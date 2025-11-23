हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
नए अवतार में आया Meteor 350 का Special Edition, जानें फीचर्स और कीमत

नए अवतार में आया Meteor 350 का Special Edition, जानें फीचर्स और कीमत

Royal Enfield ने गोवा Motoverse 2025 में Meteor 350 का नया Sundowner Orange Special Edition लॉन्च किया है, जिसमें नए फीचर्स और टूरिंग एक्सेसरीज शामिल हैं. आइए विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 23 Nov 2025 10:25 AM (IST)
Preferred Sources

Motoverse 2025 इवेंट के दौरान Royal Enfield ने अपनी पॉपुलर क्रूजर बाइक Meteor 350 का स्पेशल एडिशन Sundowner Orange रंग में पेश किया है. ये नया कलर काफी ब्राइट और अट्रैक्टिव दिखता है, जिसे खास तौर पर टूरिंग पसंद करने वाले राइडर्स के लिए डिजाइन किया गया है. इस एडिशन में कंपनी ने कई ऐसे फीचर्स दिए हैं, जो पहले आपको अलग से खरीदने पड़ते थे. अब यह बाइक फैक्ट्री फिटेड डीलक्स टूरिंग सीट के साथ आती है. आइए विस्तार से जानते हैं.

  • Meteor 350 के स्पेशल एडिशन में ट्रिपर नेविगेशन पॉड भी शामिल किया गया है, जो रास्तों की इंफॉर्मेशन देता है. बाइक में छोटा फ्लाईस्क्रीन लगाया गया है, जो हवा के दबाव को कम करता है और पैसेंजर के लिए बैकरेस्ट दिया गया है जिससे पीछे बैठने वाले को ज्यादा सपोर्ट मिलता है. इसके अलावा LED हेडलैंप, एल्युमीनियम ट्यूबलेस स्पोक व्हील, एडजस्टेबल लीवर, स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच और USB Type-C फास्ट चार्जिंग पोर्ट जैसे फीचर्स इसे और भी प्रीमियम बनाते हैं.

इंजन और परफॉर्मेंस में क्या है खास?

  • Meteor 350 के इस स्पेशल एडिशन में कंपनी ने इंजन में कोई बदलाव नहीं किया है. इसमें वही 349cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलता है जो 20.2 hp की पावर और 27 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इंजन को 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है, जो शहर और हाईवे दोनों जगह स्मूद राइड देता है. सस्पेंशन, ब्रेकिंग और चेसिस भी स्टैंडर्ड मॉडल जैसा ही है, इसलिए यह बाइक पहले की तरह स्टेबल और आरामदायक राइड देती है.

कीमत और मुकाबला

Royal Enfield ने Meteor 350 के इस Special Edition की कीमत 2,18,882 (एक्स-शोरूम) रखी है. इसकी बुकिंग 22 नवंबर 2025 से शुरू हो गई है. ये स्टैंडर्ड मॉडल से करीब 27,649 महंगा है, लेकिन दिए गए एक्स्ट्रा फीचर्स को देखते हुए यह कीमत काफी बैलेंस्ड लगती है. अगर आप 2.5 लाख रुपये से कम कीमत में दूसरी बाइक्स देख रहे हैं, तो इस सेगमेंट में KTM 250 Duke, Triumph Speed T4, TVS Apache RTR 310 और Triumph Speed 400 जैसी पॉपुलर बाइक्स भी उपलब्ध हैं.

Published at : 23 Nov 2025 10:23 AM (IST)
Royal Enfield Meteor 350 Special Edition Meteor 350 Sundowner Orange Royal Enfield Cruiser Bike Meteor 350 Price
