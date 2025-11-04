हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Land Cruiser से लेकर Fortuner तक, बिहार चुनाव 2025 में इन गाड़ियों का खूब क्रेज, जानें कीमत

Bihar Election 2025: बिहार चुनाव प्रचार के दौरान अलग-अलग लग्जरी कारों का काफिला दिखाई दे रहा है, जिनमें डिफेंडर से लेकर फॉर्च्यूनर तक कई गाड़ियों के नाम शामिल हैं. आइए कीमत जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 04 Nov 2025 01:46 PM (IST)
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के लिए वोटिंग के लिए नेताओं का प्रचार जारी है. ऐसे में सभी नेता जनता के लिए अलग-अलग तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं. इसके साथ ही सभी की नजरें उन लग्जरी कारों पर हैं, जिनसे नेता और सेलिब्रिटिज चुनाव प्रचार कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोज में अनंत सिंह की लैंड क्रूजर, खेसारी लाल यादव की डिफेंडर और सुरजभान सिंह जैसे नेताओं की टोयोटा फॉर्च्यूनर और महिंद्रा स्कॉर्पियो समेत कई गाड़ियां चुनाव प्रचार के दौरान देखी गई हैं. इन गाड़ियों की कीमत लाखों और करोड़ों रुपये में है.

नेता और सेलिब्रिटीज लग्जरी गाड़ियों में कर रहे चुनाव प्रचार

मोकामा सीट से JDU उम्मीदवार अनंत सिंह ने विधानसभा चुनाव से पहले बुलेटप्रूफ लैंड क्रूजर 300 खरीदी. इस गाड़ी की कीमत 3 करोड़ रुपये से ज्यादा है. इसके अलावा एक्टर और सिंगर खेसारी लाल यादव अपनी लैंड रोवर डिफेंडर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं. वहीं भोजपुरी स्टार पवन सिंह अपनी लैंड रोवर डिफेंडर पर नजर आते हैं. इसके साथ ही कुछ नेता टोयोटा फॉर्च्यूनर और महिंद्रा स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियों से भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं. कुछ नेता चुनाव प्रचार में लग्जरी बसों के साथ ही लग्जरी कैरेवन का भी चुनाव प्रचार में इस्तेमाल कर रहे हैं. 

कितनी है गाड़ियों की कीमत?

भारतीय बाजार में लैंड क्रूजर 300 की एक्स-शोरूम कीमत 2.16 करोड़ रुपये से शुरू होकर 2.25 करोड़ रुपये तक जाती है. ऑन-रोड कीमत के बाद यह गाड़ी और ज्यादा महंगी हो जाती है. अनंत सिंह की लैंड क्रूजर बुलेटप्रूफ होने के चलते महंगी है. इसके अलावा लैंड रोवर डिफेंडर की कीमत भारत में 2.78 करोड़ रुपये एक्स-शोरूम तक जाती है. टोयोटा फॉर्च्यूनर की बात की जाए तो इसकी कीमत 50 लाख रुपये एक्स-शोरूम तक जाती है. इसके साथ ही महिंद्रा स्कॉर्पियो की कीमत 15 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होकर 19.27 लाख रुपये तक जाती है. 

Suzuki ने नए अवतार में लॉन्च किया Access 125, CNG वेरिएंट में मिलता है इतना माइलेज 

 

 

Published at : 04 Nov 2025 01:46 PM (IST)
Tags :
Toyota Fortuner Mahindra Scorpio Land Cruiser Bihar Election 2025
