चलती Toyota Camry पर गिरा प्लेन, ऐसे बची ड्राइवर की जान, देखें रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो

फ्लोरिडा में हाल ही में एक ऐसी घटना हुई जिसे देखकर लोग दंग रह गए. एक विमान आपात स्थिति में हाईवे पर उतरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लैंडिंग के दौरान वह सीधे Toyota Camry के ऊपर गिर गया. यह पूरी घटना पीछे चल रही एक कार के डैशकैम में रिकॉर्ड हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि Toyota की गाड़ियां कितनी मजबूत और सुरक्षित होती हैं.

इंजन फेल होने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग

FAA यानी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि Beechcraft 55 नाम का यह हल्का विमान उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद इंजन समस्या से जूझने लगा. पायलट ने रेडियो पर बताया कि दोनों इंजन फेल हो गए हैं और उसे तुरंत हाईवे I-95 पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी. पायलट ने गाड़ी चालकों को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन विमान का बैलेंस बिगड़ गया और आखिरकार वह हाईवे पर चल रही 2023 Toyota Camry के ऊपर जा गिरा.

टक्कर के बाद भी कार ने यात्रियों की जान बचाई

वीडियो में साफ दिखता है कि विमान पहले Camry के पिछले हिस्से से टकराता है, फिर छत को तोड़ते हुए ऊपर चढ़ जाता है और लैंडिंग गियर न होने के कारण सड़क पर घिसटता चला जाता है. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार की छत और पिछला हिस्सा बुरी तरह टूट गया. इसके बावजूद 57 वर्षीय कार चालक को सिर्फ मामूली चोटें आईं और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया. विमान में मौजूद पायलट और 27 वर्षीय यात्री भी सुरक्षित बच गए. फुटेज रिकॉर्ड करने वाले मोटरिस्ट जिम कॉफी का वीडियो इस घटना का सबसे साफ रिकॉर्ड है. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर विमान ड्राइवर साइड पर थोड़ा और नीचे उतरता तो हादसा और भी गंभीर हो सकता था.

Toyota Camry के फीचर्स

टोयोटा कैमरी (Toyota Camry) एक प्रीमियम हाइब्रिड सेडान है, जिसमें ADAS (लेन असिस्ट, अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल), वेंटिलेटेड सीटें, वायरलेस चार्जर, 12.3-इंच टचस्क्रीन, JBL साउंड सिस्टम, हेड-अप डिस्प्ले, सनरूफ और 9 एयरबैग जैसे फीचर्स मिलते हैं. ये सभी फीचर्स इसे बेहद आरामदायक, मॉडर्न और सुरक्षित कार बनाती हैं.

Toyota की बिल्ड क्वालिटी ने फिर साबित की मजबूती

बता दें कि भारत में Tata Motors की मजबूती की अक्सर तारीफ होती है, लेकिन इस घटना के बाद Toyota की सुरक्षा भी चर्चा का बड़ा विषय बन गई है. भले ही कार का स्ट्रक्चर काफी टूट गया हो, लेकिन उसने अपने अंदर बैठे लोगों की जान बचा ली और यही सबसे बड़ी बात है.

