हिंदी न्यूज़ऑटोअगर करोड़ों का टैक्स न दें तो भारत में कितनी होगी Rolls-Royce कार की कीमत? जानिए डिटेल्स

अगर करोड़ों का टैक्स न दें तो भारत में कितनी होगी Rolls-Royce कार की कीमत? जानिए डिटेल्स

Rolls Royce Phantom: रोल्स-रॉयस फैंटम में 6.7-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन लगा है. इस गाड़ी के इंजन के साथ में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जुड़ा हुआ है. गाड़ी में लगे इंजन से 563 bhp की पावर मिलती है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 01 Nov 2025 11:20 AM (IST)
Preferred Sources

दुनियाभर में जब भी लग्जरी कारों की बात की जाती है तो सबसे ऊपर रोल्स-रॉयस ब्रांड का नाम आता है. भारत में भी इस ब्रांड की गाड़ियों के चार मॉडल बिकते हैं. भारत में बिकने वाली इस ब्रांड की कारों में रोल्स-रॉयस फैंटम ऑटोमेकर्स की मोस्ट सेलिंग कार है. इस लग्जरी गाड़ी पर टैक्स भी काफी लगता है. अगर इस कार पर लगने वाले सभी टैक्स को हटा दिया जाए तो इस कार की कीमत में एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है.

रोल्स-रॉयस पर कितना लगता है टैक्स? 

रोल्स-रॉयस फैंटम की दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत 9.50 करोड़ रुपये है. गाड़ी पर लगने वाले टैक्स के बारे में बात करें तो इस कार पर TCS, रोड टैक्स, रोड सेफ्टी cess, इंश्योरेंस और बाकी चार्ज को जोड़ते हुए करोड़ों रुपये का टैक्स भरना होता है. इन सभी टैक्स के लगने से रोल्स-रॉयस फैंटम की ऑन-रोड कीमत 11.04 करोड़ रुपये तक पहुंच जाती है.

रोल्स-रॉयस फैंटम पर 9.50 लाख रुपये का TCS लगता है. इस लग्जरी कार पर सरकार 95 लाख रुपये का रोड टैक्स लगाती है. फैंटम पर 1.71 लाख रुपये का रोड सेफ्टी cess लगता है. इस गाड़ी का इंश्योरेंस कराने पर 47.50 लाख रुपये लग जाते हैं. वहीं गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराने पर 4,000 रुपये जाते हैं. इन सभी टैक्स और बाकी खर्चों के साथ इस गाड़ी पर टोटल 1.5 करोड़ रुपये का टैक्स लगता है.

रोल्स-रॉयस फैंटम के कैसे हैं फीचर्स? 

रोल्स-रॉयस फैंटम में 6.7-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन लगा है. इस गाड़ी के इंजन के साथ में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जुड़ा हुआ है. गाड़ी में लगे इंजन से 563 bhp की पावर मिलती है और 900 Nm का टॉर्क जनरेट होता है. ये कार 250 kmph की टॉप-स्पीड तक दौड़ सकती है. इस सेडान कार में 460 लीटर का बूट-स्पेस मिलता है. गाड़ी में 100 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी है. इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) के साथ 9 एयरबैग्स भी दिए गए हैं.

Published at : 01 Nov 2025 11:20 AM (IST)
