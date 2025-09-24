हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोGST कटौती के बाद अब कितनी रह गई Honda Amaze की कीमत? जानिए किन गाड़ियों को देती है टक्कर

GST कटौती के बाद अब कितनी रह गई Honda Amaze की कीमत? जानिए किन गाड़ियों को देती है टक्कर

भारत में नई GST 2.0 रेट लागू होने के बाद ADAS फीचर वाली Honda Amaze अब और किफायती हो गई है. इसका सीधा मुकाबला Maruti Dzire से होता है. आइए इसकी नई कीमत और फीचर्स के बारे में जान लेते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 24 Sep 2025 12:27 PM (IST)
भारत की सबसे किफायती ADAS तकनीक वाली कार Honda Amaze अब और सस्ती हो गई है. नई GST 2.0 रेट लागू होने के बाद इसकी कीमतों में 1,20,000 रुपये तक की कटौती की गई है. बेस वेरिएंट S MT (Old Gen), जो पहले 7,62,800 में बिक रहा था, अब घटकर सिर्फ 6,97,700 एक्स-शोरूम रह गया है. यानी ग्राहकों को अब पहले की तुलना में 65,100 की सीधी बचत हो रही है. Honda Amaze का सीधा मुकाबला Maruti Dzire से है. आइए विस्तार से जानते हैं.

इंटीरियर में प्रीमियम और मॉडर्न टच

  • Honda Amaze का केबिन अब और भी प्रीमियम फील देता है. इसमें बेहतर क्वालिटी मैटेरियल का इस्तेमाल किया गया है. अंदर आते ही इसके 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम पर नजर जाती है, जो Android Auto और Apple CarPlay सपोर्ट करता है. इसके साथ ही ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, कीलेस एंट्री और पुश-बटन स्टार्ट जैसे फीचर्स इसे मॉडर्न और कंविनियंट बनाते हैं. इसके अलावा, इसमें 420 लीटर का बड़ा बूट स्पेस दिया गया है, जो सामान रखने के लिए काफी है.

सेफ्टी फीचर्स

  • Honda Amaze को भारत की सबसे सस्ती ADAS (Honda Sensing) वाली कार कहा जाता है. इसमें लेन-कीपिंग असिस्ट, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल और कोलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसके अलावा, कार में 6 एयरबैग, ABS के साथ EBD, रियर-पार्किंग सेंसर, रियर-व्यू कैमरा और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स जैसी सेफ्टी फीचर्स दी गई हैं. यही वजह है कि यह सेगमेंट में सबसे सुरक्षित  सेडान में गिनी जाती है.

इंजन और परफॉर्मेंस

  • नई Honda Amaze में 1.2-लीटर i-VTEC पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 89 bhp पावर और 110 Nm टॉर्क जनरेट करता है. यह इंजन अब E20 फ्यूल स्टैंडर्ड के अनुरूप है. ग्राहकों के लिए यह कार 5-स्पीड मैनुअल और 7-स्टेप CVT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दोनों विकल्पों में उपलब्ध है. कुछ वेरिएंट्स में अब भी 1.5-लीटर i-DTEC डीजल इंजन मिलता है, जो 100 PS पावर और 200 Nm टॉर्क के साथ बेहतर परफॉर्मेंस देता है.

माइलेज

  • Honda Amaze माइलेज के मामले में भी ग्राहकों को काफी पसंद आती है. इसका पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट 18 से 19 kmpl तक का माइलेज देता है. पेट्रोल CVT वेरिएंट 18 से 24 kmpl तक का माइलेज ऑफर करता है. वहीं, डीजल वेरिएंट सबसे ज्यादा 24.7 kmpl का माइलेज देता है. 

किससे टक्कर देती है Honda Amaze?

बता दें कि Honda Amaze का भारतीय बाजार में सीधा मुकाबला Maruti Dzire, Hyundai Aura और Tata Tigor जैसी कॉम्पैक्ट सेडान से है. खासकर Maruti Dzire की कीमत में भी अब 87,700 तक की कटौती हुई है, जिससे इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6.25 लाख हो गई है. दोनों ही कारें अब पहले से ज्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन बन गई हैं. ऐसे में, कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में ग्राहकों के पास अब पहले से ज्यादा बेहतर विकल्प मौजूद हैं.

Published at : 24 Sep 2025 12:27 PM (IST)
