विकल्प है. यह मिनी SUV अपने प्रीमियम लुक, एडवांस फीचर्स और खुले केबिन स्पेस के लिए जानी जाती है. इसकी कीमत 5.68 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है और यह पेट्रोल व सीएनजी दोनों ऑप्शन में उपलब्ध है.
Tata Punch
- Tata Punch भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली किफायती SUV बन चुकी है. सितंबर महीने में यह देश की पांचवीं सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही. Punch को उसकी मजबूत बॉडी, भरोसेमंद परफॉर्मेंस, और दमदार डिजाइन के लिए खूब सराहा जाता है. इसकी कीमत 5.50 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है और यह भी पेट्रोल और सीएनजी वेरिएंट्स में आती है.
Maruti Suzuki Eeco
- अगर आपका परिवार बड़ा है और आप कम कीमत में ज्यादा सीटिंग कैपेसिटी वाली कार ढूंढ रहे हैं, तो Maruti Suzuki Eeco आपके लिए एकदम सही विकल्प है. यह वैन अपनी विश्वसनीयता, बेहतरीन माइलेज, और कम मेंटेनेंस के लिए जानी जाती है. इसकी कीमत 5.47 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. यह उन परिवारों के लिए परफेक्ट है जिन्हें रोजमर्रा की यात्रा के लिए 6-सीटर कार चाहिए, लेकिन बजट सीमित है.
Nissan Magnite
- Nissan Magnite भारतीय बाजार में एक कॉम्पैक्ट SUV के रूप में तेजी से लोकप्रिय हुई है. इसका डिजाइन बोल्ड और मॉडर्न है, और इसमें कई एडवांस फीचर्स दिए गए हैं जो इस कीमत में बहुत आकर्षक हैं. इसकी कीमत 5.62 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. Magnite में अच्छा ग्राउंड क्लीयरेंस, आरामदायक सीटिंग, और प्रीमियम इंटीरियर मिलता है. अगर आप एक स्टाइलिश और वैल्यू-फॉर-मनी SUV चाहते हैं, तो यह आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है.
Renault Kiger
- Renault Kiger भारतीय बाजार में अपनी बेहतर डिजाइन और किफायती कीमत के लिए जानी जाती है. जीएसटी में कटौती के बाद यह SUV और भी सस्ती हो गई है. इसकी कीमत 5.76 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. Kiger का मॉडर्न और यूथफुल डिजाइन युवाओं को खासा पसंद आता है. यह कार उन लोगों के लिए है जो स्टाइल और परफॉर्मेंस दोनों चाहते हैं, वो भी बजट में.
Renault Triber
- अगर आप 7-सीटर फैमिली कार की तलाश में हैं, तो Renault Triber आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है. यह कार बड़े परिवारों के लिए एकदम सही है क्योंकि इसमें काफी स्पेस, आरामदायक सीटें, और आकर्षक डिजाइन मिलता है. इसकी कीमत 5.76 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. हाल ही में लॉन्च हुआ इसका अपडेटेड मॉडल अब और भी प्रीमियम लुक्स और बेहतर फीचर्स के साथ आता है.
आपके लिए कौन सी कार है सबसे सही?
- अगर आप एक छोटी लेकिन स्टाइलिश SUV चाहते हैं, तो Tata Punch और Hyundai Exter बेहतरीन विकल्प हैं. अगर आपकी जरूरत 7-सीटर फैमिली कार की है, तो Renault Triber या Maruti Suzuki Eeco आपके लिए सही रहेंगी. वहीं, अगर आप मॉडर्न डिजाइन और एडवांस फीचर्स चाहते हैं, तो Nissan Magnite और Renault Kiger आपके लिए परफेक्ट विकल्प हैं.
यह भी पढ़ें:-
GST कट के बाद कितनी EMI पर मिल रही Toyota Fortuner? इन गाड़ियों को देती है टक्कर
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, ऑटो और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'ये शांति के हित में नहीं', केंद्र सरकार के इस फैसले पर भड़कीं ममता बनर्जी, PM मोदी को लिख दी चिट्ठी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी
विश्व
'सेना को बदला लेने से रोक रखा है', पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक पर बोला अफगानिस्तान, दोहा में शांति वार्ता तय
क्रिकेट
राशिद खान ने तोड़े PSL से रिश्ते! अफगानिस्तान बोर्ड का भी PAK पर एक्शन; 3 क्रिकेटरों की मौत के बाद बड़ा फैसला
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ 126 / litre -15
New Delhi
Diesel Price Today₹ 88 / litre -57
New Delhi
Source: IOCL