नई नवेली Bullet 650 या Classic 650, कौन-सी बाइक डिजाइन और फीचर्स के मामले में आगे? यहां जानें

अगर आप दमदार इंजन, क्लासिक लुक और आरामदायक राइडिंग वाली मोटरसाइकिल खरीदने की सोच रहे हैं तो Royal Enfield Bullet 650 और Royal Enfield Classic 650 आपके लिए बेस्ट ऑप्शन्स हो सकते हैं. दोनों बाइकों में कंपनी का पॉपुलर 650cc ट्विन-सिलेंडर इंजन मिलता है. आइए दोनों बाइक के डिजाइन और फीचर्स के बारे में जानते हैं.

Bullet 650 में वही पुराना क्लासिक और सिंपल लुक देखने को मिलता है, जिसके कारण Bullet दशकों से लोगों की पसंद बनी हुई है. इसका बॉडी डिजाइन, फ्यूल टैंक और राइडिंग स्टाइल पुराने Bullet मॉडल्स की याद दिलाती है. दूसरी तरफ Classic 650 को थोड़ा ज्यादा प्रीमियम और मॉडर्न अंदाज में तैयार किया गया है. इसमें क्लासिक डिजाइन के साथ बेहतर फिनिशिंग, ज्यादा आकर्षक स्टाइल और आधुनिक टच देखने को मिलता है.

कैसा है दोनों बाइक्स का इंजन?

इंजन की बात करें तो दोनों बाइक्स में लगभग 648cc पैरेलल-ट्विन इंजन दिया गया है. यह इंजन लगभग 47 हॉर्सपावर की ताकत और 52Nm के आसपास टॉर्क पैदा करता है. यही इंजन Royal Enfield की Interceptor 650 और Super Meteor 650 जैसी बाइकों में भी इस्तेमाल किया जाता है. इसका मतलब है कि दोनों बाइकों की परफॉर्मेंस काफी दमदार होगी और हाईवे राइडिंग के दौरान अच्छा फील मिलेगा. लंबी दूरी का सफर, स्मूद एक्सेलरेशन और बेहतर रिफाइनमेंट इन दोनों बाइकों की बड़ी खासियत मानी जाती है.

राइडिंग कम्फर्ट के मामले में Classic 650 थोड़ा ज्यादा प्रीमियम फील दे सकती है. इसमें सीटिंग पोजिशन, सस्पेंशन सेटअप और राइड क्वालिटी को आरामदायक बनाने पर ज्यादा ध्यान दिया गया है. वहीं Bullet 650 उन लोगों को ज्यादा पसंद आ सकती है जो मोटरसाइकिल फील और मजबूत रोड प्रेजेंस चाहते हैं. Bullet को ज्यादा रॉ और क्लासिक माना जाता है, जबकि Classic 650 में थोड़ा आराम देखने को मिलता है.

फीचर्स और माइलेज

फीचर्स की बात करें तो Classic 650 में कुछ ज्यादा सुविधाएं मिल सकती हैं, जैसे बेहतर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, प्रीमियम फिनिश और मॉडर्न तकनीक से जुड़े फीचर्स शामिल हैं. दोनों बाइक्स में सुरक्षा के लिए डिस्क ब्रेक, डुअल-चैनल ABS और अन्य जरूरी फीचर्स मिलते हैं.

माइलेज के मामले में दोनों बाइक्स में बहुत बड़ा अंतर नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि दोनों में लगभग एक जैसा इंजन इस्तेमाल किया गया है. ऐसे में कहा जा सकता है कि Bullet 650 उन ग्राहकों के लिए आकर्षक विकल्प बन सकती है जो 650cc इंजन की ताकत के साथ Bullet का अनुभव चाहते हैं और कम कीमत में बड़ी मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हैं.

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