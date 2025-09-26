हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोSkoda Kylaq या Maruti Brezza: इंजन, फीचर्स और कीमत में कौन है बेस्ट SUV? खरीदने से पहले जानें सबकुछ

Skoda Kylaq या Maruti Brezza: इंजन, फीचर्स और कीमत में कौन है बेस्ट SUV? खरीदने से पहले जानें सबकुछ

Skoda Kylaq में कंपनी ने कई प्रीमियम फीचर्स दिए हैं. Maruti Brezza भी फीचर्स के मामले में पीछे नहीं है.आइए जानें इंजन, माइलेज, फीचर्स और कीमत के मामले में कौन सी SUV बेहतर है?

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 26 Sep 2025 09:35 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय बाजार में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट हमेशा से ग्राहकों का पसंदीदा रहा है. इस कैटेगरी में हर कंपनी अपने बेस्ट मॉडल उतार रही है. मारुति की ओर से Maruti Brezza लंबे समय से पॉपुलर है, जबकि Skoda Kylaq ने भी अच्छी पकड़ बनाई है. सवाल यह है कि इंजन, फीचर्स और कीमत के मामले में कौन-सी SUV ज्यादा बेहतर साबित हो सकती है. आइए विस्तार से जानते हैं.

इंजन और माइलेज की तुलना

  • Skoda Kylaq में 1.0-लीटर TSI इंजन दिया गया है, जो 85 किलोवाट पावर और 178 एनएम टॉर्क जनरेट करता है. इसमें 6-स्पीड मैनुअल और DCT ट्रांसमिशन के विकल्प मौजूद हैं. वहीं, Maruti Brezza में 1.5-लीटर K15C स्मार्ट हाइब्रिड इंजन मिलता है, जो 103.1 पीएस की पावर और 136.8 एनएम टॉर्क जनरेट करता है. इसमें 48 लीटर का फ्यूल टैंक है और मैनुअल गियरबॉक्स के साथ यह SUV 19.89 किमी/लीटर माइलेज देती है, जबकि ऑटोमैटिक वेरिएंट 19.80 किमी/लीटर माइलेज ऑफर करता है.

फीचर्स का मुकाबला

  • Skoda Kylaq में कंपनी ने कई प्रीमियम फीचर्स दिए हैं. इसमें शाइनी ब्लैक फ्रंट ग्रिल, 17-इंच अलॉय व्हील्स, एलईडी हेडलाइट्स और डीआरएल, एलईडी टेललाइट्स, ड्राइवर और को-ड्राइवर के लिए 6-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स और फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं. इसके साथ ही इसमें सिंगल पेन इलेक्ट्रिक सनरूफ, 20.32 सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस चार्जिंग और 25.6 सेमी इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे फीचर्स शामिल हैं.

  • Maruti Brezza भी फीचर्स के मामले में पीछे नहीं है. इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ, हेड-अप डिस्प्ले, 360-डिग्री कैमरा, 9-इंच SmartPlay Pro+ इंफोटेनमेंट सिस्टम, की-लेस एंट्री, रियर एसी वेंट्स, प्रोजेक्टर हेडलैंप और गियर शिफ्ट इंडिकेटर जैसी सुविधाएं दी गई हैं.

सेफ्टी फीचर्स में किसका पलड़ा भारी?

  • Skoda Kylaq सुरक्षा के मामले में 25 से ज्यादा एक्टिव और पैसिव सेफ्टी फीचर्स ऑफर करती है. इसमें 6 एयरबैग, ESC, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक, मल्टी-कोलिजन ब्रेक और ब्रेक डिस्क वाइपिंग जैसे एडवांस फीचर्स शामिल हैं. वहीं, Maruti Brezza में ESP, हिल-होल्ड असिस्ट, 6 एयरबैग, रियर-व्यू कैमरा, रिवर्स पार्किंग सेंसर, हाई-स्पीड अलर्ट, इंजन इमोबिलाइजर, ISOFIX चाइल्ड एंकरेज, सेंट्रल लॉकिंग और रियर डिफॉगर जैसे फीचर्स मिलते हैं.

कीमत में अंतर

  • Skoda Kylaq की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.54 लाख है और इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 12.79 लाख तक जाती है. दूसरी ओर, Maruti Brezza की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 8.26 लाख रुपये है और इसका टॉप वेरिएंट 12.86 लाख तक उपलब्ध है.

किसे खरीदना है बेहतर?

  • अगर आप ज्यादा पावर और फीचर-रिच SUV चाहते हैं तो Skoda Kylaq आपके लिए एक प्रीमियम विकल्प है. वहीं अगर आप हाई माइलेज,हाइब्रिड इंजन और मारुति की अफोर्डेबल आफ्टर-सेल्स सर्विस चाहते हैं तो Maruti Brezza आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है.

Published at : 26 Sep 2025 09:35 AM (IST)
