Amazon पर सिर्फ इतने रुपये की मिल रही Royal Enfield Hunter 350, जानिए किन बाइक्स को देती है टक्कर?

Amazon पर सिर्फ इतने रुपये की मिल रही Royal Enfield Hunter 350, जानिए किन बाइक्स को देती है टक्कर?

Royal Enfield Hunter 350: रॉयल एनफील्ड हंटर 350 का माइलेज करीब 36 से 40 किलोमीटर प्रति लीटर तक का है, जो इसकी कैटेगरी में काफी बेहतर माना जाता है. आइए डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 15 Oct 2025 04:14 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आप इस दिवाली रॉयल एनफील्ड हंटर 350 खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम आ सकती है. दरअसल, यह मोटरसाइकिल अब Amazon पर भी मिल रही है, जिसपर शानदार डिस्काउंट के साथ ही No Cost EMI जैसे बेनिफिट्स का फायदा भी उठाया जा सकता है. आइए इस बाइक की कीमत और खासियत के बारे में जानते  हैं. 

Royal Enfield अमेजन इंडिया के साथ हाथ मिलाकर अपनी पॉपुलर 350cc रेंज को ऑनलाइन बेच रही है. इसके तहत आप हंटर को 4 हजार 999 रुपये की बुकिंग अमाउंट में घर बैठे मंगा सकते हैं . इस बाइक की एक्स-शोरूम कीमत 1.37 लाख रुपये से शुरू होकर 1.66 लाख रुपये तक जाती है. 

Amazon पर फेस्टिव सीजन में रॉयल एनफील्ड हंटर 350 के कुछ वैरिएंट्स पर 10 हजार रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है. इसके अलावा चुनिंदा क्रेडिट कार्ड यूजर्स को नो-कॉस्ट EMI और एक्सचेंज ऑफर का फायदा भी मिलने वाला है. 

रॉयल एनफील्ड हंटर 350 का इंजन

Royal Enfield Hunter 350 के इंजन की बात की जाए तो हंटर 350 में 349cc J-सीरीज एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलता है. ये पावरट्रेन 20.2 बीएचपी और 27 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है. ये इंजन 5-स्पीड गियरबॉक्स और स्लिप असिस्ट क्लच के साथ मिलता है. इस नए कलर एडिशन की बुकिंग रॉयल एनफील्ड डीलरशिप, ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप के माध्यम से शुरू हो चुकी है.

अगर राइवल बाइक्स की बात की जाए तो रॉयल एनफील्ड हंटर 350 टीवीएस रोनिन, होंडा Honda H'ness CB350/CB350 RS जैसी रेट्रो स्टाइल बाइक्स को कड़ी टक्कर देती हैं. इसके अलावा जावा 42 और बुलेट 350 भी इसकी राइवल्स हैं, हालांकि जावा 42 थोड़ी महंगी है. 

रॉयल एनफील्ड हंटर 350 का माइलेज

रॉयल एनफील्ड हंटर 350 का माइलेज करीब 36 से 40 किलोमीटर प्रति लीटर तक का है, जो इसकी कैटेगरी में काफी बेहतर माना जाता है. यह बाइक अपने हल्के वजन और छोटे व्हीलबेस के चलते सिटी ट्रैफिक में आसानी से कंट्रोल होती है.  

'10 रुपये का बिस्किट' से मशहूर शादाब जकाती ने खरीदी Scorpio N, GST कट के बाद मिल रही इतनी सस्ती 

Published at : 15 Oct 2025 04:14 PM (IST)
