जल्द लॉन्च होगी Renault Kwid Facelift, कीमत करीब 4 लाख रुपये, जानिए किससे होगा मुकाबला?

GST कटौती के बाद Renault Kwid की शुरुआती कीमत 4,29,900 हो गई है. उम्मीद की जा रही है कि आने वाली Kwid Facelift भी इसी रेंज में लॉन्च होगी. यह कार भारतीय बाजार में सीधा मुकाबला Maruti Alto K10, Maruti S-Presso, Maruti Celerio और Tata Tiago जैसी किफायती हैचबैक से करेगी. आइए इसके फीचर्स और डिजाइन पर एक नजर डालते हैं.

नया डिजाइन

Renault Kwid Facelift का डिजाइन काफी हद तक यूरोप में बिकने वाली Dacia Spring EV से इंस्पायर्ड है. इसके फ्रंट में Y-शेप्ड LED DRLs और पेंटागोनल हैलोजन हेडलैंप दिए जाएंगे. क्लोज्ड ग्रिल डिजाइन, चौकोर व्हील आर्च और मोटी बॉडी क्लैडिंग इसके लुक को और दमदार बनाते हैं. नए स्टील व्हील कवर भी दिए गए हैं, जो Dacia Spring EV से मिलते-जुलते हैं. पीछे की तरफ Y-शेप्ड टेल लैंप और बीच में Renault का LOGO कार को पहले से ज्यादा प्रीमियम बनाएगा.

इंटीरियर और फीचर्स

Renault Kwid Facelift के केबिन में भी कई बदलाव किए जाएंगे. इसमें 10-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, नया 7-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और अपडेटेड स्टीयरिंग व्हील डिजाइन देखने को मिल सकता है. डुअल-टोन इंटीरियर और मॉडर्न फीचर्स इसके अंदरूनी लुक को और स्टाइलिश बनाएंगे. हालांकि 10-इंच की स्क्रीन प्रोडक्शन मॉडल में आएगी या नहीं, यह लॉन्च के बाद ही साफ होगा.

इंजन और पावर

अगर Renault Kwid Facelift को ICE वेरिएंट के रूप में पेश किया जाता है, तो इसमें मौजूदा 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन ही दिया जाएगा. यह इंजन 69 PS की पावर और 92.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसमें 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT ट्रांसमिशन का विकल्प मिलता है.

इसके अलावा Renault Kwid के लिए CNG विकल्प भी मौजूद है, लेकिन यह फैक्ट्री-फिट नहीं होता. इसे डीलर लेवल पर सरकार से अप्रूव्ड किट से इंस्टॉल कराया जाता है. CNG किट की कीमत लगभग 75,000 है.

बता दें कि नई Renault Kwid Facelift 2025 अपने लग्जरी डिजाइन और मॉडर्न फीचर्स की वजह से किफायती सेगमेंट में बड़ा बदलाव ला सकती है. लगभग 4 लाख की शुरुआती कीमत के साथ, यह भारतीय ग्राहकों के लिए एक स्टाइलिश और बजट-फ्रेंडली ऑप्शन साबित हो सकती है.

