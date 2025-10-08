150 Km रेंज और शानदार डिजाइन के साथ आ गई हल्की और स्मार्ट इलेक्ट्रिक कार, जानें फीचर्स और कीमत

फ्रांस की पॉपुलर ऑटो कंपनी Renault की Subsidiary ब्रांड Dacia ने इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में एक नया कॉन्सेप्ट (Dacia Hipster) पेश किया है. ये कार फिलहाल कॉन्सेप्ट स्टेज में है, लेकिन इसके डिजाइन, साइज और स्मार्ट फीचर्स ने ऑटोमोबाइल जगत में हलचल मचा दी है. दरअसल, ये कार उन लोगों के लिए बनाई गई है जो रोजमर्रा की सिटी ड्राइव के लिए हल्की, किफायती और पर्यावरण-अनुकूल इलेक्ट्रिक कार चाहते हैं. सिर्फ 3 मीटर की लंबाई के साथ, ये भारत जैसे भीड़भाड़ वाले शहरों के लिए एकदम परफेक्ट इलेक्ट्रिक कार हो सकती है.

Dacia Hipster

Dacia Hipster, कंपनी की पॉपुलर Spring EV से भी छोटी है. Spring की लंबाई जहां 3.7 मीटर है, वहीं Hipster केवल 3 मीटर लंबी है. इसके बावजूद, इसमें चार वयस्क लोगों के बैठने की सुविधा दी गई है. इसमें बूट स्पेस 70 लीटर दिया गया है, जो रियर सीट फोल्ड करने पर 500 लीटर तक बढ़ जाता है. इसका मतलब है कि छोटी सिटी कार होने के बावजूद इसमें बेहतर स्टोरेज स्पेस मौजूद है.

डिजाइन और एक्सटीरियर

Dacia Hipster का डिजाइन बेहद अनोखा और ध्यान खींचने वाला है. इसका बॉक्सी लुक इसे आधुनिक और मिनिमलिस्टिक फील देता है. फ्रंट में हॉरिजेंटल हेडलैंप्स, दो-पार्ट टेलगेट, और साइड प्रोटेक्शन के लिए रिसाइकल-प्लास्टिक पैनल्स दिए गए हैं. इसका एक खास फीचर ये है कि दरवाजों पर पारंपरिक हैंडल नहीं, बल्कि स्ट्रैप्स दिए गए हैं. इससे कार की लागत कम रहती है और डिजाइन भी ज्यादा सिंपल दिखता है.

इंटीरियर और फीचर्स

अंदर से Dacia Hipster बहुत सादा लेकिन स्मार्ट लगती है. इसमें किसी भी इन-बिल्ट स्क्रीन की जगह स्मार्टफोन और ब्लूटूथ स्पीकर को कनेक्ट करने की सुविधा दी गई है. कार के अंदर 11 YouClip माउंट्स मिलते हैं, जिनकी मदद से कपहोल्डर, आर्मरेस्ट और एक्स्ट्रा लाइट जैसी एक्सेसरीज जोड़ी जा सकती हैं. सेफ्टी के लिहाज से भी ये कार मजबूत है. इसमें डुअल एयरबैग्स, ISOFIX माउंटिंग पॉइंट्स, मजबूत चेसिस और स्लाइडिंग विंडोज जैसे फीचर्स दिए गए हैं. फ्यूचरिस्टिक स्टीयरिंग व्हील और फ्रंट बेंच सीट इसे पारंपरिक कॉम्पैक्ट कारों से बिल्कुल अलग लुक देती है.

बैटरी, रेंज और चार्जिंग

कंपनी ने अभी तक Dacia Hipster की बैटरी कैपेसिटी का आधिकारिक खुलासा नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि इसमें 20 kWh की बैटरी दी जाएगी. ये बैटरी लगभग 150 किमी की रेंज दे सकती है, जो डेली सिटी यूज के लिए बेहतर है. अनुमान है कि आमतौर पर इसे हफ्ते में दो बार चार्ज करने की जरूरत पड़ेगी. चूंकि ये एक हल्की कार है (सिर्फ 800 किलो वजन), इसलिए इसकी परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी दोनों ही बेहतर रहने की उम्मीद है.

लॉन्च टाइमलाइन और कीमत

Dacia Hipster का प्रोडक्शन 2026 या 2027 तक शुरू होने की संभावना है. कंपनी इसे Spring EV से सस्ता रखेगी ताकि ये आम लोगों की पहुंच में रहे. अनुमानित कीमत लगभग £13,000 (करीब 13 लाख रुपये) हो सकती है, जबकि Spring EV की कीमत यूरोप में लगभग 17,000 यूरो है. कंपनी इसे यूरोप में पहले लॉन्च करेगी और उसके बाद एशियाई बाजारों, विशेष रूप से भारत, में लाने की संभावना भी जताई जा रही है.

