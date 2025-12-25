भारत में New Kia Seltos का प्रोडक्शन शुरू, नए साल पर होगी लॉन्च, जानें खासियत

Kia India ने अपनी सबसे पॉपुलर मिड-साइज SUV Seltos के नए जनरेशन मॉडल का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है. इसकी पहली यूनिट आंध्र प्रदेश के अनंतपुर प्लांट से बाहर आई है. इस मौके पर Kia India के एमडी और सीईओ ग्वांगगु ली भी मौजूद थे. यह नई Seltos दूसरी जनरेशन की है और पुराने मॉडल के मुकाबले ज्यादा नई, ज्यादा बड़ी और ज्यादा प्रीमियम बनाई गई है. कंपनी 2 जनवरी 2026 को इसकी कीमतों का ऐलान करेगी. बुकिंग पहले से ही 25,000 रुपये में शुरू हो चुकी है और जनवरी के बीच से डिलीवरी मिलने की उम्मीद है.

कैसा है नया डिजाइन?

New Kia Seltos का डिजाइन कंपनी की नई डिजाइन सोच पर बेस्ड है, जो इसे और ज्यादा बोल्ड बनाता है. सामने की तरफ नया डिजिटल टाइगर फेस ग्रिल दिया गया है. इसके साथ आइस क्यूब एलईडी हेडलैंप, स्टार मैप डीआरएल और वेलकम लाइटिंग मिलती है. साइड में फ्लश डोर हैंडल और नए अलॉय व्हील दिए गए हैं. पीछे की तरफ कनेक्टेड एलईडी टेललाइट और नया बंपर इसे और अट्रैक्टिव बनाता है. ये नई Seltos पहले से लंबी और चौड़ी है, जिससे अंदर बैठने की जगह और बूट स्पेस दोनों बढ़ गए हैं.

इंटीरियर और फीचर्स में क्या नया है?

इस SUV के अंदर सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिलता है. डैशबोर्ड पर 30-इंच का बड़ा डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें दो बड़ी स्क्रीन और एक क्लाइमेट कंट्रोल स्क्रीन शामिल है. इसमें पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जर, बोस साउंड सिस्टम और 64 कलर की लाइटिंग मिलती है. वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ Kia Connect 2.0 सिस्टम भी दिया गया है.

सेफ्टी, इंजन और कीमत

New Kia Seltos सेफ्टी के मामले में भी मजबूत है. इसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड हैं और लेवल-2 ADAS फीचर्स दिए गए हैं. इंजन में पेट्रोल और डीजल के तीन ऑप्शन मिलेंगे. इसकी कीमत करीब 11 लाख से 22 लाख रुपये के बीच हो सकती है. यह SUV Hyundai Creta और Maruti Grand Vitara को सीधी टक्कर देगी.

