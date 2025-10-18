फेस्टिवल सीजन हमेशा से भारत में नई गाड़ियों की खरीद के लिए शुभ माना जाता है. खासतौर पर धनतेरस और दीवाली के मौके पर लाखों लोग नई कार खरीदते हैं. अगर आपका बजट 6 लाख रुपये तक का है, तो ये समय आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है. दरअसल, इस साल कई कंपनियों ने अपनी किफायती 5 सीटर SUVs और 7 सीटर फैमिली कारों को बेहतर फीचर्स और अपडेटेड डिजाइन के साथ लॉन्च किया है. आइए उन कारों के बारे में जानते हैं, जो 6 लाख के अंदर आती हैं.

Hyundai Exter

अगर आप एक ऐसी SUV चाहते हैं जो स्टाइलिश भी हो और बजट में भी फिट बैठे, तो Hyundai Exter एक शानदार विकल्प है. यह मिनी SUV अपने प्रीमियम लुक, एडवांस फीचर्स और खुले केबिन स्पेस के लिए जानी जाती है. इसकी कीमत 5.68 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है और यह पेट्रोल व सीएनजी दोनों ऑप्शन में उपलब्ध है.

Tata Punch

Tata Punch भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली किफायती SUV बन चुकी है. सितंबर महीने में यह देश की पांचवीं सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही. Punch को उसकी मजबूत बॉडी, भरोसेमंद परफॉर्मेंस, और दमदार डिजाइन के लिए खूब सराहा जाता है. इसकी कीमत 5.50 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है और यह भी पेट्रोल और सीएनजी वेरिएंट्स में आती है.

Maruti Suzuki Eeco

अगर आपका परिवार बड़ा है और आप कम कीमत में ज्यादा सीटिंग कैपेसिटी वाली कार ढूंढ रहे हैं, तो Maruti Suzuki Eeco आपके लिए एकदम सही विकल्प है. यह वैन अपनी विश्वसनीयता, बेहतरीन माइलेज, और कम मेंटेनेंस के लिए जानी जाती है. इसकी कीमत 5.47 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. यह उन परिवारों के लिए परफेक्ट है जिन्हें रोजमर्रा की यात्रा के लिए 6-सीटर कार चाहिए, लेकिन बजट सीमित है.

Nissan Magnite

Nissan Magnite भारतीय बाजार में एक कॉम्पैक्ट SUV के रूप में तेजी से लोकप्रिय हुई है. इसका डिजाइन बोल्ड और मॉडर्न है, और इसमें कई एडवांस फीचर्स दिए गए हैं जो इस कीमत में बहुत आकर्षक हैं. इसकी कीमत 5.62 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. Magnite में अच्छा ग्राउंड क्लीयरेंस, आरामदायक सीटिंग, और प्रीमियम इंटीरियर मिलता है. अगर आप एक स्टाइलिश और वैल्यू-फॉर-मनी SUV चाहते हैं, तो यह आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है.

Renault Kiger

Renault Kiger भारतीय बाजार में अपनी बेहतर डिजाइन और किफायती कीमत के लिए जानी जाती है. जीएसटी में कटौती के बाद यह SUV और भी सस्ती हो गई है. इसकी कीमत 5.76 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. Kiger का मॉडर्न और यूथफुल डिजाइन युवाओं को खासा पसंद आता है. यह कार उन लोगों के लिए है जो स्टाइल और परफॉर्मेंस दोनों चाहते हैं, वो भी बजट में.

Renault Triber

अगर आप 7-सीटर फैमिली कार की तलाश में हैं, तो Renault Triber आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है. यह कार बड़े परिवारों के लिए एकदम सही है क्योंकि इसमें काफी स्पेस, आरामदायक सीटें, और आकर्षक डिजाइन मिलता है. इसकी कीमत 5.76 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. हाल ही में लॉन्च हुआ इसका अपडेटेड मॉडल अब और भी प्रीमियम लुक्स और बेहतर फीचर्स के साथ आता है.

आपके लिए कौन सी कार है सबसे सही?

अगर आप एक छोटी लेकिन स्टाइलिश SUV चाहते हैं, तो Tata Punch और Hyundai Exter बेहतरीन विकल्प हैं. अगर आपकी जरूरत 7-सीटर फैमिली कार की है, तो Renault Triber या Maruti Suzuki Eeco आपके लिए सही रहेंगी. वहीं, अगर आप मॉडर्न डिजाइन और एडवांस फीचर्स चाहते हैं, तो Nissan Magnite और Renault Kiger आपके लिए परफेक्ट विकल्प हैं.

